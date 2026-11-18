Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de sanıkları arasında bulunduğu CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Seçim Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla yargılanan Çelik hakkında mahkumiyet hükmü kuruldu.

ÖZGÜR ÇELİK'E HAPİS CEZASI VE SİYASİ YASAK

Mahkeme, Özgür Çelik'i 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken hakkında siyasi yasak kararı da verdi. Aynı davada yargılanan Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş de aynı cezaya çarptırıldı.

"BİZ ZATEN TOPLUM VİCDANINDA AKLANMIŞ VAZİYETTEYİZ"

Karar öncesinde mahkemede son sözü sorulan Özgür Çelik, suçlamaları kabul etmeyerek kendisinin ve diğer sanıkların beraatini istedi.

Çelik, savunmasında şu ifadeleri kullandı: "Biz zaten toplum vicdanında aklanmış vaziyetteyiz. Şunu da ifade etmek isterim ki burada bugün yapılan değerlendirmelerin tamamına katılıyorum. Katılmadığım tek bir tane nokta var. O da şudur: Ben bu mahkemede adalet talebimi bir kez daha dile getiriyorum bütün arkadaşlar adına. Eğer bu ülkede adaletin zerre kırıntısı kalmışsa buradan bir ceza verilemez bize."

"HUKUKA VE VİCDANLARINIZA GÖRE KARAR VERMENİZİ TEMENNİ EDİYORUM"

Türkiye'de yargıya duyulan güvene de değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de yargıya güven yüzde 20'lerin altına inmiş durumda olabilir. Ama bu adalet duygularında adaletin zerresi ortada varsa ben peşinen bir cezalandırma meselesini kabul etmiyorum ve burada adaletin tecelli etmesi gerektiğini çok net bir şekilde ifade ediyorum. Hukuka ve vicdanlarınıza göre karar vermenizi temenni ediyorum. Kendimin ve tüm arkadaşlarımın beraatini arz ve talep ediyorum."

CEMİL TUGAY'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 3 KİŞİ BERAAT ETTİ

Öte yandan mahkeme, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında beraat kararı verdi. Böylece 12 sanığın yargılandığı davada 9 kişi hakkında mahkumiyet, 3 kişi hakkında ise beraat hükmü kuruldu.