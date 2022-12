Son Dakika Xbox Haberleri

18:24 Yeni Xbox ne zaman çıkacak? Bugün çıkan raporlar, Microsoft'un sahibi olduğu Xbox'ın yeni konsollarını ne zaman çıkaracağını gösterdi.

18:24 PlayStation 6 hakkında ilk bilgiler geldi! İşte çıkış tarihi Microsoft soruşturmasıi ilginç bilgileri gün yüzüne çıkardı. Veriler, PlayStation 6 muhtemel çıkış tarihini içeriyor.

10:24 The Witcher 3 için tarihi güncelleme geliyor! The Witcher 3 için yeni nesil güncelleme fragmanı paylaşıldı. PS5, Xbox Series X/S ve PC için ücretsiz sunulacak.

00:24 Yılın en iyi oyunu açıklandı! (Golden Joystick 2022) Golden Joystick 2022 kazananları açıklandı. 40. yılını kutlayan etkinlikte yılın en iyi oyunları da seçildi.

00:46 Marvel's Spider-Man: Miles Morales çıktı! İşte fiyatı Uzun zamandır beklenen Marvel's Spider-Man: Miles Morales, nihayet PC oyuncuları için çıkış yaptı. İşte fiyatı ve sistem gereksinimleri...

02:46 Game Awards 2022 adayları açıklandı! Kazananı siz seçin Merakla beklenen The Game Awards 2022 adayları açıklandı! Oyuncular, beğendikleri oyunlara oy verebilirler.

20:46 Yeni Battle Royale oyunu Skyscraper'dan ilk oynanış videosu geldi! Battle Royale dünyasına giriş yapan Skyscraper'dan ilk oynanış videosu yayınlandı. Oyun, grafik ve mekanikleriyle dikkat çekiyor.

00:23 599 TL'lik oyun Xbox Game Pass'e geliyor! Oyun dünyasının popüler yapımlarından Battlefield 2042, Xbox Game Pass ve EA Play abonelerine ücretsiz oluyor.

16:23 Microsoft, Activision konusunda kararlı! Şirketten yeni açıklama Activision Blizzard satın alma sürecini başlatan Microsoft, soruşturma engeline takılmıştı. Şirket, konu hakkında yeni bir açıklama yapı.

02:23 599 TL'lik futbol oyunu Xbox Game Pass'e geldi! 8 Kasım'da oyuncularla buluşan Football Manager 2023, Xbox Game Pass'e eklendi. Game Pass sahipleri, oyuna çıktığı gün erişebilecek.

18:41 Diablo 4 geliyor: Çıkış tarihi ve destekleyeceği platformlar sızdı! Oyun dünyasında merakla beklenen Diablo 4'ün çıkış tarihi ve destekleyeceği platformları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

00:41 Xbox Game Pass Kasım oyunları açıklandı! İşte dev liste Xbox Game Pass Kasım oyunları belli oldu. Microsoft, Vampire Survivors ve FM 2023 dahil 10 oyunu kataloğa ekliyor.

18:41 Petrolig Games, yeni teknolojiler ve oyuncu deneyimine yatırım yapıyor Petrolig Games, oyun sektöründeki yeni teknolojiler ve oyuncu deneyimine yönelik yatırımlarına devam ediyor.

18:41 PC oyunlarını aratmayacak! Age of Empires Mobil tanıtıldı Strateji oyuncularının uzun zamandır beklediği Age of Empires Mobil bugün tanıtıldı. İşte hakkında bildiğimiz her şey...

10:41 Xbox kullanıcıları mutlu! Age of Mythology Retold duyuruldu Age of Empires serisinin 25. yılını kutlayan Microsoft, Age of Mythology Retold sürümü için müjdeyi verdi.

00:41 Nvidia araştırıyor! RTX 4090 yangına yol açabilir mi? Nvidia RTX 4090 güç konektörü yanmaya başladı. RTX 4090 güç konektörlerinin yandığına veya eridiğine dair kanıtlar bulunuyor.

14:41 Formula sevenlere müjde: F1 22 kısa süreliğine ücretsiz! EA Sports tarafından yayınlanan ve Formula oyunu severlerin vazgeçilmezi F1 22, belirli bir süre için ücretsiz oynanabilecek.

02:41 Sevilen korku oyunu Silent Hill 2 Remake duyuruldu! Konami'nin sevilen korku oyunu Silent Hill 2 Remake duyuruldu! Oyunun çıkış tarihi henüz belli değil işte detaylar...

00:41 Strateji tarzı yeni Minecraft geliyor! İşte çıkış tarihi Minecraft'ın devam oyunu Minecraft Legends, Minecraft Live 2022 sırasında duyuruldu. İşte yeni strateji oyunundan görüntüler.

00:36 PC İçin Yakında Çıkacak Tüm Video Oyunlarının Listesi Her zaman çıkacak bir oyun olduğu için PC sahnesi asla dinlenmez. İşte yakında PC'ye gelecek bütün büyük oyunlar.

00:22 Dead Space remake geliyor! İşte fiyatı ve çıkış tarihi Dead Space remake ön sipariş fiyatı ve çıkış tarihi detaylandı. Yeni bir oynanış fragmanı yayınlayan EA, ön siparişleri başlattı.

00:14 Overwatch 2 çıkış tarihi açıklandı! İlk oyundaki hesaplar kapanacak mı? FPS oyunları dünyasına yeni katılan Overwatch 2 çıkış tarihi açıklandı! İlk oyundaki hesaplara ne olacağı da paylaşıldı.

20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak Google, 2019 yılının Kasım ayında hizmete sunduğu "Stadia" isimli bulut oyun sistemi, 18 Ocak 2023'ten itibaren erişime kapatılacak.

18:09 Windows 11: 2022'in En Son Güncellemesini Yayınladı Windows 11 veya Windows 10 kullanıyorsanız, en son Windows 11 2022 sürümüne güncelleme yapmanıza yardımcı olacak bilgiyi sizler ile paylaşıyoruz.

15:11 Football Manager 2023, UEFA ile lisans anlaşması yaptı Sports Interactive'in geliştiriciliğini yapıp SEGA Europe'un yayıncılığını üstlendiği futbol simülasyon oyunu Football Manager 2023'ten oyuncularına sevindirici haber geldi. Football Manager 2023'te UEFA lisansı yer alacak ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa lisansları eklenecek.

12:06 Xbox Game Studios oyunları Steam'de indirime girdi Steam'de bu hafta yayıncı indirimleri arasında Xbox Game Studios yer alıyor. 13 – 27 Eylül tarihleri arasında Xbox Game Studios oyunları Steam mağazasında indirimli olarak satılacak.

11:43 Forza Horizon 5'e 10. yıl dönümü güncellemesi Ekim'de gelecek Xbox Game Studios'un yayıncılığını yapıp Playground Games'in geliştiriciliğini üstlendiği açık dünya yarış oyunu Forza Horizon'ın 10. yıl dönümüne özel güncelleme 11 Ekim'de Forza Horizon 5'e gelecek.

10:30 Assassin's Creed Odyssey, Xbox Game Pass'e eklendi Ubisoft'un sevilen aksiyon oyunu serisi Assassin's Creed'in Antik Yunanistan'da geçen hikayesi Assassin's Creed Odyssey'in Xbox Game Pass'e eklendiği bildirildi.

09:53 Overwatch 1, Ekim ayında kapanıyor Blizzard Entertainment'ın FPS nişancı oyunu Overwatch 2'nin çıkış yapacağı duyurulmasının ardından Overwatch 1'in 2 Ekim Pazar günü kapanacağı açıklandı.

08:30 Call of Duty Warzone 2.0 Kasım'da geliyor Activision'ın düzenlediği CODNext etkinliği sırasında Call of Duty'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yepyeni Call of Duty Warzone 2.0 ve Call of Duty Warzone Mobile hakkında ilk detayları açıkladı.

07:47 Call of Duty Modern Warfare 2 açık beta erken erişimler başladı Dün akşam Call of Duty'nin CODNext etkinliği sırasında stüdyonun son oyunu Call of Duty Modern Warfare 2'nin açık betasının erken erişim tarihleri paylaşıldı. İki hafta sonuna paylaşılan açık beta erken erişimlerine ilk hafta yalnızca PlayStation katılacak.

17:09 Assassin's Creed Odyssey Game Pass'e geldi Microsoft, Assassin's Creed Odyssey oyununun bugün Xbox ve PC Game Pass üzzerinden oynanabileceği açıklandı.

08:20 200 TL değerindeki The Sims 4 tamamen ücretsiz oluyor! The Sims 4 ne zaman ücretsiz olacak 2022? Electronic Arts'ın popüler yaşam simülasyonu The Sims 4'ten oyuncuları sevindirecek haber geldi. Geliştirici ekibin yaptığı açıklama ile 200 TL değerindeki The Sims 4, Steam, Origin, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları için 18 Ekim'de tamamen ücretsiz oluyor.

17:04 Windows 11 ve Windows 10 oyun için nasıl optimize edilir? Yeni bir oyun bilgisayarı satın aldınız (veya topladınız) ve şimdi her şeyi kurmanın zamanı geldi. Windows 11 veya 10'u oyun için optimize etmek önemli bir ilk adımdır ve en iyi performansı aldığınızdan emin olmanızı ve olası sorunlarla bir sorun haline gelmeden başa çıkmanızı sağlar.

09:20 NBA 2K23 çıkış yaptı! NBA 2K23 fiyatları cep yakıyor Visual Concepts'in geliştiriciliğini yapıp 2K'in yayıncılığını üstlendiği NBA 2K23, tüm platformlarda çıkış yaptı. NBA 2K23'ün PC (Steam) ve konsol fiyatları cep yakıyor. NBA 2K23 ne kadar? NBA 2K23 kaç TL? Detayları haberimizde…

08:47 Halo geliştiricisinin kurumsal başkan yardımcısı şirketten ayrılacağını açıkladı Halo geliştiricisi 343 Industries'in ilk yıllarından beri parçası olan ve kurumsal başkan yardımcılığı yapan Bonnie Ross, Pazartesi günü Twitter'dan yaptığı açıklama ile ailevi sağlık problemleri nedeniyle şirketten ayrılacağını duyurdu.

10:05 Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? 12 – 18 Eylül 2022 Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 12 – 18 Eylül arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, Bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…

17:59 En çok arzu edilen oyun konsolları! ABD'de yapılan bir araştırma kullanıcılar tarafından en çok istenen oyun konsollarını bir araya getiriyor.

17:54 Xbox Series X'te önbellek nasıl temizlenir? Xbox Series X'iniz son zamanlarda, özellikle de yeni oyunlar denerken biraz yavaş mı çalışıyor? Bu, önbelleğinizin dolmasıyla ilgili bir sorun olabilir, Xbox kullanıcılarının zamanla karşılaşma eğiliminde olduğu bir sorundur.

18:00 Windows 11'li Surface Duo'da 3D oyun sürprizi! Windows 11 kurulan Surface Duo'da inanılmaz bir şekilde Skyrim ve Minecraft gibi birçok oyun oynanabiliyor.

18:00 Xbox Game Pass Eylül oyunları hayal kırıklığı yarattı Xbox Game Pass Eylül için eklenecek ve kaldırılacak oyunlar belli oldu. Game Pass abonelerine sekiz yeni yapım sunulacak.

16:19 Call of Duty oyunları Xbox Game Pass'e geliyor Xbox Başkanı Phil Spencer, Microsoft'un Call of Duty'yi Xbox Game Pass'e koymayı planladığını doğruladı ve anlaşma yapıldıktan sonra Call of Duty oyunlarını Xbox'ta başladığı gün PlayStation'da başlatacaklarını da doğruladı.

08:24 Skull and bones fiyatları açıklandı! Ubisoft'un geliştirip yayıncılığını üstlendiği açık dünya korsan oyunu Skull and Bones'un Türkiye fiyatları açıklandı. Epic Games Store'da ön siparişe sunulan Skull and Bones fiyatları ne kadar? Detayları haberimizde…

22:41 Sony şov yaptı! İşte PlayStation Plus Eylül oyunları PlayStation Plus Eylül listesi açıklandı. Essential, Extra ve Deluxe için onlarca oyun sunulacak. İşte Deathloop, Watch Dogs 2 ve dahası.

15:47 PlayStation Plus Eylül 2022 oyunları açıklandı! NFS Heat ve daha fazlası! Her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren PlayStation Plus'ın Eylül ayı oyunları sızdırıldı. Eylül ayında PlayStation Plus kullanıcılarını Need For Speed Heat, Toem ve Granblue Fantasy: Versus bekliyor.

11:01 EA Sports, FIFA 23'ü 1 ay erken piyasaya sürdü! Oyuncu reytingleri sızdırıldı EA Sports'un Ekim ayında piyasaya sürmeyi planladığı FIFA 23'ün yapılan hata nedeniyle Xbox kullanıcılarına 1 ay erkenden erişime açıldığı bildirildi. FIFA 23'ü indirip oyuna giren Xbox kullanıcılar oyun içerisinden görüntüler paylaştı.

23:56 Unreal Engine 5'li GTA 4 Remake harika görünüyor GTA 4 Remake Unreal Engine 5 ile geliştirilseydi nasıl görünürdü? İşte tamamen yenilenmiş Niko Bellic ve Liberty City.