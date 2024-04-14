Birçok oyunsever tarafından yoğun olarak kullanılan Razer BlackShark V2 Pro, yakın zamanda yeni bir versiyonuyla karşımıza çıkacak. İlk olarak 2020 yılında kullanıcılarla buluşan oyuncu kulaklığının, son nesliyle birlikte PlayStation 5, Xbox One ve Xbox X/S konsollarıyla tam entegre şekilde çalışacağı belirtiliyor. Birtakım özel ses teknolojilerine sahip olacağı da söylenen cihazın, eskisine oranla daha üst düzey bir ses deneyimi sunacağı öne sürülüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Yeni Razer BlackShark V2 Pro resmen geliyor
Markanın yeni nesil TriForce Titanium 50 mm sürücüleriyle beraber gelecek olan kulaklığın, oldukça berrak bir ses performansı vereceği öngörülüyor. Ayrıca kullanıcılar birçok frekansı kendi zevkine göre özelleştirebilecek.
Özellikle konsol sahibi olan oyuncuları sevindiren bu gelişme, oyun sektöründe taşları yerinden oynatabilir. Önceki versiyonu da birçok kişi tarafından tam not alan cihazın, rekabetçi oyun turnuvalarında kullanılması bekleniyor.
Razer BlackShark V2 Pro'nun PlayStation 5 versiyonuna özel olarak, yeni Tempest 3D AudioTech teknolojisiyle emsallerine göre daha derin bir ses tınısı sağladığı belirtiliyor. Xbox ve PC kullanımında ise yine mekansal ses mevcut olacak. Bluetooth 5.2 bağlantısı ve HyperSpeed USB Tip-C girişini destekleyecek olan ürün, 220 dolar fiyat etiketiyle resmen satışa sunulacak.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Razer'ın yeni nesil oyuncu kulaklığı iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Razer marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Razer BlackShark V2 Pro: Yeni Nesil Oyuncu Kulaklığı Geliyor - Son Dakika
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