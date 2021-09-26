Son Dakika Sony Haberleri

- 26.09.2021 26 Eyl 09:47 Haftanın tarihine bakış
Fikirleriyle insanlığa ışık tutan Mevlana Celaleddin-i Rumi, 30 Eylül 1207'de Horasan'ın Belh şehrinde doğdu.
- 26.09.2021 26 Eyl 08:06 Gençler sanal dünyada şarkı avında
(Meltem FIRATLI/meltem.firatli@hurriyet.com.tr)- Bir sohbet sırasında arkadaşım "Bir şarkı var, sözlerinde 'Believer, believer' diyor.
- 24.09.2021 24 Eyl 08:27 Sibel Can New York'ta
ÜNLÜ sanatçı Sibel Can, "Spotify EQUAL Müzik Programı" kapsamında önceki gün New York Times Meydanı'ndaki dev dijital reklam panosunda yer aldı.
- 11.09.2021 11 Eyl 14:50 ELEKTRONİK POPA EMY...
EmY'nin ilk teklisi Öpücük Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyiciyle buluştu. Sözlerinde Feride Hilal Akın ve Aşkım Kapışmak imzası bulunan şarkının müziği de Feride Hilal Akın'a ait.
- 07.09.2021 07 Eyl 14:21 WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişiklik yapıyor! Kara listede bulunan kişiler saat ve tarihi göremeyecek
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son görülme, profil fotoğrafı ve durum güncellemesi hakkında yeni özellikler devreye sokulacağını açıkladı. Son görülme özelliği, "Herkes", "Kişilerim" ve "Kimse" dışında "Kişilerim hariç" seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak. Bu 'kara liste'ye eklediğiniz kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecek. Aynı şekilde profil fotoğrafı ve hakkında durum güncellemeleri için de benzer bir özelliğin devreye alınması planlanıyor.
- 06.09.2021 06 Eyl 06:41 Japon firmaların yüzde 90'ına göre ülke ekonomisi Kovid-19'un olumsuz etkisinden 2022'de kurtulacak
Japon firmaların yüzde 90'ı, ülke ekonomisinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkisinden 2022'de kurtulmasını bekliyor.
- 22.08.2021 22 Ağu 13:31 İlk Bilgisayar Oyunu Neydi?
Bilgisayar oyunları insanların kafalarını dağıtmak için saatlerini geçirdiği aktivelerdir.
- 19.08.2021 19 Ağu 12:29 Elektronik aksesuarlar MediaMarkt'ta indirime girdi
MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de başlattığı kampanya kapsamında aksesuar kategorisindeki binlerce üründe indirim uyguluyor.
- 17.08.2021 17 Ağu 08:08 Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı hizmete girdi
Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı, Tokyo Üniversitesi ve IBM Corp. iş birliğiyle hizmete girdi.
- 09.08.2021 09 Ağu 13:00 Halsey, Türkçeyi ilerletti: Tombalak bebe!
Ünlü şarkıcının "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor" diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın'dan "That tombiş life" (Bu tombiş hayat) yorumu geldi.
- 05.08.2021 05 Ağu 07:59 Sony, 2021 mali yılı net kar tahminini güncelledi
Elektronik üreticisi Sony Group, 2021 mali yılında net karının 700 milyar yen (6,42 milyar dolar) olarak gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.
- 02.08.2021 02 Ağu 20:11 SONY'nin EN UCUZ KABLOSUZ KULAKLIĞI | Sony WH-CH510 İnceleme
Çok para harcamadan kaliteli bir kulaklık sahibi olmak isteyenler için güzel alternatif: Sony WH-CH510 inceleme
- 02.08.2021 02 Ağu 11:01 Gratis'in yeni CEO'su Bülent Gürcan oldu
Gratis'te Üst Yöneticilik görevine (CEO) Bülent Gürcan getirildi.
- 01.08.2021 01 Ağu 18:11 Işın İzleme (Ray Tracing) Nedir? (Ve PC Oyunlarında Ne Anlama Geliyor)
Ne kadar mükemmel, gerçekçi oyun grafiklerinin çizildiğini gösteren yükselen bir teknik olan ışın izleme, hemen yanı başınızdaki bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna geliyor. Bunu gerçekleştirmek için doğru donanıma ihtiyacınız olacak: Olgunlaşmasını mı beklemeli yoksa hemen mi dalmalısınız?
- 31.07.2021 31 Tem 16:11 QLED ve OLED: Bu TV türleri arasındaki fark nedir?
Samsung QLED ve LG OLED televizyonlar yüzeyde benzer görünüyor, ancak altında yatan teknolojiler çok farklı.
- 27.07.2021 27 Tem 11:27 Menemenspor Kenyalı golcüyü istiyor
TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Menemenspor, Kenyalı forvet İsmael Dunga'nın peşine düştü.
- 13.07.2021 13 Tem 18:07 OnePlus 6T: Android 11 ve Windows 11'i Çalıştıran İlk Akıllı Telefon
OnePlus 6T adlı cihaz sınırları zorlayarak hem Android 11 altyapısını hem de Windows 11 alt yapısını kullanma gücüne ulaştı. Bu durum, bir kullanıcının Windows 11'i altyapısını kullanarak OnePlus 6T üzerinde oyun oynama deneyimi sunması ile gündeme geldi.
- 13.07.2021 13 Tem 15:07 Mehmet Şirin Topaloğlu, Sony Avrupa marka elçisi oldu
İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu, Sony Avrupa marka elçisi oldu.
- 08.07.2021 08 Tem 09:16 Ünlü isimler sahnede buluştu
Emir Ersoy, 10 kadın oyuncunun Sezen Aksu şarkılarını seslendirdiği "1977" proje albümünü Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.
- 04.07.2021 04 Tem 18:06 Huawei P50 Serisi 66W Hızlı Şarj Teknolojisine Sahip Olacak!
Huawei P50 serisi cihazların, 29 Temmuz'da yapılacak lansman ile piyasada yerini alacak. Üç seri halinde gelecek cihazın, 66W hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı 3C sertifikası ile ortaya çıktı.
- 02.07.2021 02 Tem 17:25 Sony, PSP Oyunlarını Satmaya Devam Edecek
Geçtiğimiz nisan ayında PS3 ve Vita dijital mağazalarını kapatacağını açıklayan Sony, kullanıcılardan gelen yoğun tepkilerin üzerine geri adım atmıştı.
- 02.07.2021 02 Tem 16:55 Where the Crawdads Sing Filmi
Where the Crawdads Sing filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Where the Crawdads Sing filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
- 01.07.2021 01 Tem 10:55 Bullet Train Filmi
Bullet Train filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bullet Train filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
- 30.06.2021 30 Haz 15:22 Konami ve The Medium Geliştiricisinden Önemli Ortaklık
Uzun süren bir sessizlik döneminin ardından sektörde yeniden iddialı bir konuma gelmek için çalışan Konami, psikolojik korku oyunu The Medium'un arkasındaki Polonyalı Bloober Team stüdyosu ile ortaklık kurduklarını açıkladı.
- 22.06.2021 22 Haz 05:24 Lazarus soygunu: Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, Bangladeş Merkez Bankası'ndan 1 milyar dolar çalmaya ne kadar yaklaştı?
2016 yılında Kuzey Koreli bilgisayar korsanları az kalsın Bangladeş Merkez Bankası'ndan 1 milyar dolar çalmayı başarıyordu.
- 07.06.2021 07 Haz 18:55 Nefesini Tut 2 Filmi
Nefesini Tut 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Nefesini Tut 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
- 04.06.2021 04 Haz 11:17 Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası büyük ekran televizyonlara ilgiyi artırdı
Salgın nedeniyle geçen yıl ertelenen Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran'da başlıyor.
- 03.06.2021 03 Haz 08:55 Kraven the Hunter Filmi
Kraven the Hunter filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kraven the Hunter filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
- 31.05.2021 31 May 16:17 Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum'da yakalandı
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'la tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Peki Iraz Yıldız kimdir? İşte hakkında merak edilenler...
- 22.05.2021 22 May 22:59 E3 2021 tam 27 farklı platform üzerinden canlı yayınlanacak!
En çok beklediğiniz oyun hangisi?
- 21.05.2021 21 May 16:59 TV görüntü ayarlarınızı kimseye ihtiyaç duymadan nasıl yapabilirsiniz?
Sadece gözlerinizi ve TV'nizin ayarlar menüsünde bulunan seçenekleri kullanarak resim kalitenizin daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte nasıl yapılacağı
- 11.05.2021 11 May 18:56 Apple Kendi Oyun Konsolunu Üretmek İçin Kolları Sıvadı
Apple firmasının, oyun el konsollarına artan talepten faydalanmak için yeni bir çalışma yaptığı bildirildi. Şirket, Nintendo Switch'e benzer yeni nesil bir oyun konsolu üretecek!
- 05.05.2021 05 May 16:09 Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi
Uzun süredir gözlerden uzak olan, bir dönemin efsane sunucularından Ali Kırca, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Kırca'nın, aradan geçen senelere karşın hiç değişmemesi ise gözlerden kaçmadı.
- 04.05.2021 04 May 17:30 Playstation şirketi ünlü iletişim uygulaması Discord ile partnerliğini duyurdu
Discord ve Playstation partnerliğini duyurdu.
- 01.05.2021 01 May 12:01 Tamer Karadağlı ve genç sevgilisinin başı dertte!
Ünlü oyuncuTamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük piyanist sevgilisi Iraz Yıldız'la (24) birlikte savcılığa başvurdu. İşte gerekçesi...
- 29.04.2021 29 Nis 05:53 Sony'nin yıllık net karı ilk kez 1 trilyon yeni geçti
Elektronik üreticisi Sony, 2020 mali yılında net karının ilk kez 1 trilyon yen eşiğini geçtiğini ve 1,17 trilyon yen (11 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.
- 21.04.2021 21 Nis 11:55 Resident Evil: Welcome to Raccoon City Filmi
Resident Evil: Welcome to Raccoon City filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Resident Evil: Welcome to Raccoon City filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
- 16.04.2021 16 Nis 07:18 Sony 2021 Dünya Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu
Sony'nin her yıl verdiği Dünya Fotoğraf Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.