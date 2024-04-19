Sea of Thieves, 40 milyon oyuncuya ulaştı ve PlayStation 5 için çıkacak

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Rare tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından piyasaya sürülen popüler korsanlık oyunu Sea of Thieves, dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya sahip. Yakın zamanda PlayStation 5 için de çıkacak. Bunun için geri sayım başlamışken Sea of Thieves, oyuncu sayısı ile önemli bir başarıya imza attı. İşte ayrıntılar…

Sea of Thieves oyuncu sayısı belli oldu

Bilmeyenler için 2018'de çıkan Sea of Thieves, oyunculara kendi korsan karakterlerini yaratma imkanı tanıyor. Oyunda gemi savaşları, hazine arayışları ve gizem çözme gibi etkinlikler bulunuyor. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz bu oyun, eğlenceli dolu vakitler vadediyor.

Yapılan açıklamaya göre Sea of Thieves, 40 milyon oyuncuya ulaştı. Xbox One, Xbox X/ S Serisi, Microsoft Windows platformlarında oynanabilen oyun, 30 Nisan itibariyle PlayStation 5 için de piyasaya sürülecek. Böylelikle oyuncu sayısı daha artacak.

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Sea of Thieves, Steam'de 39,99 dolara satılıyor. Bu da bin 300 TL'ye tekabül ediyor. Xbox Store ve PlayStation Store fiyatı ise sırasıyla 669 TL ve 999 TL. Aslında birkaç yıl önce biraz daha ucuzdu. Ancak ülkemizde sürekli artan enflasyon ve döviz kuru nedeniyle fiyatlar bir hayli arttı. Siz bu haberi okuduğunuzda da zamlanmış olabilir.

Sea of Thieves PC sistem gereksinimleri