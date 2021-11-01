Son Dakika Playstation Haberleri

18:43 "Sultanşehir Gençlik FEST" Ekin Uzunlar konseriyle son buldu Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Sultanşehir Gençlik FEST" ile gençler eğlenceli etkinliklerle dolu 3 gün geçirdi.

18:43 Öğrencilerin huzuru için polis ekipleri harekete geçti Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis ekipleri tarafından servis araçları ile okul çevrelerindeki bakkallar, marketler ve internet kafeler denetlendi.

10:50 Öğrencilerin huzuru için polis ekipleri harekete geçti Öğrencilerin huzuru için polis ekipleri harekete geçtiAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis ekipleri tarafından servis araçları ile okul çevrelerindeki bakkallar, marketler ve internet kafeler denetlendi.

09:05 "Sultanşehir Gençlik FEST" Ekin Uzunlar konseriyle son buldu "Sultanşehir Gençlik FEST" Ekin Uzunlar konseriyle son buldu Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Sultanşehir Gençlik FEST" ile gençler eğlenceli etkinliklerle dolu 3 gün geçirdi.

01:27 Apple, Oyun Endüstrisinde PlayStation, Xbox ve Switch ile Rekabet Ediyor Apple, App Store'de sunduğu oyunlar sayesinde Sony Playstation, Microsoft Xbox ve Nintendo ile rekabet edecek boyuta ulaşmıştır. Şirket yaşadığı rekabeti ve gelir durumunu açıklayacak bazı belgeler yayınladı.

07:23 PS4'te PS5 oyunları nasıl oynanır? En sevdiğiniz PS5 oyunlarını Remote veya Share Play aracılığıyla PS4'te oynayın.

15:29 'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı - 'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı Seyhan Soylu: "Sanal aşk oyunu kurup, oluşturdukları kahramana aşık ediyorlar" Sosyal medyadan tanıştığı ve duygusal ilişki kurduğu kişinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram hesabından...

14:21 HAKARET İDDİASI; SİSİ LAKAPLI SEYHAN SOYLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI SOSYAL medya hesabından bir kişinin fotoğraflarını paylaşarak hakaret ettiği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında ek savunmasının alınamaması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.