Oyuncular tarafından büyük bir heyecanla beklenen 2024 Xbox Games Showcase etkinliğinin tarihi resmi olarak belli oldu. Gelen son bilgiye göre, etkinlik 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Xbox platformundaki birçok oyun hakkında önemli duyurular ve haberler verileceği öngörülüyor.
Ortaya atılan büyük dedikodulardan biri ise, yeni Gears 6 oyununun bu etkinlikte tanıtılacağı ile alakalıydı. Şu ana kadar bunun hakkında resmi bir bilgi verilmese de, böyle bir hamle oldukça muhtemel gibi görünüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
2024 Xbox Games Showcase tarihi 9 Haziran oldu
Microsoft ile yakınlığıyla bilinen Tom Warren'a göre, dev etkinlikte Gears 6'nın yanı sıra Indiana Jones, The Great Circle, Microsoft Flight Simulator 2024 ve Avowed gibi önemli yapımlarla ilgili bilgiler yer alacak. Etkinlikte bu oyunlar hakkında çeşitli fragmanlar yayınlanması da bekleniyor. Ayrıca merakla beklenen yeni Call of Duty oyununun da bu etkinlik ile birlikte ilk defa gün yüzüne çıkması gündemde.
Ek olarak State of Decay 3, Fable ve Perfect Dark gibi ünlü yapımlar hakkında önemli açıklamalar yapılması umuluyor. Ancak bu bilgilerin şu an için sadece bir sızıntı aşamasında olduğunu, 9 Haziran tarihine kadar köprüden daha çok sular akabileceğini de belirtelim. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xbox yeni oyun girişimlerinde iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz hiç Xbox oyun konsolu kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › 2024 Xbox Games Showcase Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
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