Ubisoft, Star Wars Outlaws için çıkış tarihini yanlışlıkla sızdırdı

Apple Watch Series 10, LTPO-TFT ekran ile gelecek

Geçen sene eylül ayında tanıttığı Watch Series 9 ile sunduğu özelliklerle dikkat çeken Apple, bu yılsa Watch Series 10'u tanıtacak. Yeni akıllı saatler ile ilgili şimdiye kadar birçok bilgi sızdı. Son olarak beklentileri artıran bir iddia daha ortaya çıktı. Apple Watch Series 10, LTPO-TFT ekran ile gelecek. Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, LTPO OLED ekranla piyasaya sürülmüştü. Son iddiaya göre Watch Series 10 ekranı ise LTPO-TFT panele sahip olacak. Aktarılan bilgilere göre bu ekranı LG Display ve JDI üretecek. LTPO-TFT ekranlar, LTPO OLED'e kıyasla daha az güç harcamasıyla biliniyor. Bu bağlamda Apple Watch Series 10'un daha uzun pil ömrü sunacağı söyleniyor. Diğer iddialara göreyse yeni akıllı saatler, önemli bir tasarım değişikliğiyle gelecek. Buna göre daha ince olacakları söyleniyor. Bu bağlamda önceki modellere ait kayışların yeni modellere uymayacağını söyleyebiliriz.