Sony, PlayStation Store'da indirimler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İndirimler Gezegeni kampanyasını yürüten şirket, şimdi de PlayStation Mega Mart promosyonuna start verdi. Bu kapsamda sevilen oyunlarda yüzde 75'e varan indirimler sunulacak.
PlayStation Mega Mart ile alınabilecek en iyi oyunlar
Sony dijital oyun mağazası PlayStation Store'da yeni bir fırsat başlattı. 28 Şubat'ta başlayan etkinliğin önümüzdeki ay boyunca devam etmesi bekleniyor. EA Sports FC 24'ten Lords of the Fallen'a kadar birçok oyunda indirime gidildi.
PlayStation Mega Mart olarak adlandırılan yeni kampanya, özellikle spor tutkunlarını heyecanlandıracak. Örneğin EA Sports FC 24 800 TL'ye düşüyorken, UFC 5 ise 1649 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Ayrıca Batman Arkham serisi ise 200 TL'nin altında sunuluyor.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Sony, PlayStation Store'da Mega Mart indirimleri başlattı - Son Dakika Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Galibiyet istediğini belirten deneyimli antrenör, "Yarın sabah uyandığımda yüzde yüz bir şekilde derbiyi düşünmeye başlayacağım. 3 puan için sahaya çıkacağız. Kazanan takımın biz olmasını umuyorum" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Engelsiz Aslanlar Balosu'nda, Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın olayım'' şarkısını söyledi. Başkan Özbek'in bu performansı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin ''Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.'' dedi. TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ''Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu.'' sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, ''Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım.'' ifadelerini kullandı. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, ''VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin'' dedi. Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
OyunEski Fiyat (TL)Yeni Fiyat (TL)İndirim Oranı (%)UFC 5 Deluxe Edition2.749,001.649,40%40Gran Turismo 7 25. Yıl Dönümü Dijital Deluxe Sürümü2.499,001.749,30%30Street Fighter 62.129,001.192,24%44Street Fighter 6 Deluxe Edition2.749,001.841,83%33Street Fighter 6 Ultimate Edition3.249,002.371,77%27EA SPORTS FC 24 Ultimate Sürüm PS4 ve PS52.000,00800,00%60Mortal Kombat 1 Premium Sürümü2.749,001.649,40%40STAR WARS Jedi: Survivor1.423,73640,67%55Resident Evil 4 PS4 & PS5999,00749,25%25Resident Evil 4 Ekstra DLC Paketi829,00621,75%25The Last of US Part I Deluxe1.999,001.239,38%38Lords of the Fallen Deluxe Edition1.999,001.199,40%40RESIDENT EVIL 3749,00187,25%75Lies of P Deluxe Edition1.629,001.221,75%25Lies of P Deluxe Upgrade200,00150,00%25Destiny 2: Lightfall829,00273,57%67Destiny 2: Beyond Light499,0099,80%80Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack299,0059,80%80Hell Let Loose1.129,00733,85%35
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Son Dakika › Teknoloji › Sony, PlayStation Store'da Mega Mart indirimleri başlattı - Son Dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Galibiyet istediğini belirten deneyimli antrenör, "Yarın sabah uyandığımda yüzde yüz bir şekilde derbiyi düşünmeye başlayacağım. 3 puan için sahaya çıkacağız. Kazanan takımın biz olmasını umuyorum" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Engelsiz Aslanlar Balosu'nda, Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın olayım'' şarkısını söyledi. Başkan Özbek'in bu performansı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin ''Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.'' dedi.
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ''Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu.'' sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, ''Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım.'' ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, ''VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin'' dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
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