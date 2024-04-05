8BitDo, Apple Vision Pro ile uyumlu oyun kollarını duyurdu

Oyun dünyasında ürettiği niş oyun aksesuarları ile tanınan 8BitDo, Apple'ın geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro ile uyumlu olan ilk oyun kollarını duyurdu. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.
8BitDo'nun Apple Vision Pro ile uyumlu oyun kolları duyuruldu
8BitDo, iOS uyumlu tüm ürünlerinin artık Apple Vision Pro tarafından desteklendiğini açıkladı. Bunlar arasında 8BitDo Ultimate 2.4G, 8BitDo Pro 2, 8BitDo SN30 Pro, 8BitDo SN30 Pro+, 8BitDo Lite 2, 8BitDo Lite SE ve 8BitDo N30 Pro 2 oyun kolları bulunuyor.
Ayrıca Android için Xbox markalı 8BitDo Pro 2'nin de bu destek kapsamına alındığı da duyuruldu. Bu durum, üçüncü taraf tarayıcı uygulamaları aracılığıyla Xbox oyunlarını oynamak isteyenler için oldukça işlevsel bir çözüm sunuyor.
Yeni uyumluluklarıyla kollar, doğal iOS oyunlarını da kapsıyor. Örneğin Rocket League Sideswipe gibi Apple Vision Pro'da çalışan oyunlar, artık 8BitDo kontrol cihazlarıyla oynanabilecek. Bu, zaten platform tarafından desteklenen diğer kontrol cihazlarına katılarak, Apple Vision Pro kullanıcılarının oyun deneyimini çeşitlendiriyor.
8BitDo'nun Arcade Stick gibi diğer ürünleri de uyumluluk listesine eklenmiş durumda. Arcade Stick gibi arcade tarzı aksesuarlar, dövüş oyunlarını Apple Vision Pro üzerinde oynamak isteyenler için oldukça iyi bir seçenek sunuyor.
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Windows ve Android için tasarlanan 8BitDo Retro Mekanik Klavye'nin de Apple Vision Pro ile uyumlu olduğu belirtiliyor. Bu klavye, geleneksel bir klavye olarak kullanılabileceği gibi oyun deneyimini zenginleştirmek için de tercih edilebilir.
Apple Vision Pro'nun görsel deneyimini ve kolay kullanımını öven incelemeler, cihazın oyunseverler arasında büyük ilgi görmesine neden oluyor. Ancak cihazın yüksek fiyatı, erişilebilirliği sınırlayan bir faktör.
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