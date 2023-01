Son Dakika Playstation 4 Haberleri

God of War serisinin son oyunu olan Ragnarök daha ilk günden tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte God of War: Ragnarök inceleme videosu.

Popüler simülasyon oyunu The Sims 4 tüm platformlarda ücretsiz oldu. The Sims 5'in ise geliştirilmeye başlandığı bildirildi.

Electronic Arts'ın popüler yaşam simülasyonu The Sims 4'ten oyuncuları sevindirecek haber geldi. Geliştirici ekibin yaptığı açıklama ile 200 TL değerindeki The Sims 4, Steam, Origin, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları için 18 Ekim'de tamamen ücretsiz oluyor.

Sony'nin State of Play etkinliği sırasında SEGA'nın Japon tarihinin en ünlü devrimcisi olarak samuray dönemine son verdiğiniz oyunu Like a Dragon: Ishin'in Şubat 2023'te çıkış yapacağı duyuruldu.

PlayStation Plus Eylül 2022 oyunları açıklandı! NFS Heat ve daha fazlası!

Her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren PlayStation Plus'ın Eylül ayı oyunları sızdırıldı. Eylül ayında PlayStation Plus kullanıcılarını Need For Speed Heat, Toem ve Granblue Fantasy: Versus bekliyor.