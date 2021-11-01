Son Dakika Playstation Haberleri

- 01.11.2021 01 Kas 18:43 "Sultanşehir Gençlik FEST" Ekin Uzunlar konseriyle son buldu
Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Sultanşehir Gençlik FEST" ile gençler eğlenceli etkinliklerle dolu 3 gün geçirdi.
- 01.11.2021 01 Kas 18:43 Öğrencilerin huzuru için polis ekipleri harekete geçti
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis ekipleri tarafından servis araçları ile okul çevrelerindeki bakkallar, marketler ve internet kafeler denetlendi.
- 01.11.2021 01 Kas 10:50 Öğrencilerin huzuru için polis ekipleri harekete geçti
Öğrencilerin huzuru için polis ekipleri harekete geçtiAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis ekipleri tarafından servis araçları ile okul çevrelerindeki bakkallar, marketler ve internet kafeler denetlendi.
- 01.11.2021 01 Kas 09:05 "Sultanşehir Gençlik FEST" Ekin Uzunlar konseriyle son buldu
"Sultanşehir Gençlik FEST" Ekin Uzunlar konseriyle son buldu Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Sultanşehir Gençlik FEST" ile gençler eğlenceli etkinliklerle dolu 3 gün geçirdi.
- 01.11.2021 01 Kas 01:27 Apple, Oyun Endüstrisinde PlayStation, Xbox ve Switch ile Rekabet Ediyor
Apple, App Store'de sunduğu oyunlar sayesinde Sony Playstation, Microsoft Xbox ve Nintendo ile rekabet edecek boyuta ulaşmıştır. Şirket yaşadığı rekabeti ve gelir durumunu açıklayacak bazı belgeler yayınladı.
- 29.10.2021 29 Eki 16:15 'Sultanşehir Gençlik Festvali' başladı
'Sultanşehir Gençlik Festvali' başladı Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği "Sultanşehir Gençlik FEST" başladı.
- 13.10.2021 13 Eki 09:41 Nef Reserve Kandilli projesinde satışlar sürüyor
Nef'in, İstanbul'un en özel noktalarından Kandilli'deki Reserve projesinde satışlar sürüyor.
- 13.10.2021 13 Eki 07:23 PS4'te PS5 oyunları nasıl oynanır?
En sevdiğiniz PS5 oyunlarını Remote veya Share Play aracılığıyla PS4'te oynayın.
- 29.09.2021 29 Eyl 15:29 'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı
- 'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı Seyhan Soylu: "Sanal aşk oyunu kurup, oluşturdukları kahramana aşık ediyorlar" Sosyal medyadan tanıştığı ve duygusal ilişki kurduğu kişinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram hesabından...
- 29.09.2021 29 Eyl 14:21 HAKARET İDDİASI; SİSİ LAKAPLI SEYHAN SOYLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI
SOSYAL medya hesabından bir kişinin fotoğraflarını paylaşarak hakaret ettiği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında ek savunmasının alınamaması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.
- 08.09.2021 08 Eyl 15:52 Son dakika yerel: Okulların açılması ile polis denetimlerini sıklaştırdı
Son dakika haber: Okulların açılması ile polis denetimlerini sıklaştırdı Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar'da yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından polis tarafından gençlerin büyük oranda gittikleri kent merkezindi playstation oyun salonları başta olmak üzere parklar ve bazı okul...