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Xbox kullanıcılarının heyecanla beklediği Starfield 60fps güncellemesi sonunda geliyor. Daha önce oyunu sadece 30 kare/saniye (fps) hızında oynayabilen Xbox kullanıcıları için 15 Mayıs'ta gelecek bir güncelleme ile artık 60fps seçeneği sunulacak.

Xbox için Starfield 60fps güncellemesi geliyor

Bethesda, Xbox Series X kullanıcılarının oyunu 60fps'de çalıştırabilmesi için birkaç yeni ekran özelleştirme ayarı da sunuyor. Oyuncular artık görselleri önceliklendirmek için "en yüksek çözünürlüğü korurken özel efektler, aydınlatma ve kalabalık ayrıntılarını tam detaylı tutma" seçeneğini veya kare hızı performansını önceliklendirmek için "iç çözünürlüğü ve özel efektler, aydınlatma ve kalabalık ayrıntılarını düşürme" seçeneğini tercih edebilecek.

Bethesda, 60fps ve üzeri hızlarda oyunu çalıştırırken performans modunu seçmenizi öneriyor. Eğer değişken yenileme hızına (VRR) sahip bir ekranınız varsa, 120Hz'de çalıştığında Starfield'ı daha yüksek kare hızlarında sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. VRR ekranınız varsa 30, 40, 60 veya sınırsız kare hızı modlarından birini seçebilirsiniz.

Starfield, yeni güncelleme aldı! Neler değişti?

Tek olumsuz yanı, ara sıra ekran yırtılmaları yaşayabilir ve ekranınızı özelleştirme seçenekleriniz sınırlı olabilir. 15 Mayıs'taki güncellemeyle birlikte, çevrenizi keşfetmeyi kolaylaştıracak daha detaylı yüzey haritaları, yeni gemi özelleştirme araçları ve oyuncu envanter menüsünden gemi kargonuza erişim gibi yeni oyun içi seçenekler de geliyor. Güncelleme şu anda Steam üzerinde beta olarak mevcut.

Bethesda, ilerleyen dönemlerde Starfield için büyük bir 'Shattered Space' genişlemesi, yeni bir kara aracı ve resmi mod desteği eklemeyi planlıyor. Bethesda'nın Starfield için daha neler planladığını Xbox Oyun Gösterisi'nde 9 Haziran'da öğrenebileceğiz.

Nihayetinde Starfield, Xbox platformunda daha akıcı ve özelleştirilebilir bir deneyim sunarak oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her güncellemeyle oyunun daha da zenginleştiğini ve geliştiğini görmek, Starfield hayranları için heyecan verici. Siz bu iyileştirme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.