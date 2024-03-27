Microsoft'un bir süredir taşınabilir Xbox konsolu üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Sızıntılarla oyun dünyasında önemli bir yer tutan Xbox el konsolu, şimdi de CEO Phil Spencer'ın gündemindeydi. Peki Spencer bu konu hakkında ne dedi?
Phil Spencer: Xbox için yeni tasarımlar araştırıyoruz
Xbox CEO'su Phil Spencer'ın açıklamasına göre Microsoft, klasik konsolların ötesinde yeni tasarımları araştırıyor olabilir. 2024 Game Developer Conference'ta konuşan Spencer, Xbox el konsolu iddiaları hakkında kritik açıklamalarda bulundu.
Phil Spencer, Xbox donanım ekibinin "farklı donanım tasarımları üzerinde çalıştığını" söyledi. Spencer ayrıca taşınabilir bir Xbox deneyiminin nasıl olacağına dair düşüncelerini de paylaştı. Bir süredir Lenovo Legion Go'yu test ettiğini ve oyun deneyiminin arttırdığını dile getirdi.
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Spencer açıklamasında, "Televizyonu açtığımda Xbox'ımın gösterge paneli gibi hissetmek istiyorum. Ama bunu bu cihazlarda (el konsolunda) istiyorum" ifadelerini kullandı. Spencer ayrıca birden fazla cihaza yayılabilecek tek bir Xbox platformu olasılığını değerlendirdi.
Xbox CEO'sunun yorumları, Microsoft'un son zamanlarda oyun sektöründe büyümekte zorlandığı bir dönemde geliyor. Şirketin kısa süre önce Activision Blizzard dahil olmak üzere çeşitli stüdyolarından 2 bine yakın kişiyi işten çıkardığını biliyoruz.
Spencer'a göre eski Xbox oyunlarının PlayStation ve Switch konsollarına sunulması, Microsoft'un daha fazla oyuncuya ulaşmasını sağlayacak. Bu da daha fazla Xbox oyununun diğer konsollar için yolda olduğunu gösteriyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Microsoft, taşınabilir Xbox tasarımları üzerinde çalışıyor - Son Dakika
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