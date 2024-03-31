Rusya Başkanı Vladimir Putin, yabancı oyun ürünlerine bağımlılığı azaltmak ve ithalat kısıtlamalarını aşmak için harekete geçti. Bu kapsamda ülke içinde bağımsız bir oyun ekosistemi geliştirmeyi istiyor. Planın bir parçası olarak da Rusya'dan oyun konsolu çıkmasını hedefliyor.
Rusya, yerli oyun konsolu için harekete geçti
Rus hükümetinden kaynaklara göre Putin; ülkenin oyuncularını desteklemek için hazır olduğunu açıkladı. Bu kapsamda yerli donanım, yazılım ve bulut altyapısı oluşturma ihtiyacını vurguladı. Hükümet yetkililerine bu projenin fizibilitesini incelemelerini ve zaman çizelgesi sunmaları talimatını verdi.
Uzmanlar ise sıfırdan bir sistem inşa etmenin en az 10 yıl sürebileceğini düşünüyor. Rusya'nın en büyük gazetelerinden Kommersant, ülkenin şu anda modern teknolojilere sahip olmadığını söyledi. Bu da yerli oyun konsolu, oyun motoru ve çevrim içi hizmet geliştirmeyi zorlaştırıyor.
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Rusya uzun zamandır büyük bir e-spor kültürüne sahip. Ancak oyun endüstrisi büyük ölçüde yurt dışı kaynaklı çalışıyor. Hem ABD hem de Avrupa'yla jeopolitik gerilimlerin artmasıyla birlikte Putin, yerli oyun uzmanlığı ve üretim yeteneklerinin geliştirilmesini istiyor.
Başarılı olması halinde bu hamle, Rusya'ya milyarlarca dolarlık bir finansman sağlayabilir. Rusya'nın, Xbox ve PlayStation gibi oyun konsollarına rakip olmasının önünü açabilir. Ancak birçok kişi, yerel talebin böylesine iddialı bir projeyi uzun vadede tek başına sürdürüp sürdüremeyeceğini de sorguluyor.
Putin, e-spor başta olmak üzere oyun dünyasında Rusya'nın marka olmasını istiyor. Ülkenin on yıllık zaman dilimi içinde başarılı olup olmayacağını göreceğiz.
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