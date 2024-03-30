Teknoloji

Oyun dünyası yeni bir krizle karşı karşıya olabilir. Bağımsız oyun geliştiricileri, son olarak Xbox Game Pass ve Epic Games Store'a sitem etti. Oyunlarının ön plana çıkarılmadığını belirten geliştiriciler, Game Pass gibi hizmetlerin "ölmeye mahkum olduğunu" ifade etti.

Xbox Game Pass ve bağımsız geliştiriciler karşı karşıya

Oyun Geliştiricileri Konferansı 2024'te Xbox Game Pass ve Epic Games Store gibi platformların geleceği tartışma konusu oldu. Bağımsız geliştiricilere yönelik kazançlarını oldukça düşüren hizmetlerin, anlaşma şartlarında güncellemeye gitmesi isteniyor.

Darkest Dungeon yapımıyla bilinen Red Hook Studios, konferansta yaptığı konuşmada mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını söyledi. Microsoft tarafından 2017'de başlatılan Game Pass hizmetinin, günümüzde bağımsız oyunları desteklemediğini ifade etti.

Aynı şekilde Epic Games de artık dijital mağazası için ilk günlerdeki gibi özel yapımlar sağlamıyor. Bu da bağımsız stüdyoların geri planda kalmasına yol açıyor.

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Mega Crit'in kurucu ortağı Casey Yano, en az beş küçük stüdyoyla konuştuğunu ve bu ekiplerin bütçe kesintileri yaşadığını söyledi. Yano, şirketin kısa sürede büyük ses getiren Slay the Spire yapımından neredeyse hiç para kazanmadığını söyledi. Bu kapsamda Game Pass veya Epic Games'ten destek beklediklerinin altını çizdi.

Xbox Game Pass, Diablo IV gibi büyük oyunları bünyesine katmaya devam ediyor. Ancak bağımsız oyunlar için kapsamlı anlaşmalarını geri plana atmış gibi görünüyor. Epic Games ise ilk yıllarında bağımsız oyunlarla yakaladığı ivmeyi kaybetmiş gibi duruyor.