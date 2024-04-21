PlayStation'a özel Kena Bridge of Spirits oyunu Xbox'a geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

PlayStation'a özel Kena Bridge of Spirits oyunu Xbox'a geliyor

PlayStation\'a özel Kena Bridge of Spirits oyunu Xbox\'a geliyor

Kena Bridge of Spirits oyununun Xbox platformuna taşınacağı, oyunun derecelendirilmesiyle ortaya çıktı. Ember Lab tarafından geliştirilen oyun, PlayStation'a özel olarak çıkmıştı ve büyük beğeni toplamıştı. Xbox kullanıcıları da artık bu benzersiz maceraya katılabilecek.

21.04.2024 01:09
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PlayStation platformuna özel çıkış yapan ve büyük beğeni toplayan Kena Bridge of Spirits oyunu, şimdi de Xbox kullanıcıları için geliyor. Bu bilgi, oyunun ABD'deki Entertainment Software Rating Board (ESRB) tarafından Xbox Series konsolları için derecelendirilmesiyle ortaya çıktı. İşte detaylar…

PlayStation'a özel Kena Bridge of Spirits oyunu Xbox'a geliyor

Yayıncı Maximum Entertainment tarafından listelenen bu yeni derecelendirme, oyunun Xbox platformuna özel herhangi bir yeni detay içermese de, oyunun bu platforma taşınacağına dair güçlü bir ipucu verdi.

PlayStation'a özel Kena Bridge of Spirits oyunu Xbox'a geliyor

Ember Lab tarafından geliştirilen Kena Bridge of Spirits, ilk olarak 2021 yılında PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC platformları için piyasaya sürülmüştü. Oyun, piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra geliştirme maliyetlerini çıkardı ve Sony'nin de satışlardan memnun kaldığı belirtilmişti.

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Kena, eğlenceli bulmaca tasarımları, etkileyici görselleri ve sürükleyici dövüş mekanikleri ile oyuncular ve eleştirmenler tarafından yüksek notlar almıştı. Oyun, oyuncuları ruh rehberi Kena'yı kontrol ederek mistik bir dünyayı keşfetmeye davet ediyor.

Yarı açık dünya tasarımı oyunculara keşif için geniş bir alan sunarken, toplanabilir eşyalar ve isteğe bağlı içeriklerle dolu. Kena Bridge of Spirits'in akıcı kontrol mekanikleri, oyunun keyifli dünyasını keşfetmeyi son derece tatmin edici bir hale getiriyor.

Ayrıca, oyuncuların çeşitli düşmanlarla savaşarak bir dağ tapınağına ulaşmaya çalıştığı epik bir macera sunuyor. Bu genişleme, Xbox oyuncularının da Kena'nın zengin hikayesini ve etkileyici oyun dünyasını deneyimlemelerine olanak tanıyacak.

Henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da Kena Bridge of Spirits'in Xbox sürümü, oyunun hayran kitlesini genişletecek ve daha fazla oyuncunun bu benzersiz maceraya katılmasını sağlayacak. Xbox sahiplerinin, bu eğlenceli oyunu kütüphanelerine eklemek için sabırsızlandığı belirtiliyor.

Siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xbox için beklenen bir oyun muydu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji PlayStation'a özel Kena Bridge of Spirits oyunu Xbox'a geliyor - Son Dakika

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