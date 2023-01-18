Son Dakika Playstation 4 Haberleri

23:23 2022 yılında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu! 2022 yılında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. Bununla beraber PS 4, PS 5 ve PS VR için ayrı listeler paylaşıldı.

01:22 Steam'de en çok satan oyunlar! İşte zirvenin yeni sahibi Steam, 3 Ocak ve 10 Ocak tarihleri arasında en çok satan oyunları paylaştı. Uzun zamandır birinci olan FIFA 23, yerini kaptırdı.

21:22 PlayStation Plus, 2340 TL'lik oyunları ücretsiz veriyor! Sony'nin abonelik bazlı oyun sistemi Playstation Plus ocak ayında 2340 TL'lik oyunları ücretsiz veriyor. Detaylar haberin devamında...

05:22 Steam'de en çok satanlar belli oldu! Rekabet sürüyor Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Listenin en başında yer alan yapımlar ise oldukça dikkat çekti!

05:22 880 TL değerindeki oyunlar PS Plus ile ücretsiz oluyor! PlayStation Plus 2023 Ocak oyunları açıklandı. Ocak ayında üç oyunu kütüphaneye ekleyen Sony, abonelerini şaşırttı.

13:22 İndirimler yaradı! Steam'de en çok satan oyunlar Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Burada dikkatleri çeken ise bir haftadır indirimde olan yapımlar oldu.

19:23 2023'te PS3 hala alınır mı? PS3 hala çoğu kullanıcının evinde bulunan bir konsol. Biz de 2023 yılında PS3'ün hala alınıp alınmayacağını değerlendirdik.

19:22 Playstation Plus, 880 TL'lik oyunları ücretsiz verecek! Playstation Plus ocak ayı oyunları belli oldu! Sistem, toplamda 880 TL değerinde olan oyunları önümüzdeki ay ücretsiz verecek.

23:22 PlayStation, 2023 takvimini açıkladı! Yeni oyunlar ve cihazlar PlayStation, 2023 yılı takvimini paylaştı. Bununla beraber piyasaya sürülecek oyun ve cihazlar da belli oldu.

19:22 Genshin Impact, Türkçe dilinin eklenişini drone ışık gösterisiyle kutladı Genshin Impact, Türkçe dil desteği kazanmasını harika bir ışık gösterisiyle kutladı. Dünyaca ünlü bu oyuna katıl ve içerikleri deneyimle!

19:16 Dıablo® Iv Ön Siparişe Açıldı Blizzard Entertainment'ın türe şekil veren oyun serisinin sıradaki yenil nesil oyunu Diablo® IV, 6 Haziran 2023'te çıkış yapacak.

11:21 Genshin Impact için İstanbul'da drone gösterili kutlama! HoYoverse, Genshin Impact için Türkçe dil desteğini İstanbul semalarında bir drone gösterisi ile kutlayacak.

23:21 Far Cry 6 tüm platformlarda ücretsiz oluyor! Far Cry 6 ücretsiz deneme sürümü duyuruldu. Oyunun ilk görevlerini ücretsiz olarak oynayabilir ve devamını indirimli olarak alabilirsiniz.

01:21 PlayStation Plus, 1099 TL'lik oyunları ücretsiz veriyor! Aralık ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak oyunlar belli oldu. Öyle ki yalnızca iki oyun, toplamda 1099 TL değerinde.

22:25 Steam tüm zamanların rekorunu kırdı! Steam eşzamanlı kullanıcı sayısında yeni bir rekora imza attı. ABD ve Avrupa'daki Şükran Günü tatili Steam'e yaradı.

18:24 Tarihin en hızlı satılan oyunu God of War: Ragnarök inceleme! God of War serisinin son oyunu olan Ragnarök daha ilk günden tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte God of War: Ragnarök inceleme videosu.

18:24 PlayStation 6 hakkında ilk bilgiler geldi! İşte çıkış tarihi Microsoft soruşturmasıi ilginç bilgileri gün yüzüne çıkardı. Veriler, PlayStation 6 muhtemel çıkış tarihini içeriyor.

10:24 The Witcher 3 için tarihi güncelleme geliyor! The Witcher 3 için yeni nesil güncelleme fragmanı paylaşıldı. PS5, Xbox Series X/S ve PC için ücretsiz sunulacak.

00:46 Marvel's Spider-Man: Miles Morales çıktı! İşte fiyatı Uzun zamandır beklenen Marvel's Spider-Man: Miles Morales, nihayet PC oyuncuları için çıkış yaptı. İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri...

00:23 God of War Ragnarok ilk haftadan rekor kırdı! God of War Ragnarok satış konusunda rakiplerini kıskandırıyor. Ragnarok şimdiden serinin en büyük çıkışını yaptı.

18:41 Diablo 4 geliyor: Çıkış tarihi ve destekleyeceği platformlar sızdı! Oyun dünyasında merakla beklenen Diablo 4'ün çıkış tarihi ve destekleyeceği platformları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

00:41 God of War Ragnarok beklenenden erken satışa çıktı! God of War Ragnarok fiziksel kopyaları 10 gün önceden satışa çıkarıldı. Oyunun yönetmeni bazı satıcıları "asalak" olmakla suçladı.

22:41 947 liralık oyun Playstation Plus'ta ücretsiz oluyor! Kasım ayında Playstation Plus'ta sunulacak ücretsiz oyunlar arasında Nioh 2, Lego Harry Potter Collection ve Heavenly Bodies bulunuyor.

14:41 Formula sevenlere müjde: F1 22 kısa süreliğine ücretsiz! EA Sports tarafından yayınlanan ve Formula oyunu severlerin vazgeçilmezi F1 22, belirli bir süre için ücretsiz oynanabilecek.

16:10 SPOR Türkiye Espor Futbol Ligi, TV8.5'ta canlı yayınlanacak Türkiye Espor Futbol Ligi, TV8.5'ta canlı yayınlanacakAteş Espor Organizasyon Başkanı Kadir Alayoğlu: Daha çok kitleye ulaşacağımızı düşünüyoruz"İlk defa böyle bir organizasyon bir ulusal kanalda yayınlanacak"Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu: Bu işi daha da ileri götürmeyi...

00:36 PC İçin Yakında Çıkacak Tüm Video Oyunlarının Listesi Her zaman çıkacak bir oyun olduğu için PC sahnesi asla dinlenmez. İşte yakında PC'ye gelecek bütün büyük oyunlar.

00:14 Overwatch 2 çıkış tarihi açıklandı! İlk oyundaki hesaplar kapanacak mı? FPS oyunları dünyasına yeni katılan Overwatch 2 çıkış tarihi açıklandı! İlk oyundaki hesaplara ne olacağı da paylaşıldı.

15:09 Uncharted: Legacy of Thieves bilgisayarlara geliyor! Uncharted: Legacy of Thieves serisi, Ocak ayında PS5 için piyasaya sürülmesinin ardından bu ilk kez bilgisayarlarda da oynanabilir olacak.

09:53 Overwatch 1, Ekim ayında kapanıyor Blizzard Entertainment'ın FPS nişancı oyunu Overwatch 2'nin çıkış yapacağı duyurulmasının ardından Overwatch 1'in 2 Ekim Pazar günü kapanacağı açıklandı.

08:20 200 TL değerindeki The Sims 4 tamamen ücretsiz oluyor! The Sims 4 ne zaman ücretsiz olacak 2022? Electronic Arts'ın popüler yaşam simülasyonu The Sims 4'ten oyuncuları sevindirecek haber geldi. Geliştirici ekibin yaptığı açıklama ile 200 TL değerindeki The Sims 4, Steam, Origin, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları için 18 Ekim'de tamamen ücretsiz oluyor.

09:32 Like a Dragon: Ishin'in çıkış tarihi açıklandı Sony'nin State of Play etkinliği sırasında SEGA'nın Japon tarihinin en ünlü devrimcisi olarak samuray dönemine son verdiğiniz oyunu Like a Dragon: Ishin'in Şubat 2023'te çıkış yapacağı duyuruldu.

09:03 God of War Ragnarok'un hikaye fragmanı yayınlandı Santa Monica Studio'nun Lider Topluluk Yöneticisi Grace Orlady'nin PlayStation'ın internet sitesinde yayınladığı haberde God of War Ragnarok'un hikaye fragmanı yayınlandı. Kratos ve Atreus'u Ragnarok tehdidi Dokuz Diyarın üzerinde belirirken neler ile karşılaşacağını görün.

11:54 PlayStation'ın State of Play etkinliği bugün geliyor Sony'nin PlayStation'ın yeni oyunlarını duyurmak, hâlihazırdaki oyunlara gelecek güncellemelerden ve benzeri etkinliklerden bahsetmek için oluşturduğu PlayStation State of Play etkinliği 13 Eylül'de geleceği duyuruldu.

09:20 NBA 2K23 çıkış yaptı! NBA 2K23 fiyatları cep yakıyor Visual Concepts'in geliştiriciliğini yapıp 2K'in yayıncılığını üstlendiği NBA 2K23, tüm platformlarda çıkış yaptı. NBA 2K23'ün PC (Steam) ve konsol fiyatları cep yakıyor. NBA 2K23 ne kadar? NBA 2K23 kaç TL? Detayları haberimizde…

10:05 Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 12 – 18 Eylül 2022 Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 12 – 18 Eylül arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…

17:59 En çok arzu edilen oyun konsolları! ABD'de yapılan bir araştırma kullanıcılar tarafından en çok istenen oyun konsollarını bir araya getiriyor.

15:51 PS5 ve PS4'ün başmühendisi Sony'den emekli oluyor Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5'teki mühendislik çalışmalarına liderlik eden Sony'nin başmühendisi Masayasu Ito, Eylül ayının sonunda emekliliğe ayrılacağını açıkladı.

22:41 Sony şov yaptı! İşte PlayStation Plus Eylül oyunları PlayStation Plus Eylül listesi açıklandı. Essential, Extra ve Deluxe için onlarca oyun sunulacak. İşte Deathloop, Watch Dogs 2 ve dahası.

15:47 PlayStation Plus Eylül 2022 oyunları açıklandı! NFS Heat ve daha fazlası! Her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren PlayStation Plus'ın Eylül ayı oyunları sızdırıldı. Eylül ayında PlayStation Plus kullanıcılarını Need For Speed Heat, Toem ve Granblue Fantasy: Versus bekliyor.

10:18 F1 Manager 2022 sistem gereksinimleri neler? F1 Manager 2022 kaç GB? Frontier Developments'ın geliştirip yayıncılığını yaptığı Formula 1 simülasyon oyunu F1 Manager 2022'nin sistem gereksinimleri, oyunun lansmanı öncesi merak ediliyor. F1 takımını yöneteceğiniz F1 Manager 2022 sistem gereksinimleri neler? F1 Manager 2022 kaç GB? F1 Manager 2022 kaç TL? Detayları haberimizde…

13:56 10 bin TL'lik Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri ortaya çıktı! Harry Potter evreninde geçen ve yanlışlıkla 10 bin TL'den ön siparişe açılan Hogwarts Legacy oyununun PC sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

14:18 Mount and Blade 2: Bannerlord'un konsol çıkış tarihi açıklandı TaleWorlds Entertainment'ın yaptığı yeni duyuru ile merakla beklenen Mount and Blade 2: Bannerlord'un konsollara çıkış yapacağını resmi olarak duyurdu ve Bannerlord'un konsol çıkış tarihini açıkladı.

11:16 Spider-Man Remastered, PC'de satış rekoru kırdı PlayStation'a özel olarak piyasaya sürülen Marvel's Spider-Man'in yıllar sonra PC'de lansman yapmasıyla beraber İngiltere'deki PC satışlarında rekor gerçekleşti. Spider-Man Remastered, Sony'nin ülkedeki en büyük PC lansmanı haline gelerek God of War'u geride bıraktı.

10:12 Ghost of Tsushima'nın film uyarlaması Japonca olacak John Wick ve Matrix Resurrections'ın yönetmeni Chad Stahelski'nin Collider'a yaptığı özel röportajda PlayStation'a özel aksiyon macera oyunu Ghost of Tsushima film uyarlamasını tamamen Japonca çekeceğini açıkladı.

09:38 Xbox One satışları PS4'ün yarısının altında kaldı Yıllardır Xbox One için satış rakamları duyurulmamasının ardından nihayet Microsoft, Brezilya'nın ulusal rekabet düzenleyicisine sunduğu belgelerde Xbox One satışlarının PlayStation 4'ün yarısından daha az olduğunu kabul etti.

19:56 Microsoft kabul etti: PlayStation, Xbox'a fark attı Xbox One ve PlayStation 4 savaşının galibi belli oldu. Microsoft'a göre One satışları, PS4'ün oldukça gerisinde kaldı.