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Microsoft, Xbox platformunda yapay zeka destekli chatbot geliştirdi - Son Dakika
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Teknoloji

Microsoft, Xbox platformunda yapay zeka destekli chatbot geliştirdi

Microsoft, Xbox platformunda yapay zeka destekli chatbot geliştirdi

Microsoft, Xbox platformunda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Şirket, kullanıcıların destek taleplerine yanıt vermek üzere bir yapay zeka destekli chatbot geliştirdi. Bu chatbot, Xbox desteği konularında soruları cevaplayacak ve kullanıcılara oyun iadeleri gibi konularda yardımcı olacak.

03.04.2024 11:08
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Microsoft, Xbox platformunda kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Şirket, kullanıcıların destek taleplerine yanıt vermek üzere bir yapay zeka destekli chatbot geliştirdi. Bu chatbot, Xbox desteği konularında soruları cevaplayacak ve kullanıcılara oyun iadeleri gibi konularda yardımcı olacak. İşte detaylar…

Xbox için yapay zeka destekli chatbot: Microsoft'un yeni müşteri desteği hamlesi

"Xbox Support Virtual Agent" adı verilen bu prototip, sesli ve yazılı komutlarla Xbox destek konularını sorgulama yeteneğine sahip. Microsoft, bu chatbot'u, kullanıcıların oyun oynarken karşılaştıkları sorunlara daha hızlı ve etkin bir şekilde yardımcı olmak için geliştirdi.

Microsoft, Xbox platformunda yapay zeka destekli chatbot geliştirdi

Chatbot, Microsoft'un destek sayfalarındaki bilgilere dayanarak kullanıcılara doğru bilgiler sunacak ve sorularını yanıtlayacak. Chatbot, ilk etapta Minecraft Realms gibi belirli destek taleplerini işlemek üzere test ediliyor.

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Minecraft Realms, Microsoft'un bir sunucu barındırma hizmeti ve kullanıcılara özel, yönetilen oyun dünyaları sunuyor. Chatbot, bu ve benzeri hizmetlerle ilgili soruları cevaplayarak, kullanıcılara daha etkili bir destek deneyimi sunmayı hedefliyor.

Bu yapay zeka destekli chatbot girişimi, Microsoft'un Xbox platformunda yapay zeka özelliklerini daha geniş çapta entegre etme çabalarının bir parçası. Microsoft, oyun içi içerik oluşturma, oyun operasyonları ve Xbox cihazları için yapay zeka destekli çözümler üzerinde çalışıyor.

Microsoft, Xbox platformunda yapay zeka destekli chatbot geliştirdi

Bu, oyunlarda AI tarafından oluşturulan grafikler ve kaynaklar gibi yenilikçi özellikleri de içerebilir. Microsoft ayrıca, Xbox platformunda içerik güvenliği ve moderasyon araçları geliştirmeyi düşünüyor. Bu araçlar, platformda yer alan içerikleri daha iyi yönetmek ve kullanıcıların karşılaşabileceği olumsuz deneyimleri azaltmak için tasarlandı.

Bu hamle, Xbox platformunun geleceğini şekillendirmede önemli olacak. Bu arada, Microsoft bulut oyun ve diğer yenilikleri de geliştirerek Xbox platformunu daha çekici ve yenilikçi bir hale getirmeyi hedefliyor.

Şirket, oyunlarda sanal asistanlar kullanarak oyunculara oyun sırasında yardımcı olmayı da değerlendiriyor. Sizce yapay zeka destekli chatbot projesinin getireceği kolaylıklar ve gelişmeler, kullanıcılar ve oyuncular için ne anlama geliyor? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Microsoft, Xbox platformunda yapay zeka destekli chatbot geliştirdi - Son Dakika

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