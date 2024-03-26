Cyberpunk 2077, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S üzerinde ücretsiz oynanabilecek

Realme GT Neo 6 SE Teknik Özellikleri ve Tasarımı

Realme, akıllı telefon işindeki çalışmalarına devam ediyor. Çinli üreticinin bir sonraki hedefi ise Realme GT Neo 6 SE modelini piyasaya sürmek. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmazken, bu yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira son gelen raporlar modelle ilgili kritik teknik detayları ortaya koyuyor. Realme GT Neo 6 SE'nin canlı görüntüsü lansman öncesi ortaya çıktı. Buna göre telefonun arka panelinde üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Ön tarafta ise sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranına sahip delikli bir panel bizleri karşılayacak. Ürünün ekran konusunda bir hayli iddialı olduğunu belirtelim. Zira telefonun BOE tarafından üretilen özel bir 8T LTPO OLED ekranla geleceğini söyleyelim. Bu panel, 1,5K çözünürlük sunacak ve 0,5 – 120 Hz uyarlanabilir tazeleme hızına sahip olacak. Dahası, ekran 6.000 nit tepe parlaklıkla gelse de global 1.600 nit parlaklığa sahip olacak. Cihazda kullanılacak işlemci Snapdragon 7+ Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.8 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 1.9 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 732 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Son olarak telefonun nisan ayında piyasaya sürüleceğini belirtelim.