Her gören bir daha bakıyor! Şafak Sezer\'in son halini görenler şaşırdı

Şafak Sezer, son dönemde geçirdiği fiziksel değişimle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 56 yaşındaki ünlü oyuncunun son görüntüsü, daha önce ortaya atılan botoks, dolgu ve estetik iddialarını yeniden akıllara getirdi.

ŞAFAK SEZER'İN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Türk sinemasının sevilen komedi oyuncularından Şafak Sezer, yıllardır canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin hafızasında yer edindi. Ancak son dönemde oyuncunun film projelerinden çok dış görünüşündeki değişim konuşuluyor. Özellikle katıldığı galalarda ve verdiği röportajlarda yüz hatlarının geçmiş yıllara göre farklı görünmesi dikkat çekti. Sezer'in son fotoğraflarında yüzünün daha dolgun ve gergin görünmesi, estetik müdahale yaptırdığı yönündeki iddiaları yeniden beraberinde getirdi.

BOTOKS VE DOLGU İDDİALARI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Şafak Sezer'in yüzündeki değişim ilk kez konuşulmuyor. Oyuncu, geçtiğimiz aylarda da farklı görüntüsü nedeniyle benzer iddialarla karşı karşıya kalmıştı. Özellikle yüzündeki gerginlik ve mimiklerindeki farklılık, botoks ve dolgu yaptırdığı yönünde yorumlara neden olmuştu. Daha önce kısa sürede 8 kilo verdiği ve yağ aldırdığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Sezer ise hakkındaki söylentilere kendine özgü mizah anlayışıyla karşılık vermişti.