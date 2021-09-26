Son Dakika Sony Haberleri

09:47 Haftanın tarihine bakış Fikirleriyle insanlığa ışık tutan Mevlana Celaleddin-i Rumi, 30 Eylül 1207'de Horasan'ın Belh şehrinde doğdu.

08:06 Gençler sanal dünyada şarkı avında (Meltem FIRATLI/meltem.firatli@hurriyet.com.tr)- Bir sohbet sırasında arkadaşım "Bir şarkı var, sözlerinde 'Believer, believer' diyor.

08:27 Sibel Can New York'ta ÜNLÜ sanatçı Sibel Can, "Spotify EQUAL Müzik Programı" kapsamında önceki gün New York Times Meydanı'ndaki dev dijital reklam panosunda yer aldı.

14:50 ELEKTRONİK POPA EMY... EmY'nin ilk teklisi Öpücük Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyiciyle buluştu. Sözlerinde Feride Hilal Akın ve Aşkım Kapışmak imzası bulunan şarkının müziği de Feride Hilal Akın'a ait.

14:21 WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişiklik yapıyor! Kara listede bulunan kişiler saat ve tarihi göremeyecek Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son görülme, profil fotoğrafı ve durum güncellemesi hakkında yeni özellikler devreye sokulacağını açıkladı. Son görülme özelliği, "Herkes", "Kişilerim" ve "Kimse" dışında "Kişilerim hariç" seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak. Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek. Aynı şekilde profil fotoğrafı ve hakkında durum güncellemeleri için de benzer bir özelliğin devreye alınması planlanıyor.

13:31 İlk Bilgisayar Oyunu Neydi? Bilgisayar oyunları insanların kafalarını dağıtmak için saatlerini geçirdiği aktivelerdir.

12:29 Elektronik aksesuarlar MediaMarkt'ta indirime girdi MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de başlattığı kampanya kapsamında aksesuar kategorisindeki binlerce üründe indirim uyguluyor.

08:08 Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı hizmete girdi Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı, Tokyo Üniversitesi ve IBM Corp. iş birliğiyle hizmete girdi.

13:00 Halsey, Türkçeyi ilerletti: Tombalak bebe! Ünlü şarkıcının "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor" diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın'dan "That tombiş life" (Bu tombiş hayat) yorumu geldi.

07:59 Sony, 2021 mali yılı net kar tahminini güncelledi Elektronik üreticisi Sony Group, 2021 mali yılında net karının 700 milyar yen (6,42 milyar dolar) olarak gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

20:11 SONY'nin EN UCUZ KABLOSUZ KULAKLIĞI | Sony WH-CH510 İnceleme Çok para harcamadan kaliteli bir kulaklık sahibi olmak isteyenler için güzel alternatif: Sony WH-CH510 inceleme

18:11 Işın İzleme (Ray Tracing) Nedir? (Ve PC Oyunlarında Ne Anlama Geliyor) Ne kadar mükemmel, gerçekçi oyun grafiklerinin çizildiğini gösteren yükselen bir teknik olan ışın izleme, hemen yanı başınızdaki bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna geliyor. Bunu gerçekleştirmek için doğru donanıma ihtiyacınız olacak: Olgunlaşmasını mı beklemeli yoksa hemen mi dalmalısınız?

16:11 QLED ve OLED: Bu TV türleri arasındaki fark nedir? Samsung QLED ve LG OLED televizyonlar yüzeyde benzer görünüyor, ancak altında yatan teknolojiler çok farklı.

11:27 Menemenspor Kenyalı golcüyü istiyor TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Menemenspor, Kenyalı forvet İsmael Dunga'nın peşine düştü.

18:07 OnePlus 6T: Android 11 ve Windows 11'i Çalıştıran İlk Akıllı Telefon OnePlus 6T adlı cihaz sınırları zorlayarak hem Android 11 altyapısını hem de Windows 11 alt yapısını kullanma gücüne ulaştı. Bu durum, bir kullanıcının Windows 11'i altyapısını kullanarak OnePlus 6T üzerinde oyun oynama deneyimi sunması ile gündeme geldi.

15:07 Mehmet Şirin Topaloğlu, Sony Avrupa marka elçisi oldu İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu, Sony Avrupa marka elçisi oldu.

09:16 Ünlü isimler sahnede buluştu Emir Ersoy, 10 kadın oyuncunun Sezen Aksu şarkılarını seslendirdiği "1977" proje albümünü Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

18:06 Huawei P50 Serisi 66W Hızlı Şarj Teknolojisine Sahip Olacak! Huawei P50 serisi cihazların, 29 Temmuz'da yapılacak lansman ile piyasada yerini alacak. Üç seri halinde gelecek cihazın, 66W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı 3C sertifikası ile ortaya çıktı.

17:25 Sony, PSP Oyunlarını Satmaya Devam Edecek Geçtiğimiz nisan ayında PS3 ve Vita dijital mağazalarını kapatacağını açıklayan Sony, kullanıcılardan gelen yoğun tepkilerin üzerine geri adım atmıştı.

16:55 Where the Crawdads Sing Filmi Where the Crawdads Sing filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Where the Crawdads Sing filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

10:55 Bullet Train Filmi Bullet Train filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bullet Train filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

15:22 Konami ve The Medium Geliştiricisinden Önemli Ortaklık Uzun süren bir sessizlik döneminin ardından sektörde yeniden iddialı bir konuma gelmek için çalışan Konami, psikolojik korku oyunu The Medium'un arkasındaki Polonyalı Bloober Team stüdyosu ile ortaklık kurduklarını açıkladı.

18:55 Nefesini Tut 2 Filmi Nefesini Tut 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Nefesini Tut 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

08:55 Kraven the Hunter Filmi Kraven the Hunter filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kraven the Hunter filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

16:17 Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum'da yakalandı Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'la tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Peki Iraz Yıldız kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

16:59 TV görüntü ayarlarınızı kimseye ihtiyaç duymadan nasıl yapabilirsiniz? Sadece gözlerinizi ve TV'nizin ayarlar menüsünde bulunan seçenekleri kullanarak resim kalitenizin daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte nasıl yapılacağı

18:56 Apple Kendi Oyun Konsolunu Üretmek İçin Kolları Sıvadı Apple firmasının, oyun el konsollarına artan talepten faydalanmak için yeni bir çalışma yaptığı bildirildi. Şirket, Nintendo Switch'e benzer yeni nesil bir oyun konsolu üretecek!

16:09 Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Uzun süredir gözlerden uzak olan, bir dönemin efsane sunucularından Ali Kırca, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Kırca'nın, aradan geçen senelere karşın hiç değişmemesi ise gözlerden kaçmadı.

12:01 Tamer Karadağlı ve genç sevgilisinin başı dertte! Ünlü oyuncuTamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'la (24) birlikte savcılığa başvurdu. İşte gerekçesi...

05:53 Sony'nin yıllık net karı ilk kez 1 trilyon yeni geçti Elektronik üreticisi Sony, 2020 mali yılında net karının ilk kez 1 trilyon yen eşiğini geçtiğini ve 1,17 trilyon yen (11 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.