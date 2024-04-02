Microsoft, Nisan ayında Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Cloud Gaming'e gelecek oyunların listesini açıkladı. Oyuncuların merakla beklediği birçok yeni yapımın yanı sıra, bazı favori oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak.
Xbox Game Pass Nisan oyunları
EA Sports PGA Tour, 4 Nisan'da EA Play aracılığıyla PC ve Xbox Series X/S'te oynanabilir olacak. LEGO 2K Drive aynı gün bulut ve konsolda erişilebilir hale gelecek. Botany Manor ve Harold Halibut gibi bağımsız yapımlar da Game Pass aracılığıyla lansman günüyle birlikte sunulacak.
Nisan ayının en büyük oyunları Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition ve Superhot: Mind Control Delete olacak gibi duruyor. Superhot'ın bugün itibarıyla Tomb Raider'ın ise 11 Nisan'da bulut, konsol ve PC için sunulacağını söyleyelim.
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Xbox Game Pass ile Nisan ayında verilecek oyunların listesi:
Superhot: Mind Control Delete (Bulut, Konsol ve PC) – Şimdi mevcut
LEGO 2K Drive (Bulut ve Konsol) – 3 Nisan
Lil Gator Game (Bulut, Konsol ve PC) – 4 Nisan
EA Sports PGA Tour (Cloud, PC, Xbox Series X/S) EA Play – 4 Nisan
Kona (Bulut ve Konsol) – 9 Nisan
Botany Manor (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 9 Nisan
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Bulut, Konsol ve PC) – 11 Nisan
Harold Halibut (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 16 Nisan
Xbox Game Pass'ten Nisan ayında ayrılacak oyunların listesi:
Amnesia Koleksiyonu (Bulut, Konsol ve PC)
Amnesia: Rebirth (Bulut, Konsol ve PC)
Back 4 Blood (Bulut, Konsol ve PC)
Phantom Abyss (Bulut, Konsol ve PC)
Araştır ve Yok Et (Bulut, Konsol ve PC)
Soma (Bulut, Konsol ve PC)
Game Pass aboneleri ay boyunca yeni oyunlar alacak. Microsoft'un 16 Nisan'da yeni oyunların listesini paylaşacağını da hatırlatmak gerekiyor.
Son Dakika › Teknoloji › Microsoft, Nisan Ayı İçin Xbox Game Pass Oyun Listesini Açıkladı - Son Dakika
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