Son Dakika Xbox Haberleri

- 24.11.2022 24 Kas 18:24 Yeni Xbox ne zaman çıkacak?
Bugün çıkan raporlar, Microsoft'un sahibi olduğu Xbox'ın yeni konsollarını ne zaman çıkaracağını gösterdi.
- 24.11.2022 24 Kas 18:24 PlayStation 6 hakkında ilk bilgiler geldi! İşte çıkış tarihi
Microsoft soruşturmasıi ilginç bilgileri gün yüzüne çıkardı. Veriler, PlayStation 6 muhtemel çıkış tarihini içeriyor.
- 24.11.2022 24 Kas 10:24 Microsoft'un hayalleri suya düşebilir! Activision soruşturmasında yeni gelişme
FTC'ye yakın kaynaklara göre, Activision Blizzard satın alma süreci nedeniyle Microsoft'a antitröst davası açılacak.
- 24.11.2022 24 Kas 10:24 The Witcher 3 için tarihi güncelleme geliyor!
The Witcher 3 için yeni nesil güncelleme fragmanı paylaşıldı. PS5, Xbox Series X/S ve PC için ücretsiz sunulacak.
- 24.11.2022 24 Kas 00:24 Yılın en iyi oyunu açıklandı! (Golden Joystick 2022)
Golden Joystick 2022 kazananları açıklandı. 40. yılını kutlayan etkinlikte yılın en iyi oyunları da seçildi.
- 19.11.2022 19 Kas 00:46 Marvel's Spider-Man: Miles Morales çıktı! İşte fiyatı
Uzun zamandır beklenen Marvel's Spider-Man: Miles Morales, nihayet PC oyuncuları için çıkış yaptı. İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri...
- 18.11.2022 18 Kas 02:46 Game Awards 2022 adayları açıklandı! Kazananı siz seçin
Merakla beklenen The Game Awards 2022 adayları açıklandı! Oyuncular, beğendikleri oyunlara oy verebilirler.
- 15.11.2022 15 Kas 20:46 Yeni Battle Royale oyunu Skyscraper'dan ilk oynanış videosu geldi!
Battle Royale dünyasına giriş yapan Skyscraper'dan ilk oynanış videosu yayınlandı. Oyun, grafik ve mekanikleriyle dikkat çekiyor.
- 12.11.2022 12 Kas 00:23 599 TL'lik oyun Xbox Game Pass'e geliyor!
Oyun dünyasının popüler yapımlarından Battlefield 2042, Xbox Game Pass ve EA Play abonelerine ücretsiz oluyor.
- 09.11.2022 09 Kas 16:23 Microsoft, Activision konusunda kararlı! Şirketten yeni açıklama
Activision Blizzard satın alma sürecini başlatan Microsoft, soruşturma engeline takılmıştı. Şirket, konu hakkında yeni bir açıklama yapı.
- 09.11.2022 09 Kas 02:23 599 TL'lik futbol oyunu Xbox Game Pass'e geldi!
8 Kasım'da oyuncularla buluşan Football Manager 2023, Xbox Game Pass'e eklendi. Game Pass sahipleri, oyuna çıktığı gün erişebilecek.
- 06.11.2022 06 Kas 18:41 Diablo 4 geliyor: Çıkış tarihi ve destekleyeceği platformlar sızdı!
Oyun dünyasında merakla beklenen Diablo 4'ün çıkış tarihi ve destekleyeceği platformları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
- 02.11.2022 02 Kas 00:41 Xbox Game Pass Kasım oyunları açıklandı! İşte dev liste
Xbox Game Pass Kasım oyunları belli oldu. Microsoft, Vampire Survivors ve FM 2023 dahil 10 oyunu kataloğa ekliyor.
- 27.10.2022 27 Eki 18:41 Petrolig Games, yeni teknolojiler ve oyuncu deneyimine yatırım yapıyor
Petrolig Games, oyun sektöründeki yeni teknolojiler ve oyuncu deneyimine yönelik yatırımlarına devam ediyor.
- 26.10.2022 26 Eki 18:41 PC oyunlarını aratmayacak! Age of Empires Mobil tanıtıldı
Strateji oyuncularının uzun zamandır beklediği Age of Empires Mobil bugün tanıtıldı. İşte hakkında bildiğimiz her şey...
- 26.10.2022 26 Eki 10:41 Xbox kullanıcıları mutlu! Age of Mythology Retold duyuruldu
Age of Empires serisinin 25. yılını kutlayan Microsoft, Age of Mythology Retold sürümü için müjdeyi verdi.
- 26.10.2022 26 Eki 00:41 Nvidia araştırıyor! RTX 4090 yangına yol açabilir mi?
Nvidia RTX 4090 güç konektörü yanmaya başladı. RTX 4090 güç konektörlerinin yandığına veya eridiğine dair kanıtlar bulunuyor.
- 20.10.2022 20 Eki 14:41 Formula sevenlere müjde: F1 22 kısa süreliğine ücretsiz!
EA Sports tarafından yayınlanan ve Formula oyunu severlerin vazgeçilmezi F1 22, belirli bir süre için ücretsiz oynanabilecek.
- 20.10.2022 20 Eki 02:41 Sevilen korku oyunu Silent Hill 2 Remake duyuruldu!
Konami'nin sevilen korku oyunu Silent Hill 2 Remake duyuruldu! Oyunun çıkış tarihi henüz belli değil işte detaylar...
- 19.10.2022 19 Eki 00:41 EA'den çifte müjde! The Sims 4 ücretsiz oldu, Sims 5 yolda
Popüler simülasyon oyunu The Sims 4 tüm platformlarda ücretsiz oldu. The Sims 5'in ise geliştirilmeye başlandığı bildirildi.
- 16.10.2022 16 Eki 00:41 Strateji tarzı yeni Minecraft geliyor! İşte çıkış tarihi
Minecraft'ın devam oyunu Minecraft Legends, Minecraft Live 2022 sırasında duyuruldu. İşte yeni strateji oyunundan görüntüler.
- 12.10.2022 12 Eki 00:36 PC İçin Yakında Çıkacak Tüm Video Oyunlarının Listesi
Her zaman çıkacak bir oyun olduğu için PC sahnesi asla dinlenmez. İşte yakında PC'ye gelecek bütün büyük oyunlar.
- 05.10.2022 05 Eki 00:22 Dead Space remake geliyor! İşte fiyatı ve çıkış tarihi
Dead Space remake ön sipariş fiyatı ve çıkış tarihi detaylandı. Yeni bir oynanış fragmanı yayınlayan EA, ön siparişleri başlattı.
- 02.10.2022 02 Eki 00:14 Overwatch 2 çıkış tarihi açıklandı! İlk oyundaki hesaplar kapanacak mı?
FPS oyunları dünyasına yeni katılan Overwatch 2 çıkış tarihi açıklandı! İlk oyundaki hesaplara ne olacağı da paylaşıldı.
- 30.09.2022 30 Eyl 20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
Google, 2019 yılının Kasım ayında hizmete sunduğu "Stadia" isimli bulut oyun sistemi, 18 Ocak 2023'ten itibaren erişime kapatılacak.
- 28.09.2022 28 Eyl 18:09 Windows 11: 2022'in En Son Güncellemesini Yayınladı
Windows 11 veya Windows 10 kullanıyorsanız, en son Windows 11 2022 sürümüne güncelleme yapmanıza yardımcı olacak bilgiyi sizler ile paylaşıyoruz.
- 16.09.2022 16 Eyl 15:11 Football Manager 2023, UEFA ile lisans anlaşması yaptı
Sports Interactive'in geliştiriciliğini yapıp SEGA Europe'un yayıncılığını üstlendiği futbol simülasyon oyunu Football Manager 2023'ten oyuncularına sevindirici haber geldi. Football Manager 2023'te UEFA lisansı yer alacak ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa lisansları eklenecek.
- 16.09.2022 16 Eyl 12:06 Xbox Game Studios oyunları Steam'de indirime girdi
Steam'de bu hafta yayıncı indirimleri arasında Xbox Game Studios yer alıyor. 13 – 27 Eylül tarihleri arasında Xbox Game Studios oyunları Steam mağazasında indirimli olarak satılacak.
- 16.09.2022 16 Eyl 11:43 Forza Horizon 5'e 10. yıl dönümü güncellemesi Ekim'de gelecek
Xbox Game Studios'un yayıncılığını yapıp Playground Games'in geliştiriciliğini üstlendiği açık dünya yarış oyunu Forza Horizon'ın 10. yıl dönümüne özel güncelleme 11 Ekim'de Forza Horizon 5'e gelecek.
- 16.09.2022 16 Eyl 10:30 Assassin's Creed Odyssey, Xbox Game Pass'e eklendi
Ubisoft'un sevilen aksiyon oyunu serisi Assassin's Creed'in Antik Yunanistan'da geçen hikayesi Assassin's Creed Odyssey'in Xbox Game Pass'e eklendiği bildirildi.
- 16.09.2022 16 Eyl 09:53 Overwatch 1, Ekim ayında kapanıyor
Blizzard Entertainment'ın FPS nişancı oyunu Overwatch 2'nin çıkış yapacağı duyurulmasının ardından Overwatch 1'in 2 Ekim Pazar günü kapanacağı açıklandı.
- 16.09.2022 16 Eyl 08:30 Call of Duty Warzone 2.0 Kasım'da geliyor
Activision'ın düzenlediği CODNext etkinliği sırasında Call of Duty'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yepyeni Call of Duty Warzone 2.0 ve Call of Duty Warzone Mobile hakkında ilk detayları açıkladı.
- 16.09.2022 16 Eyl 07:47 Call of Duty Modern Warfare 2 açık beta erken erişimler başladı
Dün akşam Call of Duty'nin CODNext etkinliği sırasında stüdyonun son oyunu Call of Duty Modern Warfare 2'nin açık betasının erken erişim tarihleri paylaşıldı. İki hafta sonuna paylaşılan açık beta erken erişimlerine ilk hafta yalnızca PlayStation katılacak.
- 15.09.2022 15 Eyl 17:09 Assassin's Creed Odyssey Game Pass'e geldi
Microsoft, Assassin's Creed Odyssey oyununun bugün Xbox ve PC Game Pass üzzerinden oynanabileceği açıklandı.
- 15.09.2022 15 Eyl 08:20 200 TL değerindeki The Sims 4 tamamen ücretsiz oluyor! The Sims 4 ne zaman ücretsiz olacak 2022?
Electronic Arts'ın popüler yaşam simülasyonu The Sims 4'ten oyuncuları sevindirecek haber geldi. Geliştirici ekibin yaptığı açıklama ile 200 TL değerindeki The Sims 4, Steam, Origin, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları için 18 Ekim'de tamamen ücretsiz oluyor.
- 14.09.2022 14 Eyl 17:04 Windows 11 ve Windows 10 oyun için nasıl optimize edilir?
Yeni bir oyun bilgisayarı satın aldınız (veya topladınız) ve şimdi her şeyi kurmanın zamanı geldi. Windows 11 veya 10'u oyun için optimize etmek önemli bir ilk adımdır ve en iyi performansı aldığınızdan emin olmanızı ve olası sorunlarla bir sorun haline gelmeden başa çıkmanızı sağlar.
- 13.09.2022 13 Eyl 09:20 NBA 2K23 çıkış yaptı! NBA 2K23 fiyatları cep yakıyor
Visual Concepts'in geliştiriciliğini yapıp 2K'in yayıncılığını üstlendiği NBA 2K23, tüm platformlarda çıkış yaptı. NBA 2K23'ün PC (Steam) ve konsol fiyatları cep yakıyor. NBA 2K23 ne kadar? NBA 2K23 kaç TL? Detayları haberimizde…
- 13.09.2022 13 Eyl 08:47 Halo geliştiricisinin kurumsal başkan yardımcısı şirketten ayrılacağını açıkladı
Halo geliştiricisi 343 Industries'in ilk yıllarından beri parçası olan ve kurumsal başkan yardımcılığı yapan Bonnie Ross, Pazartesi günü Twitter'dan yaptığı açıklama ile ailevi sağlık problemleri nedeniyle şirketten ayrılacağını duyurdu.
- 12.09.2022 12 Eyl 10:05 Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 12 – 18 Eylül 2022
Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 12 – 18 Eylül arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…
- 11.09.2022 11 Eyl 17:59 En çok arzu edilen oyun konsolları!
ABD'de yapılan bir araştırma kullanıcılar tarafından en çok istenen oyun konsollarını bir araya getiriyor.
- 10.09.2022 10 Eyl 17:54 Xbox Series X'te önbellek nasıl temizlenir?
Xbox Series X'iniz son zamanlarda, özellikle de yeni oyunlar denerken biraz yavaş mı çalışıyor? Bu, önbelleğinizin dolmasıyla ilgili bir sorun olabilir, Xbox kullanıcılarının zamanla karşılaşma eğiliminde olduğu bir sorundur.
- 06.09.2022 06 Eyl 18:00 Windows 11'li Surface Duo'da 3D oyun sürprizi!
Windows 11 kurulan Surface Duo'da inanılmaz bir şekilde Skyrim ve Minecraft gibi birçok oyun oynanabiliyor.
- 06.09.2022 06 Eyl 18:00 Xbox Game Pass Eylül oyunları hayal kırıklığı yarattı
Xbox Game Pass Eylül için eklenecek ve kaldırılacak oyunlar belli oldu. Game Pass abonelerine sekiz yeni yapım sunulacak.
- 01.09.2022 01 Eyl 16:19 Call of Duty oyunları Xbox Game Pass'e geliyor
Xbox Başkanı Phil Spencer, Microsoft'un Call of Duty'yi Xbox Game Pass'e koymayı planladığını doğruladı ve anlaşma yapıldıktan sonra Call of Duty oyunlarını Xbox'ta başladığı gün PlayStation'da başlatacaklarını da doğruladı.
- 01.09.2022 01 Eyl 08:24 Skull and bones fiyatları açıklandı!
Ubisoft'un geliştirip yayıncılığını üstlendiği açık dünya korsan oyunu Skull and Bones'un Türkiye fiyatları açıklandı. Epic Games Store'da ön siparişe sunulan Skull and Bones fiyatları ne kadar? Detayları haberimizde…
- 31.08.2022 31 Ağu 22:41 Sony şov yaptı! İşte PlayStation Plus Eylül oyunları
PlayStation Plus Eylül listesi açıklandı. Essential, Extra ve Deluxe için onlarca oyun sunulacak. İşte Deathloop, Watch Dogs 2 ve dahası.
- 31.08.2022 31 Ağu 15:47 PlayStation Plus Eylül 2022 oyunları açıklandı! NFS Heat ve daha fazlası!
Her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren PlayStation Plus'ın Eylül ayı oyunları sızdırıldı. Eylül ayında PlayStation Plus kullanıcılarını Need For Speed Heat, Toem ve Granblue Fantasy: Versus bekliyor.
- 31.08.2022 31 Ağu 11:01 EA Sports, FIFA 23'ü 1 ay erken piyasaya sürdü! Oyuncu reytingleri sızdırıldı
EA Sports'un Ekim ayında piyasaya sürmeyi planladığı FIFA 23'ün yapılan hata nedeniyle Xbox kullanıcılarına 1 ay erkenden erişime açıldığı bildirildi. FIFA 23'ü indirip oyuna giren Xbox kullanıcılar oyun içerisinden görüntüler paylaştı.
- 28.08.2022 28 Ağu 23:56 Unreal Engine 5'li GTA 4 Remake harika görünüyor
GTA 4 Remake Unreal Engine 5 ile geliştirilseydi nasıl görünürdü? İşte tamamen yenilenmiş Niko Bellic ve Liberty City.
- 27.08.2022 27 Ağu 13:56 10 bin TL'lik Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri ortaya çıktı!
Harry Potter evreninde geçen ve yanlışlıkla 10 bin TL'den ön siparişe açılan Hogwarts Legacy oyununun PC sistem gereksinimleri ortaya çıktı.