Son Dakika Playstation 4 Haberleri

- 18.01.2023 18 Oca 23:23 2022 yılında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu!
2022 yılında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. Bununla beraber PS 4, PS 5 ve PS VR için ayrı listeler paylaşıldı.
- 14.01.2023 14 Oca 01:22 Steam'de en çok satan oyunlar! İşte zirvenin yeni sahibi
Steam, 3 Ocak ve 10 Ocak tarihleri arasında en çok satan oyunları paylaştı. Uzun zamandır birinci olan FIFA 23, yerini kaptırdı.
- 12.01.2023 12 Oca 21:22 PlayStation Plus, 2340 TL'lik oyunları ücretsiz veriyor!
Sony'nin abonelik bazlı oyun sistemi Playstation Plus ocak ayında 2340 TL'lik oyunları ücretsiz veriyor. Detaylar haberin devamında...
- 30.12.2022 30 Ara 05:22 Steam'de en çok satanlar belli oldu! Rekabet sürüyor
Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Listenin en başında yer alan yapımlar ise oldukça dikkat çekti!
- 29.12.2022 29 Ara 05:22 880 TL değerindeki oyunlar PS Plus ile ücretsiz oluyor!
PlayStation Plus 2023 Ocak oyunları açıklandı. Ocak ayında üç oyunu kütüphaneye ekleyen Sony, abonelerini şaşırttı.
- 25.12.2022 25 Ara 13:22 İndirimler yaradı! Steam'de en çok satan oyunlar
Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Burada dikkatleri çeken ise bir haftadır indirimde olan yapımlar oldu.
- 24.12.2022 24 Ara 19:23 2023'te PS3 hala alınır mı?
PS3 hala çoğu kullanıcının evinde bulunan bir konsol. Biz de 2023 yılında PS3'ün hala alınıp alınmayacağını değerlendirdik.
- 23.12.2022 23 Ara 19:22 Playstation Plus, 880 TL'lik oyunları ücretsiz verecek!
Playstation Plus ocak ayı oyunları belli oldu! Sistem, toplamda 880 TL değerinde olan oyunları önümüzdeki ay ücretsiz verecek.
- 20.12.2022 20 Ara 11:22 Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu! Zirve el değiştirdi
Steam, haftanın en çok satanlarını paylaştı! İndirimli oyunların da yer aldığı liste oldukça dikkat çekiyor.
- 16.12.2022 16 Ara 23:22 PlayStation, 2023 takvimini açıkladı! Yeni oyunlar ve cihazlar
PlayStation, 2023 yılı takvimini paylaştı. Bununla beraber piyasaya sürülecek oyun ve cihazlar da belli oldu.
- 15.12.2022 15 Ara 19:22 Genshin Impact, Türkçe dilinin eklenişini drone ışık gösterisiyle kutladı
Genshin Impact, Türkçe dil desteği kazanmasını harika bir ışık gösterisiyle kutladı. Dünyaca ünlü bu oyuna katıl ve içerikleri deneyimle!
- 09.12.2022 09 Ara 19:16 Dıablo® Iv Ön Siparişe Açıldı
Blizzard Entertainment'ın türe şekil veren oyun serisinin sıradaki yenil nesil oyunu Diablo® IV, 6 Haziran 2023'te çıkış yapacak.
- 07.12.2022 07 Ara 11:21 Genshin Impact için İstanbul'da drone gösterili kutlama!
HoYoverse, Genshin Impact için Türkçe dil desteğini İstanbul semalarında bir drone gösterisi ile kutlayacak.
- 05.12.2022 05 Ara 23:21 Far Cry 6 tüm platformlarda ücretsiz oluyor!
Far Cry 6 ücretsiz deneme sürümü duyuruldu. Oyunun ilk görevlerini ücretsiz olarak oynayabilir ve devamını indirimli olarak alabilirsiniz.
- 01.12.2022 01 Ara 01:21 PlayStation Plus, 1099 TL'lik oyunları ücretsiz veriyor!
Aralık ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak oyunlar belli oldu. Öyle ki yalnızca iki oyun, toplamda 1099 TL değerinde.
- 27.11.2022 27 Kas 22:25 Steam tüm zamanların rekorunu kırdı!
Steam eşzamanlı kullanıcı sayısında yeni bir rekora imza attı. ABD ve Avrupa'daki Şükran Günü tatili Steam'e yaradı.
- 26.11.2022 26 Kas 18:24 Tarihin en hızlı satılan oyunu God of War: Ragnarök inceleme!
God of War serisinin son oyunu olan Ragnarök daha ilk günden tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte God of War: Ragnarök inceleme videosu.
- 24.11.2022 24 Kas 18:24 PlayStation 6 hakkında ilk bilgiler geldi! İşte çıkış tarihi
Microsoft soruşturmasıi ilginç bilgileri gün yüzüne çıkardı. Veriler, PlayStation 6 muhtemel çıkış tarihini içeriyor.
- 24.11.2022 24 Kas 10:24 The Witcher 3 için tarihi güncelleme geliyor!
The Witcher 3 için yeni nesil güncelleme fragmanı paylaşıldı. PS5, Xbox Series X/S ve PC için ücretsiz sunulacak.
- 19.11.2022 19 Kas 00:46 Marvel's Spider-Man: Miles Morales çıktı! İşte fiyatı
Uzun zamandır beklenen Marvel's Spider-Man: Miles Morales, nihayet PC oyuncuları için çıkış yaptı. İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri...
- 12.11.2022 12 Kas 00:23 God of War Ragnarok ilk haftadan rekor kırdı!
God of War Ragnarok satış konusunda rakiplerini kıskandırıyor. Ragnarok şimdiden serinin en büyük çıkışını yaptı.
- 06.11.2022 06 Kas 18:41 Diablo 4 geliyor: Çıkış tarihi ve destekleyeceği platformlar sızdı!
Oyun dünyasında merakla beklenen Diablo 4'ün çıkış tarihi ve destekleyeceği platformları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
- 31.10.2022 31 Eki 00:41 God of War Ragnarok beklenenden erken satışa çıktı!
God of War Ragnarok fiziksel kopyaları 10 gün önceden satışa çıkarıldı. Oyunun yönetmeni bazı satıcıları "asalak" olmakla suçladı.
- 25.10.2022 25 Eki 22:41 947 liralık oyun Playstation Plus'ta ücretsiz oluyor!
Kasım ayında Playstation Plus'ta sunulacak ücretsiz oyunlar arasında Nioh 2, Lego Harry Potter Collection ve Heavenly Bodies bulunuyor.
- 20.10.2022 20 Eki 14:41 Formula sevenlere müjde: F1 22 kısa süreliğine ücretsiz!
EA Sports tarafından yayınlanan ve Formula oyunu severlerin vazgeçilmezi F1 22, belirli bir süre için ücretsiz oynanabilecek.
- 19.10.2022 19 Eki 00:41 EA'den çifte müjde! The Sims 4 ücretsiz oldu, Sims 5 yolda
Popüler simülasyon oyunu The Sims 4 tüm platformlarda ücretsiz oldu. The Sims 5'in ise geliştirilmeye başlandığı bildirildi.
- 17.10.2022 17 Eki 16:10 SPOR Türkiye Espor Futbol Ligi, TV8.5'ta canlı yayınlanacak
Türkiye Espor Futbol Ligi, TV8.5'ta canlı yayınlanacakAteş Espor Organizasyon Başkanı Kadir Alayoğlu: Daha çok kitleye ulaşacağımızı düşünüyoruz"İlk defa böyle bir organizasyon bir ulusal kanalda yayınlanacak"Gençlerbirliği Asbaşkanı Mehmet Soylu: Bu işi daha da ileri götürmeyi...
- 12.10.2022 12 Eki 00:36 PC İçin Yakında Çıkacak Tüm Video Oyunlarının Listesi
Her zaman çıkacak bir oyun olduğu için PC sahnesi asla dinlenmez. İşte yakında PC'ye gelecek bütün büyük oyunlar.
- 02.10.2022 02 Eki 00:14 Overwatch 2 çıkış tarihi açıklandı! İlk oyundaki hesaplar kapanacak mı?
FPS oyunları dünyasına yeni katılan Overwatch 2 çıkış tarihi açıklandı! İlk oyundaki hesaplara ne olacağı da paylaşıldı.
- 16.09.2022 16 Eyl 15:09 Uncharted: Legacy of Thieves bilgisayarlara geliyor!
Uncharted: Legacy of Thieves serisi, Ocak ayında PS5 için piyasaya sürülmesinin ardından bu ilk kez bilgisayarlarda da oynanabilir olacak.
- 16.09.2022 16 Eyl 09:53 Overwatch 1, Ekim ayında kapanıyor
Blizzard Entertainment'ın FPS nişancı oyunu Overwatch 2'nin çıkış yapacağı duyurulmasının ardından Overwatch 1'in 2 Ekim Pazar günü kapanacağı açıklandı.
- 15.09.2022 15 Eyl 08:20 200 TL değerindeki The Sims 4 tamamen ücretsiz oluyor! The Sims 4 ne zaman ücretsiz olacak 2022?
Electronic Arts'ın popüler yaşam simülasyonu The Sims 4'ten oyuncuları sevindirecek haber geldi. Geliştirici ekibin yaptığı açıklama ile 200 TL değerindeki The Sims 4, Steam, Origin, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları için 18 Ekim'de tamamen ücretsiz oluyor.
- 14.09.2022 14 Eyl 09:32 Like a Dragon: Ishin'in çıkış tarihi açıklandı
Sony'nin State of Play etkinliği sırasında SEGA'nın Japon tarihinin en ünlü devrimcisi olarak samuray dönemine son verdiğiniz oyunu Like a Dragon: Ishin'in Şubat 2023'te çıkış yapacağı duyuruldu.
- 14.09.2022 14 Eyl 09:03 God of War Ragnarok'un hikaye fragmanı yayınlandı
Santa Monica Studio'nun Lider Topluluk Yöneticisi Grace Orlady'nin PlayStation'ın internet sitesinde yayınladığı haberde God of War Ragnarok'un hikaye fragmanı yayınlandı. Kratos ve Atreus'u Ragnarok tehdidi Dokuz Diyarın üzerinde belirirken neler ile karşılaşacağını görün.
- 13.09.2022 13 Eyl 11:54 PlayStation'ın State of Play etkinliği bugün geliyor
Sony'nin PlayStation'ın yeni oyunlarını duyurmak, hâlihazırdaki oyunlara gelecek güncellemelerden ve benzeri etkinliklerden bahsetmek için oluşturduğu PlayStation State of Play etkinliği 13 Eylül'de geleceği duyuruldu.
- 13.09.2022 13 Eyl 09:20 NBA 2K23 çıkış yaptı! NBA 2K23 fiyatları cep yakıyor
Visual Concepts'in geliştiriciliğini yapıp 2K'in yayıncılığını üstlendiği NBA 2K23, tüm platformlarda çıkış yaptı. NBA 2K23'ün PC (Steam) ve konsol fiyatları cep yakıyor. NBA 2K23 ne kadar? NBA 2K23 kaç TL? Detayları haberimizde…
- 12.09.2022 12 Eyl 10:05 Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 12 – 18 Eylül 2022
Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 12 – 18 Eylül arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…
- 11.09.2022 11 Eyl 17:59 En çok arzu edilen oyun konsolları!
ABD'de yapılan bir araştırma kullanıcılar tarafından en çok istenen oyun konsollarını bir araya getiriyor.
- 06.09.2022 06 Eyl 15:51 PS5 ve PS4'ün başmühendisi Sony'den emekli oluyor
Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5'teki mühendislik çalışmalarına liderlik eden Sony'nin başmühendisi Masayasu Ito, Eylül ayının sonunda emekliliğe ayrılacağını açıkladı.
- 31.08.2022 31 Ağu 22:41 Sony şov yaptı! İşte PlayStation Plus Eylül oyunları
PlayStation Plus Eylül listesi açıklandı. Essential, Extra ve Deluxe için onlarca oyun sunulacak. İşte Deathloop, Watch Dogs 2 ve dahası.
- 31.08.2022 31 Ağu 15:47 PlayStation Plus Eylül 2022 oyunları açıklandı! NFS Heat ve daha fazlası!
Her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren PlayStation Plus'ın Eylül ayı oyunları sızdırıldı. Eylül ayında PlayStation Plus kullanıcılarını Need For Speed Heat, Toem ve Granblue Fantasy: Versus bekliyor.
- 29.08.2022 29 Ağu 10:18 F1 Manager 2022 sistem gereksinimleri neler? F1 Manager 2022 kaç GB?
Frontier Developments'ın geliştirip yayıncılığını yaptığı Formula 1 simülasyon oyunu F1 Manager 2022'nin sistem gereksinimleri, oyunun lansmanı öncesi merak ediliyor. F1 takımını yöneteceğiniz F1 Manager 2022 sistem gereksinimleri neler? F1 Manager 2022 kaç GB? F1 Manager 2022 kaç TL? Detayları haberimizde…
- 27.08.2022 27 Ağu 13:56 10 bin TL'lik Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri ortaya çıktı!
Harry Potter evreninde geçen ve yanlışlıkla 10 bin TL'den ön siparişe açılan Hogwarts Legacy oyununun PC sistem gereksinimleri ortaya çıktı.
- 23.08.2022 23 Ağu 14:18 Mount and Blade 2: Bannerlord'un konsol çıkış tarihi açıklandı
TaleWorlds Entertainment'ın yaptığı yeni duyuru ile merakla beklenen Mount and Blade 2: Bannerlord'un konsollara çıkış yapacağını resmi olarak duyurdu ve Bannerlord'un konsol çıkış tarihini açıkladı.
- 23.08.2022 23 Ağu 11:56 Mount & Blade II: Bannerlord'dan konsol oyuncularına müjde!
TaleWorlds Entertainment tarafından geliştirilen Mount & Blade II: Bannerlord, PlayStation ve Xbox'a geliyor.
- 23.08.2022 23 Ağu 11:16 Spider-Man Remastered, PC'de satış rekoru kırdı
PlayStation'a özel olarak piyasaya sürülen Marvel's Spider-Man'in yıllar sonra PC'de lansman yapmasıyla beraber İngiltere'deki PC satışlarında rekor gerçekleşti. Spider-Man Remastered, Sony'nin ülkedeki en büyük PC lansmanı haline gelerek God of War'u geride bıraktı.
- 16.08.2022 16 Ağu 10:12 Ghost of Tsushima'nın film uyarlaması Japonca olacak
John Wick ve Matrix Resurrections'ın yönetmeni Chad Stahelski'nin Collider'a yaptığı özel röportajda PlayStation'a özel aksiyon macera oyunu Ghost of Tsushima film uyarlamasını tamamen Japonca çekeceğini açıkladı.
- 16.08.2022 16 Ağu 09:38 Xbox One satışları PS4'ün yarısının altında kaldı
Yıllardır Xbox One için satış rakamları duyurulmamasının ardından nihayet Microsoft, Brezilya'nın ulusal rekabet düzenleyicisine sunduğu belgelerde Xbox One satışlarının PlayStation 4'ün yarısından daha az olduğunu kabul etti.
- 15.08.2022 15 Ağu 19:56 Microsoft kabul etti: PlayStation, Xbox'a fark attı
Xbox One ve PlayStation 4 savaşının galibi belli oldu. Microsoft'a göre One satışları, PS4'ün oldukça gerisinde kaldı.
- 15.08.2022 15 Ağu 16:35 God of War Ragnarök'ün yeni fragmanı Myths of Midgard yayınlandı
PlayStation'ın YouTube hesabından yayınladığı video ile God of War Ragnarök'ün Myths of Midgard adlı yeni fragmanı paylaşıldı. Yayınlanan fragmanda Kratos ve Atreus'un baştan sona hikayesini ele aldı.