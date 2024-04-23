Meta, Sanal Gerçeklik İşletim Sistemi ve Donanım Ortaklıklarıyla İlgili Duyurular Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Meta, Sanal Gerçeklik İşletim Sistemi ve Donanım Ortaklıklarıyla İlgili Duyurular Yaptı

Meta, Sanal Gerçeklik İşletim Sistemi ve Donanım Ortaklıklarıyla İlgili Duyurular Yaptı

Meta, VR cihazlar için geliştirilen işletim sisteminin Meta Horizon OS olarak adlandırılacağını duyurdu. Şirket, bu yazılımı Microsoft Xbox, Lenovo ve Asus gibi markalara sunacağını açıkladı. Ayrıca, Asus, Lenovo ve Microsoft'un Horizon OS uyumlu VR gözlükler tanıtacağı belirtildi. Meta, VR ekosistemini genişleterek Apple Vision Pro gibi VR/AR gözlüklerle rekabet edebilecek. Ayrıca, karma gerçeklik deneyimini geliştirmek için yatırımlarını artırdıklarını ve AR işlevselliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

23.04.2024 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meta, sanal gerçeklik işletim sistemi ve donanım ortaklıklarıyla ilgili önemli duyurular yaptı. Şirket, VR cihazlar için geliştirilen işletim sisteminin Meta Horizon OS olarak adlandırılacağını açıkladı. Bu yazılımı Microsoft Xbox, Lenovo ve Asus gibi markalara sunacağını dile getirdi.

Xbox'tan ilham alan yeni Meta Quest geliyor

Meta; Asus, Lenovo ve Microsoft'un önümüzdeki dönemde Horizon OS uyumlu VR gözlükler tanıtacağını söyledi. Asus; Republic of Gamers (ROG) markası altında performansa dayalı ve oyun odaklı bir VR gözlüğü üretecek.

Meta, Sanal Gerçeklik <a class='keyword-sd' href='/isletim-sistemi/' title='İşletim Sistemi'>İşletim Sistemi</a> ve Donanım Ortaklıklarıyla İlgili Duyurular Yaptı

Daha önce Rift S için Meta ile ortaklık kuran Lenovo ise üretkenlik, öğrenme ve eğlence odaklı gözlüklere odaklanacak. Microsoft ise Meta ile iş birliğine giderek "Xbox'tan ilham alan" özel bir Quest gözlüğü geliştirecek.

132123132

Bu hamle ile Meta, VR ekosistemini kendi Quest gözlüklerinin ötesine taşımış olacak. Bu da şirketin, Apple Vision Pro gibi VR/AR gözlükler ile baş etmesini sağlayacak. Google, Samsung ve Sony'nin de gelecekte Horizon OS kullanma ihtimali bulunuyor.

Meta ayrıca karma gerçeklik (XR) deneyimini geliştirmek için yatırımlarını artırdığını ifade etti. Gelişmekte olan VR uygulamaları için App Lab bölümü öne çıkaracağını söyledi. Quest 3 gibi yeni nesil gözlüklerde AR işlevselliğini geliştirmek istiyor.

Meta, Sanal Gerçeklik İşletim Sistemi ve Donanım Ortaklıklarıyla İlgili Duyurular Yaptı

Meta CTO'su Andrew Bosworth; Quest'in ötesinde farklı kullanımlar için özelleştirilmiş VR/AR varyantları sunacaklarını söyledi. Örneğin Meta, fitness odaklı bir gözlük ile bu pazara da yönelebilecek.

Kaynak: Shiftdelete

İşletim Sistemi, Microsoft, Lenovo, Asus, xbox, Vr, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Meta, Sanal Gerçeklik İşletim Sistemi ve Donanım Ortaklıklarıyla İlgili Duyurular Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:17 İranlı Karma Dövüşçüsü Ali Heibati, Rusya’da Ring Kızını Tekmelediği İçin Ömür Boyu Men Edildi İranlı Karma Dövüşçüsü Ali Heibati, Rusya'da Ring Kızını Tekmelediği İçin Ömür Boyu Men Edildi
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:52:18. #1.12#
SON DAKİKA: Meta, Sanal Gerçeklik İşletim Sistemi ve Donanım Ortaklıklarıyla İlgili Duyurular Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement