Oyun Konsolu Fiyatları ve Özellikleri - Son Dakika
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Teknoloji

Oyun Konsolu Fiyatları ve Özellikleri

Oyun Konsolu Fiyatları ve Özellikleri

Oyun sektörünün büyümesiyle birlikte oyun konsolları daha da önemli hale gelmiştir. Nintendo ve PlayStation serileri popülerlik kazanmış ve oyuncular için uygun bir cihaz haline gelmiştir. Oyun konsolu fiyatları, marka, özellikler ve depolama kapasitesine göre değişmektedir. Sony PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi modellerin fiyatları ve özellikleri açıklanmıştır. Xbox Series S ise uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

26.03.2024 10:34
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Oyun sektörünün yıllardır sürekli olarak büyümesiyle ve yeni nesil çocukların da oyunlara bir o kadar bağımlı hale gelmesi bu sektörü daha da önemli hale getiriyor. Oyun konsolları, her yaştan insanın keyif alabilmesini ve çeşitli oyunlar sayesinde oyuncuların yeni deneyimlere sahip olmasını sağlıyor.

Piyasada birkaç büyük oyun konsolu firması bulunmakta. Eğer siz de bir oyun konsolu almak istiyorsanız, gelin beraber oyun konsolu fiyatları ve özelliklere bakalım…

Oyun konsolu fiyatları ve özellikleri

Oyun konsolları özellikle Nintendo ve PlayStation serilerinin yıllar içerisinde popüler olmasıyla birlikte hayatımıza daha da girdiler. Gelişmiş teknolojileri, grafikleri, hızlı işlemcileri, ve tam performansları ile geniş oyun kütüphanelerine de sahiplik etmeleri oyun konsollarını oyuncular için uygun bir cihaz haline getiriyor.

Oyun Konsolu Fiyatları ve Özellikleri

Piyasada birkaç farklı model olduğundan ve fiyat farklarının da olması oyuncuların akıllarını karıştırıyor. Bu fiyatlar özelliklere, markaya, ve depolama kapasitelerine göre değişiyor. İşte oyun konsolu fiyatları ve özellikleri…

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Sony PlayStation 5

Oyun konsolu denilince akla gelen Sony PlayStation 5 (PS5), 3D ses desteği, 8K çözünürlük desteği, ve AMD Zen 2 işlemci gibi en yeni teknolojilerle gelen bir cihaz. Geniş oyun kütüphanesi ve gelişmiş özellikleri ile oyunculara yüksek performans sunuyor. Ayrıca PlayStation 5, farklı versiyonlarla geliyor. İşte Sony PlayStation 5 oyun konsolu fiyatları:

Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition: 20 bin 849 TL

Sony PlayStation 5 Digital Edition: 21 bin 989 TL

Sony PlayStation 5 + 2 Dualsense: 23 bin 999 TL

Sony Playstation 5 CD Edition: 21 bin 899 TL

Oyun Konsolu Fiyatları ve Özellikleri

Xbox Series X

Xbox Series X dediğimizde, Microsoft'un oyun konsolu pazarındaki en hızlı ve en güçlü cihazı olduğunu söyleyebiliriz. Xbox Game Pass sayesinde oldukça geniş bir oyun kütüphanesine sahip olan Series X, AMD Zen 2 işlemcisi ve 16GB GDDR6 bellek ile oldukça hızlı performans sağlıyor. Ayrıca, Xbox Velocity Architecture teknolojisine sahip olan cihaz daha hızlı oyun deneyimi sunar.

İşte Xbox Series X oyun konsolu fiyatları:

Microsoft Xbox Series X Oyun Konsolu Siyah 1 TB: 29 bin 999 TL

Microsoft Xbox Series x + Xbox Elite 2 Kablosuz Kol Siyah Elit: 31 bin 999 TL

Oyun Konsolu Fiyatları ve Özellikleri

Xbox Series S

Microsoft'un kompakt ve uygun fiyatlı yeni nesil oyun konsolu olarak bilinen Xbox Series S, 8 çekirdekli 3.6GHz AMD Zen 2 işlemcisi, 10GB GDDR6 bellek ve 512GB ve 1TB SSD depolaması, ve 1440p çözünürlük desteği ile öne çıkıyor. Ayrıca diğer konsollara göre uygun fiyatlı olması da Series S için bir avantaj. İşte Xbox Series S oyun konsolu fiyatları:

Microsoft Xbox Series S 1TB Siyah Oyun Konsolu: 20 bin 719 TL

Microsoft Xbox Series S 512GB Oyun Konsolu + 3 Ay Gamepass Ultimate: 16 bin 499 TL

Peki ya sizin oyun konsolunuz var mı? Oyun konsolu fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Oyun Konsolu Fiyatları ve Özellikleri - Son Dakika

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