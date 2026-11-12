Manifest\'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan Manifest grubuyla tanınan Sueda Uluca, sahne çalışmalarının dışında günlük yaşamından kesitleri de takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Uluca, son paylaşımında lazer epilasyon yaptırırken şarkı söylediği anlara yer verdi.

GÜZELLİK BAKIMINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Sahne kostümleri, dans performansları ve tarzıyla tanınan genç şarkıcı, bu kez kişisel bakım sürecinden görüntüler yayımladı. Lazer epilasyon sırasında kaydedilen anlarını paylaşan Uluca, günlük yaşamından farklı bir kesiti takipçilerinin karşısına çıkardı.