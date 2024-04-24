Teknoloji

PlayStation oyun konsolları için her ay birçok yeni oyun piyasaya sürülmekte. Bu da oyunseverlerin tercihlerini genişletiyor. Peki önümüzdeki ay çıkacak yapımlar neler? İşte Mayıs 2024 itibariyle piyasaya sürülecek yeni PlayStation oyunları…

Yeni PlayStation oyunları – Mayıs 2024

Önümüzdeki ay çıkacak yeni PlayStation oyunları listesine baktığımızda Prison Architect 2'nin 7 Mayıs'ta piyasaya sürüleceğini görüyoruz. Söz konusu yapım, PlayStation 5 üzerinden oynanabilecek. 9 Mayıs'ta ise Animal Well yayınlanacak.

9 Mayıs'ta Animal Well bir yana Crow Country ve Gift de piyasaya sürülecek. 15 Mayıs'ta Braid Anniversary Edition, 21 Mayıs'ta System Shock remake, 23 Mayıs'ta Hauntii, 28 Mayıs'ta MultiVersus, 31 Mayıs'ta ise F1 24 oyunculara sunulacak.

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Mayıs 2024'te piyasaya sürülecek yeni PlayStation oyunları şu şekilde sıralandı;