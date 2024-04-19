Sea of Thieves, 40 milyon oyuncuya ulaştı ve PlayStation 5 için çıkacak - Son Dakika
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Teknoloji

Sea of Thieves, 40 milyon oyuncuya ulaştı ve PlayStation 5 için çıkacak

Sea of Thieves, 40 milyon oyuncuya ulaştı ve PlayStation 5 için çıkacak

Rare tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından piyasaya sürülen popüler korsanlık oyunu Sea of Thieves, dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya sahip. Oyun, yakın zamanda PlayStation 5 için de çıkacak. Sea of Thieves, 30 Nisan itibariyle PlayStation 5 için piyasaya sürülecek ve oyuncu sayısı daha da artacak. Oyun, Steam'de 39,99 dolar, Xbox Store'da 669 TL ve PlayStation Store'da 999 TL fiyatla satılıyor. Sea of Thieves'in PC sistem gereksinimleri de açıklandı.

19.04.2024 19:09
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Rare tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından piyasaya sürülen popüler korsanlık oyunu Sea of Thieves, dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya sahip. Yakın zamanda PlayStation 5 için de çıkacak. Bunun için geri sayım başlamışken Sea of Thieves, oyuncu sayısı ile önemli bir başarıya imza attı. İşte ayrıntılar…

Sea of Thieves oyuncu sayısı belli oldu

Bilmeyenler için 2018'de çıkan Sea of Thieves, oyunculara kendi korsan karakterlerini yaratma imkanı tanıyor. Oyunda gemi savaşları, hazine arayışları ve gizem çözme gibi etkinlikler bulunuyor. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz bu oyun, eğlenceli dolu vakitler vadediyor.

Yapılan açıklamaya göre Sea of Thieves, 40 milyon oyuncuya ulaştı. Xbox One, Xbox X/ S Serisi, Microsoft Windows platformlarında oynanabilen oyun, 30 Nisan itibariyle PlayStation 5 için de piyasaya sürülecek. Böylelikle oyuncu sayısı daha artacak.

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Sea of Thieves, Steam'de 39,99 dolara satılıyor. Bu da bin 300 TL'ye tekabül ediyor. Xbox Store ve PlayStation Store fiyatı ise sırasıyla 669 TL ve 999 TL. Aslında birkaç yıl önce biraz daha ucuzdu. Ancak ülkemizde sürekli artan enflasyon ve döviz kuru nedeniyle fiyatlar bir hayli arttı. Siz bu haberi okuduğunuzda da zamlanmış olabilir.

Sea of Thieves PC sistem gereksinimleri

ÖzellikMinimumÖnerilenİşletim SistemiWindows 10Windows 10İşlemci Intel Q9450 @ 2.6GHz ya da AMD Phenom II X6 @ 3.3 GHzIntel i7 4790 @ 4 GHz ya da AMD Ryzen 5 1600 @ 3.6 GHzRAM4 GB16 GBEkran KartıNvidia GeForce GTX 650, AMD Radeon 7750, Intel A310Nvidia GeForce GTX 1080ti, AMD Radeon Rx Vega 64, Intel A750DirectXSürüm 11Sürüm 12Depolama100 GB kullanılabilir alan100 GB kullanılabilir alan

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Sea of Thieves, 40 milyon oyuncuya ulaştı ve PlayStation 5 için çıkacak - Son Dakika

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