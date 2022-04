Son Dakika Go Haberleri

13:58 Red Bull Flick'te Ankara elemesi zamanı Türkiye'nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvası Red Bull Flick heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 6 çevrim içi, 2 şehir elemesi olmak üzere toplam 8 elemeden oluşan dev turnuvanın ilk şehir elemesi Ankara'da gerçekleşecek.

21:33 Voltrun şarj istasyon ağını büyütüyor Türkiye’nin yerli şarj istasyon ağı Voltrun, şarj istasyonu sayısını her geçen gün artırıyor.

21:33 Opel ve Darmstadt Üniversitesi Stellantis'in ilk OpenLab'ı için anlaştı Alman üretici Opel, yeni aydınlatma teknolojileri konusunda Darmstadt Teknik Üniversitesi (TU Darmstadt) ile ortaklık anlaşmasına imza atıyor.

13:28 Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, ramazana dair izlenimlerini anlattı Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye-Macaristan ilişkilerini en iyi anlatan sözcüğün "saygı" olduğunu ve Büyükelçiliğin bu doğrultuda 2015'ten bu yana geleneksel iftar daveti düzenlediğini belirterek "Ramazan ayı zaten biraz sakinleşme, biraz düşünce, biraz her şeye daha...

12:48 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Almanya'yı nasıl ikilemde bıraktı? Ukrayna'nın işgaliyle birlikte Almanya, Moskova'yla yıllardır giriştiği diyalog ve işbirliğinin ardından başta enerji olmak üzere, birçok alanda zorlu kararlar vermek zorunda kaldı.

10:56 17 yaşındaki Sena'nın hedefi Formula 1'e çıkmak - 17 yaşındaki Sena'nın hedefi Formula 1'e çıkmak Hobi amaçlı başladığı karting sporuna 2 yıldır profesyonel olarak devam eden 17 yaşındaki fen lisesi öğrencisi Sena Savaşer, en büyük hedefinin kadın olarak Formula 1'e çıkmak olduğunu söyledi.

17:22 (EXCLUSIVE) Mircea Lucescu: We succeed to take the players out of Ukraine and to establish them in Bucharest in a sports center "We are training in Bucharest" "We are professional players, the players are giving absolute all on the pitch, outside the pitch" "It is not easy, it is very difficult. They are thinking about what happened there, their parents" "Life has to continue.

13:36 Two bombs fell near my house says Ukranian cyclist The Ukrainian cyclists of Sakarya Metropolitan Municipality Pro Team are waiting for the war to end as soon as possible.

15:06 'Çarşambalılar Derneği ortak proje yürütmeye hazır' Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir ve beraberindeki heyet, C¸ars¸amba I·lc¸e Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik'i makamında ziyaret etti.

11:47 Red Bull Flick'te play-off'a kalan ilk takımlar belli oldu Türkiye'nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvası Red Bull Flick heyecanı ilk elemeyle start aldı. 6 çevrim içi, 2 şehir elemesi olmak üzere toplam 8 elemeden oluşacak dev turnuvanın ilk elemesi çevrim içi olarak gerçekleşti. 240 takımın boy gösterdiği ilk elemede TURKISH SLAP, REALENAYI2, Advanced Fire ve Only Wall takımları play-off biletini cebine koydu. Heyecan dolu turnuvada ikinci çevrim içi eleme ise 16 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek.

10:58 İstanbul Kent Festivali başlıyor R&B ve pop müzik dünyasının son dönemdeki en önemli isimlerinden biri olan ve ülkemizde de ciddi bir hayran kitlesine sahip Jason Derulo, 25 Mayıs tarihinde 'İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere ülkemize geliyor.

14:01 CS: GO Regional Major elemeleri sadece Tivibu'da Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, 11-24 Nisan'da Bükreş'te düzenlenecek CS: GO PGL Regional Major heyecanını ekrana taşıyor.

14:41 Red Bull Flick'te ilk eleme heyecanı Türkiye'nin büyük ve rekabetçi CS: GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, 2022 yılında yeni şampiyonunu belirlemek için başlıyor.

11:50 Asya Şampiyonlar Ligi 2022 sezonu D-SMART ve D-SMART GO'da başlıyor Asya kıtasının en önemli futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi grup maçları Ramazan ayı boyunca D-Smart'tan canlı yayınlayacak.

11:16 Red Bull Flick en iyileri bulmak için geri dönüyor Türkiye'nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvası Red Bull Flick, kıyasıya bir rekabete sahne olmak için geri dönüyor. 6 çevrim içi, 2 şehir elemesinden başarıyla ayrılacak 32 takım, Red Bull Flick'te şampiyon olmak için play-off'ta mücadele edecek. 14 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak çevrim dışı finalde Türkiye şampiyonu olan takım, Red Bull Flick Kopenhag Invitational'a katılma hakkı kazanacak. Red Bull Flick'le ilgili detaylı bilgiye ve kayıt sayfasına RedBull.com adresinden ulaşılabiliyor.

00:58 Vefa Küçük merak edilenleri cevaplayacak Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesinde yeniden aday olduğunu açıklayan Vefa Küçük merak edilenleri açıklayacak.

00:58 Çiftçi ve şahıs firmaları için uzaktan hesap açma hizmeti başladı Teknoloji ve dijitalleşmenin avantajlarını müşterilerine hızlı şekilde yansıtan Kuveyt Türk, çiftçilere ve şahıs firmalarına uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini başlatan ilk katılım finans kuruluşlarından oldu.

23:56 Çekya'da "Ukrayna'yı Kurtar" konserine büyük ilgi - Çekya'da "Ukrayna'yı Kurtar" konserine büyük ilgi Ukrayna'yı Kurtar-Savaşı Durdur (Save Ukraine-#StopWar) adı altında küresel boyutta düzenlenen ve 20 ülkede yayınlanan konserin, Çekya'nın başkenti Prag'taki ayağına halk büyük ilgi gösterdi.

16:26 Graves, blood, and weapons in the paintings drawn by Ukrainian children Antalya's Konyaalti Municipality opened the course center with 48 volunteer Ukrainian teachers for 340 children of Ukrainian families who fled the war and took refuge in Turkey. "We asked the children to draw paintings that made them feel their inner feelings. Children draw their traumas.

15:56 Orphan children evacuated from Ukraine came to Antalya After the Russian invasion of Ukraine, some children and civilians living in the orphanage were evacuated to Poland by train for safety reasons.

14:01 Henüz 2 buçuk yaşında: Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor Henüz 2 buçuk yaşında: Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyorkart aracı ile yaptıkları ile hayran bırakan minik yeteneği dünya genelinde milyonlar izliyor.

15:59 Vascular lump in the brain of an Iraqi patient was removed in a 9-hour operation in Turkey 17-year-old Moamel Ali Jumaah, who lives in Iraq and was diagnosed with vascular lump two years ago, regained his health after a successful 9-hour surgery performed by Turkish doctors.

17:14 Ukrayna'da sığınakta şarkı söyleyen çocuk, Polonya'da konser verdi Ukrayna'da sığınakta şarkı söyleyen 7 yaşındaki Amelia Anisovych, Polonya'da Ukrayna için düzenlenen yardım konserinde Ukrayna milli marşını seslendirdi.

13:36 Dünyanın en büyük futbol rekabeti El Clasico D-Smart'ta LaLiga'nın Türkiye'deki yayıncısı D-Smart, Pazar akşamı özel yayınlarla dünyanın en büyük futbol rekabeti olan El Clasico'yu izleyicisi ile buluşturacak.

10:16 Son dakika haber: LG'nin "The Batman" filmine özel yarışmasına katılanlar "LG OLED TV" kazanma şansı yakalıyor Son dakika gelişmesine göre LG Electronics (LG), düzenlediği yarışma ile yılın en çok beklenen filmlerinden The Batman ile ilgili sorulara doğru ve uygun yanıt verenler arasından seçilecek bir kişiye 48 inç LG C1 OLED TV hediye ediyor.

16:08 'World Blockchain Summit' to begin in Dubai World Blockchain Summit (WBS) Dubai, the most influential cryptocurrency and blockchain summit in the Middle East since 2017, will take place face to face. The focus of the event, which will be held on March 23-24, 2022, will be blockchain, cryptocurrency economy, NFT, Metaverse, Web 3.

11:42 Russian billionaire Abramovich's private jet leaves Istanbul Russian billionaire Roman Abramovich's Gulfstream G650ER type private jet with LX-RAY tail registration, which landed in Istanbul in the evening hours, took off from Istanbul Airport to go to Moscow at 01.48.

23:35 İncili Gastronomi Rehberi ödülleri sahiplerini buldu İncili Gastronomi Rehberi ödülleri sahiplerini buldu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen programda İncili Gastronomi Rehberi 'İnci' Ödülleri sahiplerini buldu.

20:42 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

18:57 BUDAPEŞTE - Bakan Muş, Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Temsilcilik Ofisini ziyaret etti Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da, Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Temsilcilik Ofisini ziyaret etti.

17:08 BUDAPEŞTE - Ticaret Bakanı Mehmet Muş Macaristan'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile bir araya geldi.

16:36 Budapeşte'de "Türkiye-Macaristan 3. Go Africa İş Forumu" düzenlendi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Afrika ile ticaretinde adil ticaret hedeflediğini ve ekonomik ilişkileri geliştirirken, sosyal ve kültürel anlamda da kıta ile sıcak ilişkiler kurduğunu söyledi.

12:10 Turkcell, dijital ihracata odaklandı Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Ülkemize katma değer sağlamak için dijital ihracat çalışmalarımızı sürdürürken, müşteri sayısını arttırma vizyonumuz doğrultusunda, bu işe yatırım yapacak stratejik ortaklıklar planlıyoruz.

11:17 Turkcell dijital ihracatta vites yükseltti Dünya çapındaki mobil teknolojilerin boy gösterdiği Mobil Dünya Kongresi'nde dijital çağın getirdiği yenilikler beğeniye sunuldu.

06:50 Bakan Varank, alüminyum sektörünün bir araya geldiği ALUEXPO'ya katıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Alüminyum üretiminin en önemli ham maddesi olan boksit madenlerine erişim konusunda da dünyada sıkıntılar yaşanıyor.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2022 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi ve Yunus Emre Sempozyumu"na katılacak.

11:39 OTOMOBİL YARIŞ SPORLARINDA ENGELLERİ KALDIRACAK İZMİR'de doğuştan bedensel engelli ve tekerlekli sandalye basketbol milli takımı oyuncusu Haktan Özünver (32), ilk kez bir bedensel engellinin yer alacağı otomobil sporu 'rallikros' yarışına katılacak.

12:32 We don't want war, we don't provoke war says Ukrainian Ambassador to Turkey Ukraine's Ambassador to Ankara Vasyl Bodnar said that they do not want war and they are making efforts to prevent war.

22:29 People cling to life in Schastye, eastern Ukraine, amid periodic shelling incidents . Pro-Russian separatists several times hit power plant providing electricity to town, cut power supply to settlements By Jeyhun Aliyev SCHASTYE, Ukraine (AA) - Despite fresh tensions that climbed up dramatically in eastern Ukraine's Donbas region since last week, people cling to life in...

16:58 Investment company InvestCo Holding goes public InvestCo Holding, the investment company that brings together 22 companies from renewable energy to mining, technology to food, chemistry to the health sector, has announced that it goes public. Within this scope, investors will be able to send requests from all brokerage houses and banks.

12:40 150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor Şili Ulusal Doğal Tarih Müzesi tarafından dün yapılan açıklamada, Paskalya Adası'ndaki (Rapa Nui) anıtlardan biri olan devasa bir Moai heykeli, 1870'ten beri bulunduğu Santiago'daki Ulusal Doğal Tarih Müzesi'nden Paskalya Afdası'na dönüş yolculuğuna başladı.

17:45 Cedi Osman ile Aşk Yaşayan Ebru Şahin'den Flaş İtiraf: Aşk Biter! Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin, bir süredir basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor. Bir dergiye röportaj veren Şahin," As¸k gelis¸tigˆinde degˆil ama bas¸ka bir s¸eye do¨nu¨s¸tu¨gˆu¨nde biter" çıkışıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

20:40 10 KIZ ÖĞRENCİSİNİ TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN OKUL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI ESKİŞEHİR'de Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü Mustafa Kartaler, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

15:18 (EXCLUSIVE) Lucescu: We will return to Kyiv on the 22nd of the month/ Players from Dynamo Kyiv spoke to DHA *Lucescu: "Antalya camp was planned 2 months in advance. We trained at the camp for the first 10 days. The team went to Kyiv for 3 days. So I went to Bucharest. I arrived directly in Antalya from there. The team also came back to Antalya. The news reports about me are completely false.

11:30 Sağlık turizmi 1 milyar dolar sınırını aştı Gelişmiş¸ tedavi yöntemleriyle geçtiğimiz yıl 1 milyar doları aşan gelir elde eden sağlık turizmi, kozmetik sektöründen aldığı güçle 10 milyar dolara koşuyor.

13:19 Şirketler Sevgililer Günü için birçok hediye seçeneği sunuyor Şirketler, 14 Şubat Sevgililer Günü için "Sevgilime ne alacağım?" sorusuna birçok hediye seçeneği ve kampanya ile yanıt veriyor.

13:50 Gençlik Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, başarılı sporcularla bir araya geldi Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özellikle son yıllarda gerçekleştirilen tesisleşme projeleri ile birlikte spor branşlarında başarılı güzel sonuçlar almaya devam ediyor.

11:21 Reciprocal charter flights between Turkey and Armenia resumed Reciprocal charter flights between Turkey and Armenia, which have been halted since 2020, resumed yesterday. The plane of the Armenia-based airline company Fly One, making the Yerevan-Istanbul flight, landed at Istanbul Airport at 19.50 with 64 passengers.

16:00 Duygu dolu mısraların şairi: Özdemir Asaf "Lavinia", "Çiçek Senfonisi", "Benden Sonra Mutluluk" ve "Yalnızlık Paylaşılmaz" adlı kitapların da aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan şair, yazar Özdemir Asaf'ın vefatının üzerinden 41 yıl geçti.

11:25 "Dünya mirası" Arslantepe Höyüğü'nü 2021'de 34 bin kişi ziyaret etti Malatya'da tarihte ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı ve yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan Arslantepe Höyüğü'nü 2021 yılında 34 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

10:45 Sinema - Gelin Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girecek.

12:39 British citizen walking from England to Mecca reached Istanbul Adam Muhammed, who left England in August to go to Mecca on foot, reached Silivri on his journey called 'Peace Journey'.Adam Muhammed, a British citizen of Iraqi origin, set off from England to go to Mecca on foot in August 2021.

10:17 TV+ çocuklara karne hediyesi sunuyor Dijital televizyon platformu TV+, yarı yıl tatilinin ilk günü başlayan kampanya ile platformdaki tüm Premium çocuk ve belgesel kanallarına ücretsiz erişimin önünü açıyor.

09:59 TV+'tan çocuklara karne hediyesi Dijital televizyon platformu TV+, çocukların yarıyı tatilini eğlenceli geçirmeleri için tüm Premium çocuk ve belgesel kanallarını üyelerine açtığını duyurdu.

11:17 Sianji Oteller Grubu'na yeni transfer Sianji Group, turizme büyük katkılar sağlayacak projeler için yeni adımlar atmaya başladı.

14:46 Yalova İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplandı Yalova İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Muammer Erol başkanlığında yapıldı.