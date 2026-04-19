Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 6 kaç GB? soruları, oyunla ilgili en çok merak edilen başlıklar arasında yer alırken, artık resmi sistem gereksinimleri de netleşmiş durumda.
Açıklanan bilgilere göre oyun, minimum seviyede Intel i5-8400 veya Ryzen 5 1600 işlemci, 16 GB RAM ve GTX 1650/ RX 6500 XT gibi ekran kartlarıyla çalışabiliyor
Önerilen tarafta ise i5-12400F veya Ryzen 5 5600X işlemci ve RTX 3060 Ti seviyesinde bir GPU dikkat çekiyor. Tüm sistemlerde SSD zorunlu tutulurken, oyunun geniş açık dünya yapısı nedeniyle depolama tarafında yine 150 GB üzeri bir alan gerektirmesi bekleniyor.
Yeni oyunun, Forza Horizon 5’e kıyasla daha gelişmiş grafikler ve fizik motoru sunması bekleniyor. Bu nedenle minimum gereksinimlerin de bir miktar yükselmesi muhtemel:
Daha akıcı bir deneyim ve yüksek grafik ayarları için önerilen sistem ise oldukça güçlü olabilir:
Gelişmiş açık dünya haritası ve detaylı grafikler göz önüne alındığında, oyunun en az 150 GB depolama alanı isteyeceği tahmin ediliyor.
Forza Horizon 6’nın Japonya’da geçeceği yönündeki iddialar ve yeni nesil konsollara odaklanması, grafik kalitesinde ciddi bir sıçrama olacağını gösteriyor. Bu da doğal olarak daha güçlü ekran kartları ve SSD kullanımını neredeyse zorunlu hale getiriyor.
