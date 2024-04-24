Mayıs 2024'te Piyasaya Sürülecek Yeni PlayStation Oyunları - Son Dakika
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Teknoloji

Mayıs 2024'te Piyasaya Sürülecek Yeni PlayStation Oyunları

Mayıs 2024\'te Piyasaya Sürülecek Yeni PlayStation Oyunları

PlayStation oyun konsolları için her ay birçok yeni oyun piyasaya sürülmekte. Bu da oyunseverlerin tercihlerini genişletiyor. İşte Mayıs 2024 itibariyle piyasaya sürülecek yeni PlayStation oyunları; Prison Architect 2, Animal Well, Crow Country, Gift, Braid Anniversary Edition, System Shock remake, Hauntii, MultiVersus ve F1 24.

24.04.2024 13:09
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PlayStation oyun konsolları için her ay birçok yeni oyun piyasaya sürülmekte. Bu da oyunseverlerin tercihlerini genişletiyor. Peki önümüzdeki ay çıkacak yapımlar neler? İşte Mayıs 2024 itibariyle piyasaya sürülecek yeni PlayStation oyunları…

Yeni PlayStation oyunları – Mayıs 2024

Önümüzdeki ay çıkacak yeni PlayStation oyunları listesine baktığımızda Prison Architect 2'nin 7 Mayıs'ta piyasaya sürüleceğini görüyoruz. Söz konusu yapım, PlayStation 5 üzerinden oynanabilecek. 9 Mayıs'ta ise Animal Well yayınlanacak.

Mayıs 2024'te Piyasaya Sürülecek Yeni PlayStation Oyunları

9 Mayıs'ta Animal Well bir yana Crow Country ve Gift de piyasaya sürülecek. 15 Mayıs'ta Braid Anniversary Edition, 21 Mayıs'ta System Shock remake, 23 Mayıs'ta Hauntii, 28 Mayıs'ta MultiVersus, 31 Mayıs'ta ise F1 24 oyunculara sunulacak.

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Mayıs 2024'te piyasaya sürülecek yeni PlayStation oyunları şu şekilde sıralandı;

TarihOyunPlatformlar7 MayısPrison Architect 2PlayStation 59 MayısAnimal WellPlayStation 59 MayısCrow CountryPlayStation 59 MayısGiftPlayStation 515 MayısBraid Anniversary EditionPlayStation 4/ PlayStation 521 MayısPaper TrailPlayStation21 MayısSystem Shock remakePlayStation 4/ PlayStation 523 MayısHauntiiPlayStation 4/ PlayStation 528 MayısMultiVersusPlayStation 4/ PlayStation 531 MayısF1 24PlayStation 4/ PlayStation 5

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Merakla beklediğiniz bir PlayStation oyunu var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Mayıs 2024'te Piyasaya Sürülecek Yeni PlayStation Oyunları - Son Dakika

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