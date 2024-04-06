Xbox Store Bahar İndirimleri Başladı! İşte Göze Çarpan Oyunlar

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Microsoft'un Xbox konsol oyuncuları için sunduğu oyun mağazası Xbox Store'da merakla beklenen Bahar İndirimleri başladı. Böylelikle birçok popüler yapım, düşük fiyatla buluştu. İşte indirimler sırasında göze çarpan oyunlar…

Xbox Store Bahar İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar

Yüzlerce oyun, kampanya kapsamına alındı. Buna göre EA SPORTS FC 24, yüzde 80 indirim ile birlikte bin 399,99 TL'den 279,99 TL'ye düştü. Call of Duty: Modern Warfare 3 ise bin 999,99 TL yerine bin 299,99 TL. Yüzde 35'lik bir indirim söz konusu.

En iyi hikayeli oyunlardan Red Dead Redemption 2, 469 TL yerine 157,77 TL'ye satılıyor. Öte yandan Diablo 4 ise yüzde 50 oranında indirim ile birlikte bin 419 TL'den 709,50 TL'ye düştü. Tüm fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam'de 9/10 alan oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu!

Xbox Store'da Bahar İndirimleri sırasına öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;