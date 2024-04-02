Microsoft, Nisan Ayı İçin Xbox Game Pass Oyun Listesini Açıkladı

Xiaomi SU7, Tesla Model 3 ve NIO ET5 ile Performans Testinde

Xiaomi SU7 modeli, Tesla Model 3 ve NIO ET5 ile yapılan performans testinde dikkat çekici sonuçlar elde etti. Test sonuçlarına göre Xiaomi SU7, Tesla Model 3'e göre daha uzun menzil sunarken, hızlanma testinde de rakiplerini geride bıraktı. Ayrıca Xiaomi SU7'nin fiyatı da rakiplerine göre daha uygun olduğu belirtildi. Bu performans testiyle Xiaomi SU7'nin Tesla Model 3 için önemli bir rakip olabileceği düşünülüyor.