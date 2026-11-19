13 yıllık bekleyişin ardından GTA serisinin yeni oyunu için beklenen gün geldi. Rockstar Games'in geliştirdiği GTA 6'nın Türkiye'de erişime açıldığı duyuruldu. Oyunseverlerin yıllardır beklediği yapım, yeni hikayesi ve karakterleriyle seriye farklı bir dönem başlatıyor.

GTA 6 TÜRKİYE'DE ERİŞİME AÇILDI

Oyun dünyasının en fazla beklenen yapımları arasında yer alan Grand Theft Auto VI (GTA 6) için Türkiye'de erişimin başladığı duyuruldu. Rockstar Games'in geliştirdiği yeni oyun, GTA 5'in ardından serinin altıncı ana oyunu olarak oyuncuların karşısına çıkıyor. 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5, uzun yıllar boyunca milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı. Serinin yeni oyunu için geçen 13 yıllık süre, GTA 6'nın çıkışını oyun dünyasının en büyük beklentilerinden biri haline getirdi. Türkiye'de erişimin başladığına ilişkin duyuru ise uzun süredir yeni oyunu bekleyen kullanıcılar açısından önemli bir gelişme oldu. Bununla birlikte erişimin tüm kullanıcılar için aktif olduğu henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. GTA 6, Türkiye’de PS5 ve XBOX Series X|S için 3.999 TL’den çıktı. Ultimate Edition 4.999 TL’ye satılan oyun, Türkçe dil desteği sunmuyor.

13 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ

GTA serisinin önceki oyunu Grand Theft Auto V, 2013 yılında piyasaya sürüldü. Rockstar Games, bu süreçte GTA Online'ı geliştirmeyi sürdürürken serinin yeni ana oyunu üzerinde de çalıştı. GTA 6'nın duyurulmasıyla birlikte oyuncuların dikkati yeni karakterlere, hikayenin geçeceği şehre ve oyunun sunduğu yeniliklere çevrildi. 19 Kasım 2026, GTA 6 için açıklanan çıkış tarihi olarak öne çıktı. Türkiye'de de aynı tarihte erişimin başladığı duyuruldu. Yeni yapım, GTA serisinin uzun yıllardır devam eden açık dünya deneyimini farklı karakterler ve yeni bir hikayeyle sürdürüyor.

GTA 6'NIN HİKAYESİ VİCE CİTY'DE GEÇİYOR

GTA 6, oyuncuları serinin unutulmaz şehirlerinden Vice City'ye geri götürüyor. Oyunun hikayesi, Leonida adlı kurgusal eyalette geçiyor. Yeni yapımın merkezinde ise Jason ve Lucia adlı iki karakter bulunuyor. İkilinin suç dünyasında karşılaştığı olaylar, oyunun ana hikayesini oluşturuyor. Rockstar Games, yeni oyunda modern Vice City atmosferini ve çevresindeki bölgeleri oyuncuların keşfine sunuyor.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLECEK?

GTA 6'nın ilk aşamada PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları için çıkacağı açıklandı. Oyunun PC sürümüne ilişkin ise henüz resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor. Bu nedenle bilgisayar üzerinden GTA 6 oynamak isteyen kullanıcıların bekleyişi devam ediyor. PlayStation 4 ve Xbox One konsolları da açıklanan ilk çıkış platformları arasında yer almıyor.

GTA 6 PC'YE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın konsol sürümleri için açıklanan tarihin ardından bilgisayar kullanıcıları da PC sürümünün ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Ancak Rockstar Games, GTA 6 PC çıkış tarihi konusunda henüz kesin bir takvim duyurmadı.