Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 6 kaç GB? - Son Dakika
Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 6 kaç GB?

Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 6 kaç GB?
19.04.2026 12:02
Forza Horizon 6'nın sistem gereksinimleri açıklandı! Oyun, minimum seviyede Intel i5-8400 veya Ryzen 5 1600 işlemci, 16 GB RAM ve GTX 1650 / RX 6500 XT gibi ekran kartlarıyla çalışabiliyor. Önerilen tarafta ise i5-12400F veya Ryzen 5 5600X işlemci ve RTX 3060 Ti seviyesinde bir GPU dikkat çekiyor. Tüm sistemlerde SSD zorunlu tutulurken, oyunun depolama tarafında 150 GB üzeri bir alan gerektirmesi bekleniyor.

Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 6 kaç GB? soruları, oyunla ilgili en çok merak edilen başlıklar arasında yer alırken, artık resmi sistem gereksinimleri de netleşmiş durumda.

Açıklanan bilgilere göre oyun, minimum seviyede Intel i5-8400 veya Ryzen 5 1600 işlemci, 16 GB RAM ve GTX 1650/ RX 6500 XT gibi ekran kartlarıyla çalışabiliyor

Önerilen tarafta ise i5-12400F veya Ryzen 5 5600X işlemci ve RTX 3060 Ti seviyesinde bir GPU dikkat çekiyor. Tüm sistemlerde SSD zorunlu tutulurken, oyunun geniş açık dünya yapısı nedeniyle depolama tarafında yine 150 GB üzeri bir alan gerektirmesi bekleniyor.


Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 6 kaç GB?

Forza Horizon 6 Minimum Sistem Gereksinimleri (Tahmini)

Yeni oyunun, Forza Horizon 5’e kıyasla daha gelişmiş grafikler ve fizik motoru sunması bekleniyor. Bu nedenle minimum gereksinimlerin de bir miktar yükselmesi muhtemel:

  • İşletim Sistemi: Windows 10/ 11 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5-8400/ AMD Ryzen 5 2600
  • RAM: 12 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060/ AMD RX 580
  • Depolama: 150 GB SSD
  • DirectX: Sürüm 12
Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 6 kaç GB?

Forza Horizon 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri (Tahmini)

Daha akıcı bir deneyim ve yüksek grafik ayarları için önerilen sistem ise oldukça güçlü olabilir:

  • İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i7-10700K/ AMD Ryzen 7 3700X
  • RAM: 16 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3070/ AMD RX 6800
  • Depolama: 150 GB NVMe SSD
  • DirectX: Sürüm 12 Ultimate
Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 6 kaç GB?

Forza Horizon 6 Kaç GB Yer Kaplayacak?

Gelişmiş açık dünya haritası ve detaylı grafikler göz önüne alındığında, oyunun en az 150 GB depolama alanı isteyeceği tahmin ediliyor.

Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 6 kaç GB?

Japonya Teması ve Yeni Nesil Grafikler Donanımı Zorlayacak

Forza Horizon 6’nın Japonya’da geçeceği yönündeki iddialar ve yeni nesil konsollara odaklanması, grafik kalitesinde ciddi bir sıçrama olacağını gösteriyor. Bu da doğal olarak daha güçlü ekran kartları ve SSD kullanımını neredeyse zorunlu hale getiriyor.

Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 6 kaç GB?

Son Dakika Forza Horizon Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 6 kaç GB? - Son Dakika

SON DAKİKA: Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 6 kaç GB? - Son Dakika
