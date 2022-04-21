Son Dakika Go Haberleri

- 21.04.2022 21 Nis 17:55 Erik ten Hag: Manchester United'la anlaşan Hollanda'nın yükselen yıldızı menajer
İngiltere Premier Ligi'nin önde gelen kulüplerinden Manchester United, Ajax'ın başarılı teknik direktörü Erik ten Hag'la anlaştı.
- 20.04.2022 20 Nis 13:58 Red Bull Flick'te Ankara elemesi zamanı
Türkiye'nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvası Red Bull Flick heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 6 çevrim içi, 2 şehir elemesi olmak üzere toplam 8 elemeden oluşan dev turnuvanın ilk şehir elemesi Ankara'da gerçekleşecek.
- 18.04.2022 18 Nis 21:33 Voltrun şarj istasyon ağını büyütüyor
Türkiye’nin yerli şarj istasyon ağı Voltrun, şarj istasyonu sayısını her geçen gün artırıyor.
- 18.04.2022 18 Nis 21:33 Opel ve Darmstadt Üniversitesi Stellantis'in ilk OpenLab'ı için anlaştı
Alman üretici Opel, yeni aydınlatma teknolojileri konusunda Darmstadt Teknik Üniversitesi (TU Darmstadt) ile ortaklık anlaşmasına imza atıyor.
- 18.04.2022 18 Nis 13:28 Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, ramazana dair izlenimlerini anlattı
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye-Macaristan ilişkilerini en iyi anlatan sözcüğün "saygı" olduğunu ve Büyükelçiliğin bu doğrultuda 2015'ten bu yana geleneksel iftar daveti düzenlediğini belirterek "Ramazan ayı zaten biraz sakinleşme, biraz düşünce, biraz her şeye daha...
- 18.04.2022 18 Nis 12:48 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Almanya'yı nasıl ikilemde bıraktı?
Ukrayna'nın işgaliyle birlikte Almanya, Moskova'yla yıllardır giriştiği diyalog ve işbirliğinin ardından başta enerji olmak üzere, birçok alanda zorlu kararlar vermek zorunda kaldı.
- 17.04.2022 17 Nis 10:56 17 yaşındaki Sena'nın hedefi Formula 1'e çıkmak
- 17 yaşındaki Sena'nın hedefi Formula 1'e çıkmak Hobi amaçlı başladığı karting sporuna 2 yıldır profesyonel olarak devam eden 17 yaşındaki fen lisesi öğrencisi Sena Savaşer, en büyük hedefinin kadın olarak Formula 1'e çıkmak olduğunu söyledi.
- 15.04.2022 15 Nis 17:22 (EXCLUSIVE) Mircea Lucescu: We succeed to take the players out of Ukraine and to establish them in Bucharest in a sports center
"We are training in Bucharest" "We are professional players, the players are giving absolute all on the pitch, outside the pitch" "It is not easy, it is very difficult. They are thinking about what happened there, their parents" "Life has to continue.
- 14.04.2022 14 Nis 13:36 Two bombs fell near my house says Ukranian cyclist
The Ukrainian cyclists of Sakarya Metropolitan Municipality Pro Team are waiting for the war to end as soon as possible.
- 13.04.2022 13 Nis 15:06 'Çarşambalılar Derneği ortak proje yürütmeye hazır'
Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir ve beraberindeki heyet, C¸ars¸amba I·lc¸e Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik'i makamında ziyaret etti.
- 13.04.2022 13 Nis 11:47 Red Bull Flick'te play-off'a kalan ilk takımlar belli oldu
Türkiye'nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvası Red Bull Flick heyecanı ilk elemeyle start aldı. 6 çevrim içi, 2 şehir elemesi olmak üzere toplam 8 elemeden oluşacak dev turnuvanın ilk elemesi çevrim içi olarak gerçekleşti. 240 takımın boy gösterdiği ilk elemede TURKISH SLAP, REALENAYI2, Advanced Fire ve Only Wall takımları play-off biletini cebine koydu. Heyecan dolu turnuvada ikinci çevrim içi eleme ise 16 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek.
- 13.04.2022 13 Nis 10:58 İstanbul Kent Festivali başlıyor
R&B ve pop müzik dünyasının son dönemdeki en önemli isimlerinden biri olan ve ülkemizde de ciddi bir hayran kitlesine sahip Jason Derulo, 25 Mayıs tarihinde 'İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere ülkemize geliyor.
- 11.04.2022 11 Nis 14:01 CS: GO Regional Major elemeleri sadece Tivibu'da
Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, 11-24 Nisan'da Bükreş'te düzenlenecek CS: GO PGL Regional Major heyecanını ekrana taşıyor.
- 08.04.2022 08 Nis 17:35 Aydemir: "Çarşambalılar Derneği ilçemize büyük katkı sağlayacak"
C¸ars¸amba I·lc¸e Emniyet Mu"du"ru" Adil Aydemir, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'nin ilçeye büyük katkı sağlayacağını söyledi.
- 08.04.2022 08 Nis 10:08 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, özel yayınlar ile D-Smart, D-Smart GO ve Radyo D'de yaşanacak
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan tarihleri arasında "Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla koşulacak.
- 07.04.2022 07 Nis 14:41 Red Bull Flick'te ilk eleme heyecanı
Türkiye'nin büyük ve rekabetçi CS: GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, 2022 yılında yeni şampiyonunu belirlemek için başlıyor.
- 06.04.2022 06 Nis 11:50 Asya Şampiyonlar Ligi 2022 sezonu D-SMART ve D-SMART GO'da başlıyor
Asya kıtasının en önemli futbol turnuvası olan Şampiyonlar Ligi grup maçları Ramazan ayı boyunca D-Smart'tan canlı yayınlayacak.
- 02.04.2022 02 Nis 11:16 Red Bull Flick en iyileri bulmak için geri dönüyor
Türkiye'nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvası Red Bull Flick, kıyasıya bir rekabete sahne olmak için geri dönüyor. 6 çevrim içi, 2 şehir elemesinden başarıyla ayrılacak 32 takım, Red Bull Flick'te şampiyon olmak için play-off'ta mücadele edecek. 14 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak çevrim dışı finalde Türkiye şampiyonu olan takım, Red Bull Flick Kopenhag Invitational'a katılma hakkı kazanacak. Red Bull Flick'le ilgili detaylı bilgiye ve kayıt sayfasına RedBull.com adresinden ulaşılabiliyor.
- 30.03.2022 30 Mar 00:58 Vefa Küçük merak edilenleri cevaplayacak
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesinde yeniden aday olduğunu açıklayan Vefa Küçük merak edilenleri açıklayacak.
- 29.03.2022 29 Mar 16:42 Vefa Küçük merak edilenleri cevaplayacak
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesinde yeniden aday olduğunu açıklayan Vefa Küçük merak edilenleri açıklayacak.
- 29.03.2022 29 Mar 00:58 Çiftçi ve şahıs firmaları için uzaktan hesap açma hizmeti başladı
Teknoloji ve dijitalleşmenin avantajlarını müşterilerine hızlı şekilde yansıtan Kuveyt Türk, çiftçilere ve şahıs firmalarına uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini başlatan ilk katılım finans kuruluşlarından oldu.
- 28.03.2022 28 Mar 11:40 Çiftçi ve şahıs firmaları için uzaktan hesap açma hizmeti başladı
Teknoloji ve dijitalleşmenin avantajlarını müşterilerine hızlı şekilde yansıtan Kuveyt Türk, çiftçilere ve şahıs firmalarına uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini başlatan ilk katılım finans kuruluşlarından oldu.
- 27.03.2022 27 Mar 23:56 Çekya'da "Ukrayna'yı Kurtar" konserine büyük ilgi
- Çekya'da "Ukrayna'yı Kurtar" konserine büyük ilgi Ukrayna'yı Kurtar-Savaşı Durdur (Save Ukraine-#StopWar) adı altında küresel boyutta düzenlenen ve 20 ülkede yayınlanan konserin, Çekya'nın başkenti Prag'taki ayağına halk büyük ilgi gösterdi.
- 27.03.2022 27 Mar 16:26 Graves, blood, and weapons in the paintings drawn by Ukrainian children
Antalya's Konyaalti Municipality opened the course center with 48 volunteer Ukrainian teachers for 340 children of Ukrainian families who fled the war and took refuge in Turkey. "We asked the children to draw paintings that made them feel their inner feelings. Children draw their traumas.
- 27.03.2022 27 Mar 15:56 Orphan children evacuated from Ukraine came to Antalya
After the Russian invasion of Ukraine, some children and civilians living in the orphanage were evacuated to Poland by train for safety reasons.
- 27.03.2022 27 Mar 14:01 Henüz 2 buçuk yaşında: Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor
Henüz 2 buçuk yaşında: Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyorkart aracı ile yaptıkları ile hayran bırakan minik yeteneği dünya genelinde milyonlar izliyor.
- 24.03.2022 24 Mar 15:59 Vascular lump in the brain of an Iraqi patient was removed in a 9-hour operation in Turkey
17-year-old Moamel Ali Jumaah, who lives in Iraq and was diagnosed with vascular lump two years ago, regained his health after a successful 9-hour surgery performed by Turkish doctors.
- 21.03.2022 21 Mar 17:14 Ukrayna'da sığınakta şarkı söyleyen çocuk, Polonya'da konser verdi
Ukrayna'da sığınakta şarkı söyleyen 7 yaşındaki Amelia Anisovych, Polonya'da Ukrayna için düzenlenen yardım konserinde Ukrayna milli marşını seslendirdi.
- 19.03.2022 19 Mar 13:36 Dünyanın en büyük futbol rekabeti El Clasico D-Smart'ta
LaLiga'nın Türkiye'deki yayıncısı D-Smart, Pazar akşamı özel yayınlarla dünyanın en büyük futbol rekabeti olan El Clasico'yu izleyicisi ile buluşturacak.
- 19.03.2022 19 Mar 10:16 Son dakika haber: LG'nin "The Batman" filmine özel yarışmasına katılanlar "LG OLED TV" kazanma şansı yakalıyor
Son dakika gelişmesine göre LG Electronics (LG), düzenlediği yarışma ile yılın en çok beklenen filmlerinden The Batman ile ilgili sorulara doğru ve uygun yanıt verenler arasından seçilecek bir kişiye 48 inç LG C1 OLED TV hediye ediyor.
- 16.03.2022 16 Mar 13:22 Anadolu Isuzu'dan D-Max'e özel kampanya
Anadolu Isuzu, pick-up segmentindeki iddialı modeli D-Max'e özel bir kampanya başlattı.
- 15.03.2022 15 Mar 16:08 'World Blockchain Summit' to begin in Dubai
World Blockchain Summit (WBS) Dubai, the most influential cryptocurrency and blockchain summit in the Middle East since 2017, will take place face to face. The focus of the event, which will be held on March 23-24, 2022, will be blockchain, cryptocurrency economy, NFT, Metaverse, Web 3.
- 15.03.2022 15 Mar 11:42 Russian billionaire Abramovich's private jet leaves Istanbul
Russian billionaire Roman Abramovich's Gulfstream G650ER type private jet with LX-RAY tail registration, which landed in Istanbul in the evening hours, took off from Istanbul Airport to go to Moscow at 01.48.
- 09.03.2022 09 Mar 10:29 Ukrayna'daki sığınakta şarkı söyleyen küçük kız, büyük ilgi gördü
Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları nedeniyle sığınakta kalan Amelia'nın Let It Go şarkısını söylediği anlar, büyük ilgi gördü.
- 07.03.2022 07 Mar 23:35 İncili Gastronomi Rehberi ödülleri sahiplerini buldu
İncili Gastronomi Rehberi ödülleri sahiplerini buldu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen programda İncili Gastronomi Rehberi 'İnci' Ödülleri sahiplerini buldu.
- 04.03.2022 04 Mar 09:31 BUDAPEŞTE - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
- 03.03.2022 03 Mar 20:42 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
- 03.03.2022 03 Mar 18:57 BUDAPEŞTE - Bakan Muş, Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Temsilcilik Ofisini ziyaret etti
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da, Türk Devletleri Teşkilatı Budapeşte Temsilcilik Ofisini ziyaret etti.
- 03.03.2022 03 Mar 17:08 BUDAPEŞTE - Ticaret Bakanı Mehmet Muş Macaristan'da
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Budapeşte'de Macaristan İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics ile bir araya geldi.
- 03.03.2022 03 Mar 16:36 Budapeşte'de "Türkiye-Macaristan 3. Go Africa İş Forumu" düzenlendi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin Afrika ile ticaretinde adil ticaret hedeflediğini ve ekonomik ilişkileri geliştirirken, sosyal ve kültürel anlamda da kıta ile sıcak ilişkiler kurduğunu söyledi.
- 03.03.2022 03 Mar 12:10 Turkcell, dijital ihracata odaklandı
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Ülkemize katma değer sağlamak için dijital ihracat çalışmalarımızı sürdürürken, müşteri sayısını arttırma vizyonumuz doğrultusunda, bu işe yatırım yapacak stratejik ortaklıklar planlıyoruz.
- 03.03.2022 03 Mar 11:17 Turkcell dijital ihracatta vites yükseltti
Dünya çapındaki mobil teknolojilerin boy gösterdiği Mobil Dünya Kongresi'nde dijital çağın getirdiği yenilikler beğeniye sunuldu.
- 03.03.2022 03 Mar 06:50 Bakan Varank, alüminyum sektörünün bir araya geldiği ALUEXPO'ya katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Alüminyum üretiminin en önemli ham maddesi olan boksit madenlerine erişim konusunda da dünyada sıkıntılar yaşanıyor.
- 02.03.2022 02 Mar 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus'a Vefa Sergisi ve Yunus Emre Sempozyumu"na katılacak.
- 28.02.2022 28 Şub 11:39 OTOMOBİL YARIŞ SPORLARINDA ENGELLERİ KALDIRACAK
İZMİR'de doğuştan bedensel engelli ve tekerlekli sandalye basketbol milli takımı oyuncusu Haktan Özünver (32), ilk kez bir bedensel engellinin yer alacağı otomobil sporu 'rallikros' yarışına katılacak.
- 23.02.2022 23 Şub 12:32 We don't want war, we don't provoke war says Ukrainian Ambassador to Turkey
Ukraine's Ambassador to Ankara Vasyl Bodnar said that they do not want war and they are making efforts to prevent war.
- 22.02.2022 22 Şub 22:29 People cling to life in Schastye, eastern Ukraine, amid periodic shelling incidents
. Pro-Russian separatists several times hit power plant providing electricity to town, cut power supply to settlements By Jeyhun Aliyev SCHASTYE, Ukraine (AA) - Despite fresh tensions that climbed up dramatically in eastern Ukraine's Donbas region since last week, people cling to life in...
- 22.02.2022 22 Şub 16:58 Investment company InvestCo Holding goes public
InvestCo Holding, the investment company that brings together 22 companies from renewable energy to mining, technology to food, chemistry to the health sector, has announced that it goes public. Within this scope, investors will be able to send requests from all brokerage houses and banks.
- 22.02.2022 22 Şub 12:40 150 yıldan sonra 715 kiloluk Moai heykeli Paskalya Adası'na dönüyor
Şili Ulusal Doğal Tarih Müzesi tarafından dün yapılan açıklamada, Paskalya Adası'ndaki (Rapa Nui) anıtlardan biri olan devasa bir Moai heykeli, 1870'ten beri bulunduğu Santiago'daki Ulusal Doğal Tarih Müzesi'nden Paskalya Afdası'na dönüş yolculuğuna başladı.
- 17.02.2022 17 Şub 17:45 Cedi Osman ile Aşk Yaşayan Ebru Şahin'den Flaş İtiraf: Aşk Biter!
Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin, bir süredir basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor. Bir dergiye röportaj veren Şahin," As¸k gelis¸tigˆinde degˆil ama bas¸ka bir s¸eye do¨nu¨s¸tu¨gˆu¨nde biter" çıkışıyla dikkat çekti. İşte detaylar...
- 15.02.2022 15 Şub 20:40 10 KIZ ÖĞRENCİSİNİ TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN OKUL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
ESKİŞEHİR'de Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü Mustafa Kartaler, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.
- 15.02.2022 15 Şub 15:18 (EXCLUSIVE) Lucescu: We will return to Kyiv on the 22nd of the month/ Players from Dynamo Kyiv spoke to DHA
*Lucescu: "Antalya camp was planned 2 months in advance. We trained at the camp for the first 10 days. The team went to Kyiv for 3 days. So I went to Bucharest. I arrived directly in Antalya from there. The team also came back to Antalya. The news reports about me are completely false.
- 14.02.2022 14 Şub 11:30 Sağlık turizmi 1 milyar dolar sınırını aştı
Gelişmiş¸ tedavi yöntemleriyle geçtiğimiz yıl 1 milyar doları aşan gelir elde eden sağlık turizmi, kozmetik sektöründen aldığı güçle 10 milyar dolara koşuyor.
- 11.02.2022 11 Şub 13:19 Şirketler Sevgililer Günü için birçok hediye seçeneği sunuyor
Şirketler, 14 Şubat Sevgililer Günü için "Sevgilime ne alacağım?" sorusuna birçok hediye seçeneği ve kampanya ile yanıt veriyor.
- 10.02.2022 10 Şub 13:50 Gençlik Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, başarılı sporcularla bir araya geldi
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özellikle son yıllarda gerçekleştirilen tesisleşme projeleri ile birlikte spor branşlarında başarılı güzel sonuçlar almaya devam ediyor.
- 05.02.2022 05 Şub 10:23 Atletico Madrid maçı D-Smart ve D-Smart GO'da
Smart, milli ara dönüşünde LaLiga'da haftanın maçı Barcelona - Atletico Madrid mücadelesini canlı yayınlayacak.
- 03.02.2022 03 Şub 11:21 Reciprocal charter flights between Turkey and Armenia resumed
Reciprocal charter flights between Turkey and Armenia, which have been halted since 2020, resumed yesterday. The plane of the Armenia-based airline company Fly One, making the Yerevan-Istanbul flight, landed at Istanbul Airport at 19.50 with 64 passengers.
- 27.01.2022 27 Oca 16:00 Duygu dolu mısraların şairi: Özdemir Asaf
"Lavinia", "Çiçek Senfonisi", "Benden Sonra Mutluluk" ve "Yalnızlık Paylaşılmaz" adlı kitapların da aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan şair, yazar Özdemir Asaf'ın vefatının üzerinden 41 yıl geçti.
- 27.01.2022 27 Oca 11:25 "Dünya mirası" Arslantepe Höyüğü'nü 2021'de 34 bin kişi ziyaret etti
Malatya'da tarihte ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı ve yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan Arslantepe Höyüğü'nü 2021 yılında 34 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
- 27.01.2022 27 Oca 10:45 Sinema - Gelin
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girecek.
- 24.01.2022 24 Oca 12:39 British citizen walking from England to Mecca reached Istanbul
Adam Muhammed, who left England in August to go to Mecca on foot, reached Silivri on his journey called 'Peace Journey'.Adam Muhammed, a British citizen of Iraqi origin, set off from England to go to Mecca on foot in August 2021.
- 22.01.2022 22 Oca 10:17 TV+ çocuklara karne hediyesi sunuyor
Dijital televizyon platformu TV+, yarı yıl tatilinin ilk günü başlayan kampanya ile platformdaki tüm Premium çocuk ve belgesel kanallarına ücretsiz erişimin önünü açıyor.
- 22.01.2022 22 Oca 09:59 TV+'tan çocuklara karne hediyesi
Dijital televizyon platformu TV+, çocukların yarıyı tatilini eğlenceli geçirmeleri için tüm Premium çocuk ve belgesel kanallarını üyelerine açtığını duyurdu.
- 18.01.2022 18 Oca 11:17 Sianji Oteller Grubu'na yeni transfer
Sianji Group, turizme büyük katkılar sağlayacak projeler için yeni adımlar atmaya başladı.
- 18.01.2022 18 Oca 08:18 New York'ta bir Türk çift, pandemide ev yemeği pişirerek yemek sipariş şirketi kurdu
İnovatif yemek siparişi uygulamaları farklı restoran siparişlerinden ev yemeklerine çok farklı seçenekler sunabiliyor.
- 15.01.2022 15 Oca 14:46 Yalova İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplandı
Yalova İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Muammer Erol başkanlığında yapıldı.
- 15.01.2022 15 Oca 11:26 La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
Türkiye'nin yenilikçi dijital platformu D-Smart iki günde 12 canlı maçı futbolseverlerle buluşturuyor.