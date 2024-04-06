Microsoft'un Xbox konsol oyuncuları için sunduğu oyun mağazası Xbox Store'da merakla beklenen Bahar İndirimleri başladı. Böylelikle birçok popüler yapım, düşük fiyatla buluştu. İşte indirimler sırasında göze çarpan oyunlar…
Xbox Store Bahar İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar
Yüzlerce oyun, kampanya kapsamına alındı. Buna göre EA SPORTS FC 24, yüzde 80 indirim ile birlikte bin 399,99 TL'den 279,99 TL'ye düştü. Call of Duty: Modern Warfare 3 ise bin 999,99 TL yerine bin 299,99 TL. Yüzde 35'lik bir indirim söz konusu.
En iyi hikayeli oyunlardan Red Dead Redemption 2, 469 TL yerine 157,77 TL'ye satılıyor. Öte yandan Diablo 4 ise yüzde 50 oranında indirim ile birlikte bin 419 TL'den 709,50 TL'ye düştü. Tüm fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Steam'de 9/10 alan oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu!
Xbox Store'da Bahar İndirimleri sırasına öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı düşündüğünüz bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Xbox Store Bahar İndirimleri Başladı! İşte Göze Çarpan Oyunlar - Son Dakika Dune hayranları arasında yeni bir heyecanlı bekleyiş başlıyor, zira Dune 3'ün resmi olarak geliştirilmekte olduğu duyuruldu. Denis Villeneuve'nin yönetmen koltuğunda yer alacağı bu üçüncü film, Dune 2'nin büyük başarısının ardından duyuruldu. Dune 3, Frank Herbert'in Dune: Mesih romanından uyarlanacak. Henüz filmle ilgili ayrıntılar belli değil, ancak Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh ve Josh Brolin gibi oyuncuların geri döneceği tahmin ediliyor. Dune 3'ün potansiyel yayın tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı, ancak beklendiği kadar yakın olmayabilir. Samsung, daha geniş bir kitleye hitap etmek amacıyla bütçe dostu katlanabilir telefonlara yatırım yapıyor. Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE'nin bazı teknik özellikleri sızdı. Snapdragon 7s Gen 2 yonga setiyle güçlendirilen cihazlar, farklı RAM ve depolama seçenekleri sunacak. Ancak Samsung'un çıkış tarihleri ve fiyatları hakkında henüz bir açıklama yapmadığı belirtiliyor. Xbox, Sea of Thieves oyununu PlayStation 5'e getirme kararı aldı. Korsancılık yapımı 30 Nisan'da PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Oyun, çapraz oyun ve ilerleme desteği sunacak ve PlayStation Plus aboneliği gerektirecek. Google, Android'deki Telefon uygulamasına sunulacak "Arama" seçeneği ile kullanıcıların bilinmeyen numaraları Google'da sorgulamasına olanak tanıyacak. Kullanıcılar, Son Aramalar sekmesinden bilinmeyen bir numarayı seçerek, numarayı Google dahil olmak üzere internette sorgulayabilecek. Bu özellik, işletme hesaplarına daha kolay ulaşmayı mümkün kılacak gibi görünüyor. Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, yakın zamanda otonom sürüş yazılımı lisansını rakip markalara satmaya başlayabileceklerini açıkladı. Bu hamle, Tesla için yeniden çıkış yakalamak adına önemli bir fırsat olabilir. Bu yılın Ubisoft Showcase etkinliğinde hayranların uzun zamandır beklediği bir oyunun remake 'inin tanıtılacağına dair söylentiler dolaşıyor. Ubisoft, geçtiğimiz 2021 yılında bu yeniden yapımı duyurmuş olsa da, projeye dair güncellemeler konusunda oldukça ketum davranıyor. İddialara göre Splinter Cell remake, bu yıl tanıtılacak. Oyun dünyasından bazı insanlar, Ubisoft'un Splinter Cell yeniden yapımını bu yıl tanıtacağına dair ipuçları verdiğine inanıyorlar ve bu söylentilerin gerçek olabileceğine dair de pek umutlular. Oyun dünyasında ürettiği niş oyun aksesuarları ile tanınan 8BitDo, Apple'ın geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro ile uyumlu olan ilk oyun kollarını duyurdu. 8BitDo'nun Apple Vision Pro ile uyumlu oyun kolları arasında 8BitDo Ultimate 2.4G, 8BitDo Pro 2, 8BitDo SN30 Pro, 8BitDo SN30 Pro+, 8BitDo Lite 2, 8BitDo Lite SE ve 8BitDo N30 Pro 2 oyun kolları bulunuyor. Ayrıca Android için Xbox markalı 8BitDo Pro 2'nin de bu destek kapsamına alındığı duyuruldu. Yeni uyumluluklarıyla kollar, doğal iOS oyunlarını da kapsıyor ve Apple Vision Pro kullanıcılarının oyun deneyimini çeşitlendiriyor. Bir Red Dead Redemption 2 hayranı, mobil cihazında oyunu çalıştırmayı başardı. Grafikleri düşürmek zorunda kalan hayran, Red Magic 9 Pro'da Red Dead Redemption 2'nin düşük performansını deneyimledi. Bu durum, mobil cihazların büyük oyunları çalıştırma sınırlarını test etmek açısından ilgi çekici bir deneyim sunuyor. Mobil oyun dünyasında büyük yapımların oynanabilir hale gelmesi, oyun endüstrisindeki sınırların ne kadar ileriye gidebileceğini gösteriyor. Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir özellik olan RAM sınırlama işlemini test ediyor. Kullanıcılar, belleği sürekli ya da sadece oyun oynarken kısıtlayabilecekler. Tarayıcı, 1 GB gibi düşük bir miktarda bellekle bile sınırlandırılabilecek. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz.
OyunNormal Fiyatıİndirimli FiyatıEA SPORTS FC 241.399,99 TL279,99 TL (-80%)Call of Duty: Modern Warfare 31.999,99 TL1.299,99 TL (-35%)Red Dead Redemption 2469 TL154,77 TL (-67%)Skull & Bones1.450 TL971,50 TL (-33%)Baldur's Gate 31.300 TL1.170 TL (-10%)Diablo 41.419 TL709,50 TL (-50%) GTA 5: Premium Edition165 TL82,50 TL (-50%) Dead Island 2 Deluxe749 TL374,50 TL (-50%)Assassin's Creed Mirage900 TL540 TL (-40%) The Witcher 3: Wild Hunt309,99 TL92,99 TL (-70%) Hogwarts Legacy (Dijital Lüks Sürüm)1.099 TL549,50 TL (-50%)Cyberpunk 2077799 TL399,50 TL (-50%)Starfield1.150 TL805 TL (-30%)STAR WARS Jedi Survivor1.399 TL629,99 TL (-55%)Resident Evil 4749 TL561,75 TL (-25%)Alan Wake 21.099 TL879,20 TL (-20%)Ghostrunner 2719 TL359,50 TL (-50%)
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı düşündüğünüz bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Xbox Store Bahar İndirimleri Başladı! İşte Göze Çarpan Oyunlar - Son Dakika
Dune hayranları arasında yeni bir heyecanlı bekleyiş başlıyor, zira Dune 3'ün resmi olarak geliştirilmekte olduğu duyuruldu. Denis Villeneuve'nin yönetmen koltuğunda yer alacağı bu üçüncü film, Dune 2'nin büyük başarısının ardından duyuruldu. Dune 3, Frank Herbert'in Dune: Mesih romanından uyarlanacak. Henüz filmle ilgili ayrıntılar belli değil, ancak Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh ve Josh Brolin gibi oyuncuların geri döneceği tahmin ediliyor. Dune 3'ün potansiyel yayın tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı, ancak beklendiği kadar yakın olmayabilir.
Samsung, daha geniş bir kitleye hitap etmek amacıyla bütçe dostu katlanabilir telefonlara yatırım yapıyor. Galaxy Z Fold FE ve Galaxy Z Flip FE'nin bazı teknik özellikleri sızdı. Snapdragon 7s Gen 2 yonga setiyle güçlendirilen cihazlar, farklı RAM ve depolama seçenekleri sunacak. Ancak Samsung'un çıkış tarihleri ve fiyatları hakkında henüz bir açıklama yapmadığı belirtiliyor.
Xbox, Sea of Thieves oyununu PlayStation 5'e getirme kararı aldı. Korsancılık yapımı 30 Nisan'da PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Oyun, çapraz oyun ve ilerleme desteği sunacak ve PlayStation Plus aboneliği gerektirecek.
Google, Android'deki Telefon uygulamasına sunulacak "Arama" seçeneği ile kullanıcıların bilinmeyen numaraları Google'da sorgulamasına olanak tanıyacak. Kullanıcılar, Son Aramalar sekmesinden bilinmeyen bir numarayı seçerek, numarayı Google dahil olmak üzere internette sorgulayabilecek. Bu özellik, işletme hesaplarına daha kolay ulaşmayı mümkün kılacak gibi görünüyor.
Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, yakın zamanda otonom sürüş yazılımı lisansını rakip markalara satmaya başlayabileceklerini açıkladı. Bu hamle, Tesla için yeniden çıkış yakalamak adına önemli bir fırsat olabilir.
Bu yılın Ubisoft Showcase etkinliğinde hayranların uzun zamandır beklediği bir oyunun remake 'inin tanıtılacağına dair söylentiler dolaşıyor. Ubisoft, geçtiğimiz 2021 yılında bu yeniden yapımı duyurmuş olsa da, projeye dair güncellemeler konusunda oldukça ketum davranıyor. İddialara göre Splinter Cell remake, bu yıl tanıtılacak. Oyun dünyasından bazı insanlar, Ubisoft'un Splinter Cell yeniden yapımını bu yıl tanıtacağına dair ipuçları verdiğine inanıyorlar ve bu söylentilerin gerçek olabileceğine dair de pek umutlular.
Oyun dünyasında ürettiği niş oyun aksesuarları ile tanınan 8BitDo, Apple'ın geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro ile uyumlu olan ilk oyun kollarını duyurdu. 8BitDo'nun Apple Vision Pro ile uyumlu oyun kolları arasında 8BitDo Ultimate 2.4G, 8BitDo Pro 2, 8BitDo SN30 Pro, 8BitDo SN30 Pro+, 8BitDo Lite 2, 8BitDo Lite SE ve 8BitDo N30 Pro 2 oyun kolları bulunuyor. Ayrıca Android için Xbox markalı 8BitDo Pro 2'nin de bu destek kapsamına alındığı duyuruldu. Yeni uyumluluklarıyla kollar, doğal iOS oyunlarını da kapsıyor ve Apple Vision Pro kullanıcılarının oyun deneyimini çeşitlendiriyor.
Bir Red Dead Redemption 2 hayranı, mobil cihazında oyunu çalıştırmayı başardı. Grafikleri düşürmek zorunda kalan hayran, Red Magic 9 Pro'da Red Dead Redemption 2'nin düşük performansını deneyimledi. Bu durum, mobil cihazların büyük oyunları çalıştırma sınırlarını test etmek açısından ilgi çekici bir deneyim sunuyor. Mobil oyun dünyasında büyük yapımların oynanabilir hale gelmesi, oyun endüstrisindeki sınırların ne kadar ileriye gidebileceğini gösteriyor.
Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir özellik olan RAM sınırlama işlemini test ediyor. Kullanıcılar, belleği sürekli ya da sadece oyun oynarken kısıtlayabilecekler. Tarayıcı, 1 GB gibi düşük bir miktarda bellekle bile sınırlandırılabilecek. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz.
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