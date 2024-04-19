Rare tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından piyasaya sürülen popüler korsanlık oyunu Sea of Thieves, dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya sahip. Yakın zamanda PlayStation 5 için de çıkacak. Bunun için geri sayım başlamışken Sea of Thieves, oyuncu sayısı ile önemli bir başarıya imza attı. İşte ayrıntılar…
Sea of Thieves oyuncu sayısı belli oldu
Bilmeyenler için 2018'de çıkan Sea of Thieves, oyunculara kendi korsan karakterlerini yaratma imkanı tanıyor. Oyunda gemi savaşları, hazine arayışları ve gizem çözme gibi etkinlikler bulunuyor. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz bu oyun, eğlenceli dolu vakitler vadediyor.
Yapılan açıklamaya göre Sea of Thieves, 40 milyon oyuncuya ulaştı. Xbox One, Xbox X/ S Serisi, Microsoft Windows platformlarında oynanabilen oyun, 30 Nisan itibariyle PlayStation 5 için de piyasaya sürülecek. Böylelikle oyuncu sayısı daha artacak.
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Sea of Thieves, Steam'de 39,99 dolara satılıyor. Bu da bin 300 TL'ye tekabül ediyor. Xbox Store ve PlayStation Store fiyatı ise sırasıyla 669 TL ve 999 TL. Aslında birkaç yıl önce biraz daha ucuzdu. Ancak ülkemizde sürekli artan enflasyon ve döviz kuru nedeniyle fiyatlar bir hayli arttı. Siz bu haberi okuduğunuzda da zamlanmış olabilir.
Sea of Thieves PC sistem gereksinimleri
Son Dakika › Teknoloji › Sea of Thieves, 40 milyon oyuncuya ulaştı ve PlayStation 5 için çıkacak - Son Dakika Geçen yıl tanıtılan Alfa Romeo Milano, hükümetin talebi üzerine isim değişikliğine giderek Junior adını aldı. İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Milano'nun Polonya'da üretiliyor olması sebebiyle hükümetin eleştirilerine maruz kalmıştı. Ticaret ve Made in Italy Bakanı ise bu eleştirileri doğrulayarak isim değişikliğinin yasalara aykırı olduğunu belirtti. Şirket ise Milano isminin tüm yasal gerekliliklere uyduğunu savunsa da uzlaşmaya giderek Junior ismini seçti. Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından Twitch, Türkçe dil desteği kararıyla gündeme geldi. Türk oyunseverleri çileden çıkaran bu kararın sebebi henüz bilinmiyor. Twitch'in Türkçe dil desteği sunmaması büyük tepki çekti. Twitch'in bu kararı, ülkeden istediği finansal getiriyi sağlayamamasından dolayı aldığı iddia ediliyor. Ayrıca Korece, Lehçe ve Rusça dilleri de Twitch'ten kaldırılacak. 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Masterpass, kullanıcı verilerinin güvenli bir şekilde saklandığı ve yüksek güvenlik önlemleriyle muhafaza edildiği bir platform olarak öne çıkıyor.
ÖzellikMinimumÖnerilenİşletim SistemiWindows 10Windows 10İşlemci Intel Q9450 @ 2.6GHz ya da AMD Phenom II X6 @ 3.3 GHzIntel i7 4790 @ 4 GHz ya da AMD Ryzen 5 1600 @ 3.6 GHzRAM4 GB16 GBEkran KartıNvidia GeForce GTX 650, AMD Radeon 7750, Intel A310Nvidia GeForce GTX 1080ti, AMD Radeon Rx Vega 64, Intel A750DirectXSürüm 11Sürüm 12Depolama100 GB kullanılabilir alan100 GB kullanılabilir alan
Son Dakika › Teknoloji › Sea of Thieves, 40 milyon oyuncuya ulaştı ve PlayStation 5 için çıkacak - Son Dakika
Geçen yıl tanıtılan Alfa Romeo Milano, hükümetin talebi üzerine isim değişikliğine giderek Junior adını aldı. İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Milano'nun Polonya'da üretiliyor olması sebebiyle hükümetin eleştirilerine maruz kalmıştı. Ticaret ve Made in Italy Bakanı ise bu eleştirileri doğrulayarak isim değişikliğinin yasalara aykırı olduğunu belirtti. Şirket ise Milano isminin tüm yasal gerekliliklere uyduğunu savunsa da uzlaşmaya giderek Junior ismini seçti.
Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından Twitch, Türkçe dil desteği kararıyla gündeme geldi. Türk oyunseverleri çileden çıkaran bu kararın sebebi henüz bilinmiyor. Twitch'in Türkçe dil desteği sunmaması büyük tepki çekti. Twitch'in bu kararı, ülkeden istediği finansal getiriyi sağlayamamasından dolayı aldığı iddia ediliyor. Ayrıca Korece, Lehçe ve Rusça dilleri de Twitch'ten kaldırılacak. Oyuncuların bu karara nasıl tepki vereceği merak konusu.
Qualcomm, 24 Nisan'da önemli bir gelişme yaşanacağını duyurdu. Şirketin Snapdragon X Plus işlemcilerini tanıtabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alan ilk dizüstü bilgisayarın da tanıtılabileceği söyleniyor.
Avrupa pazarında yayınlanan son raporlara göre, elektrikli araç satışları düşüş gösterirken hibrit otomobil satışları ise artış gösterdi. Elektrikli araçlara getirilen teşviklerin geri çekilmesi ve fiyat artışları, kullanıcıların hibrit araçlara yönelmesine neden oldu. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin raporuna göre, elektrikli araç satışları %11.3 düşüş gösterirken hibrit araç satışları %12.6 arttı. Bu durum, hibrit motorların geleceği hakkında olumlu yorumlara neden oldu.
Google, yapay zeka departmanının başında olan Demis Hassabis'in açıklamalarına göre yakın zamanda büyük bir yapay zeka girişimi yapmayı planlıyor. Şirketin yapay zeka projelerine toplamda 100 milyar doların üzerinde yatırım yapabileceği belirtiliyor. Bu hamlenin, Microsoft'un 2028 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı süper bilgisayara karşı rekabeti kızıştırması bekleniyor. Google'ın yapay zeka alanında sektördeki rakiplerinden daha kabiliyetli olduğu düşünülüyor ve bu teknolojinin insan aklının sınırlarını aşabileceği iddia ediliyor. Google'ın yapay zeka projeleri ve gelişmeleri merakla bekleniyor.
Huawei'nin yakında piyasaya sürülecek olan Pura 70 serisinde kullanılacak Kirin 9010 işlemcisi, yapılan performans testlerinde Snapdragon 8 Gen 3'e göre %8 daha iyi bir performans sergiliyor. Ancak sektör otoriteleri, günlük kullanımda büyük bir fark yaratmayacağını belirtiyor.
Netflix, önümüzdeki yıldan itibaren abone sayısını ve elde ettiği geliri açıklamayacağını duyurdu. Şirket, abone sayısının gelecek potansiyelini gösterme konusunda eskisi kadar önemli olmadığını belirtti. Finansal raporlarını sadece abone sayısında önemli başarılara ulaştığında yayımlayacak.
Turkcell, iletişim teknolojileri sektöründe 30. yılını kutluyor. Turkcell, 30. yıla özel sürpriz GB ve dakika avantajları sunacak. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin 30. yılını değerlendirerek, Türkiye'yi bireysel ve kurumsal anlamda dijitalleştirmek için çalışacaklarını belirtti. Turkcell'in 30. yıl kutlamaları, farklı sürprizler ve avantajlar sunacak. Abonelerin paketlerindeki GB ve dakikalar iki katına çıkarken, gençlere yönelik kampanyalar da devam edecek. Yıl boyunca sürecek reklam kampanyasının yüzü ise oyuncu Kerem Bürsin oldu. Turkcell, gelecek stratejisinde yenilikçi teknolojilere odaklanarak ülkemizin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Turkcell, sadece bireylere değil, kritik altyapılara da hizmet vererek geniş bir etki alanı yaratıyor. Stratejik odak noktaları arasında veri, enerji, siber güvenlik ve yapay zeka yer alıyor.
2024 yılında satışa sunulması planlanan yeni nesil Citroen C3 Aircross, tam elektrikli, hibrit ve benzinli olmak üzere 3 farklı versiyonla karşımıza çıkacak. Araç, uzun gövde tasarımıyla dikkat çekiyor ve 7 koltuklu bir opsiyon sunuyor. Citroen'in yeni marka kimliğiyle piyasaya sürülecek olan C3 Aircross, yeni logo ve ön far tasarımıyla öne çıkıyor. Motor özellikleri henüz ayrıntılı olarak açıklanmasa da, 1.2 litre üç silindirli turbo motor ve hibrit motor seçenekleri bekleniyor. Tam elektrikli versiyonun ise 154 beygirlik güç ve 400 km menzil sunması tahmin ediliyor.
Yandex, Türkiye'deki işletmelere haritalama, coğrafi konum ve navigasyon çözümlerini Yandex Maps API markasıyla tanıttı. Yandex Maps API, rota planlama, adres yönlendirme, navigasyon ve yer arama gibi hizmetler sunarak e-ticaret platformları, perakende zincirleri, lojistik firmaları ve diğer kuruluşlara fayda sağlıyor. Yandex Maps API'nin Türkiye'de 4 milyon aktif kullanıcısı bulunan Yandex Navigator uygulamasının temelini oluşturduğu belirtiliyor. Yandex Maps API, dünya genelinde 50.000'den fazla şirket tarafından kullanılıyor ve Türkiye'de lisanslama esnekliği ve ücretsiz kullanım seçeneği sunuyor.
Mastercard, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve dünya geneline ihraç edilen dijital ödeme ve kart saklama çözümü Masterpass'in dokuzuncu yıl dönümünü kutluyor. Masterpass, 2024 itibarıyla 40 milyon kayıtlı tekil kullanıcıya, 70 milyon kayıtlı karta ve 4 binden fazla üye işyerine ulaşmış durumda. Türkiye'nin en büyük dijital ödeme platformu olan Masterpass, ülkedeki e-ticaret ödemelerinin üçte birini işletiyor. Ayrıca, Masterpass'in küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dijital dönüşümüne destek olduğu ve e-ticaret altyapı sağlayıcılarıyla iş birliği yaparak KOBİ'lerin satın aldıkları e-ticaret paketlerine entegre olduğu belirtiliyor. Masterpass, kullanıcı verilerinin güvenli bir şekilde saklandığı ve yüksek güvenlik önlemleriyle muhafaza edildiği bir platform olarak öne çıkıyor.
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