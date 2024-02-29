Sony, PlayStation Store\'da Mega Mart indirimleri başlattı

Teknoloji

Sony, PlayStation Store'da indirimler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İndirimler Gezegeni kampanyasını yürüten şirket, şimdi de PlayStation Mega Mart promosyonuna start verdi. Bu kapsamda sevilen oyunlarda yüzde 75'e varan indirimler sunulacak.

PlayStation Mega Mart ile alınabilecek en iyi oyunlar

Sony dijital oyun mağazası PlayStation Store'da yeni bir fırsat başlattı. 28 Şubat'ta başlayan etkinliğin önümüzdeki ay boyunca devam etmesi bekleniyor. EA Sports FC 24'ten Lords of the Fallen'a kadar birçok oyunda indirime gidildi.

PlayStation Mega Mart olarak adlandırılan yeni kampanya, özellikle spor tutkunlarını heyecanlandıracak. Örneğin EA Sports FC 24 800 TL'ye düşüyorken, UFC 5 ise 1649 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Ayrıca Batman Arkham serisi ise 200 TL'nin altında sunuluyor.

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