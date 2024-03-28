Diablo IV, Xbox Game Pass Üyelerinin Kütüphanelerine Ekleniyor

Microsoft, Xbox Game Pass kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Çıkışıyla birçok oyuncuyu ekran başına kitleyen Diablo IV, bu akşam 20: 00'dan itibaren Xbox Game Pass üyelerinin kütüphanelerine ekleniyor.
Diablo IV, Xbox Game Pass ile ücretsiz
Diablo IV artık Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass ve Xbox konsolu için Xbox Game Pass aracılığıyla Xbox ve bilgisayar üzerinden oynanabilir. Oyuncular, övgüyle karşılanan görev serisini deneyimlemek, geniş ortak dünyayı keşfetmek ve oyuna düzenli olarak yeni öğeler, düşmanlar, mekanikler ve çok daha fazlasını getiren sezonluk içeriklerin tadını çıkarmak için hemen oynamaya başlayabilir.
Platformlar arası oynama ve ilerleme sayesinde maceraya kaldıkları yerden devam edebilirler veya tüm platformlardaki arkadaşlarıyla birlikte oynayabilirler. Geçen yıl haziran ayında piyasaya sürülen Diablo IV, Blizzard'ın en hızlı satan oyunu oldu. Oyunun ilk genişlemesi olan ve korkunç hikayeyi sürdürerek baş şeytan Mephisto'nun kötücül planlarının derinlerine inecek Nefret Çanağı, bu yıl ilerleyen aylarında geliyor. Diablo 4 için bu yaz daha fazla şey paylaşmak için sabırsızlanılıyor.
Serinin temel oyun mekaniği, giderek daha zorlu düşmanların yenilmesi yoluyla daha güçlü ekipmanların kademeli olarak edinilmesi. Düşmanlarla savaşmak için farklı karakter sınıfı becerileri kullanılır ve bu beceriler, ekipman ve yetenek ağaçları aracılığıyla değiştirilebiliyor. Bu fikrin kullanılmasıyla olay örgüsü ve görevler ilerletilebilir.
Bir teması, dövüş stili ve konumu olan canavar aileleri, düşmanları gruplandırmak için kullanılıyor. Her aile, aile üyeleri arasında uzmanlaşmış becerilerin sinerjisine izin vererek, farklı bir rol oynayan benzersiz bir arketip içerir. Farklı silüetleri, duruşları ve silahları ile birbirlerinden ayırt edilebilirler.
Minimum Gereksinimler
İşletim sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni
İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350
Bellek: 8 GB RAM
Grafikler: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280 veya Intel Arc A380
DirectX: Sürüm 12
Depolama alanı: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
İnternet: Geniş Bant Bağlantı
Orta (Önerilen Gereksinimler)
İşletim sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni
İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X
Bellek: 16 GB RAM
Grafikler: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 470 veya Intel Arc A380
DirectX: Sürüm 12
Depolama alanı: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
İnternet: Geniş Bant Bağlantı
Yüksek
İşletim sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni
İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X
Bellek: 16 GB RAM
Grafikler: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 XT
DirectX®: Sürüm 12
Depolama alanı: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
İnternet: Geniş Bant Bağlantı
Ultra 4k
İşletim sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni
İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 2700X
Hafıza 32 GB RAM
Grafikler: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 XT veya Intel Arc A770
DirectX: Sürüm 12
Depolama alanı: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
İnternet: Geniş Bant Bağlantı
Son Dakika › Teknoloji › Diablo IV, Xbox Game Pass Üyelerinin Kütüphanelerine Ekleniyor - Son Dakika
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