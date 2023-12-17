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Portekiz Premier Lig liderleri Sporting ile Porto yarın karşılaşacak - Son Dakika
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Portekiz Premier Lig liderleri Sporting ile Porto yarın karşılaşacak

Portekiz Premier Lig lideri Sporting ile Porto, yarın akşam 23.15'te nefes kesen bir maça çıkacak. İki takımın da şampiyonluk mücadelesi verdiği karşılaşma D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da yayınlanacak.

Portekiz Premier Lig liderleri Sporting ile Porto yarın karşılaşacak
17.12.2023 - 14:00,  Güncelleme: 14:02
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Portekiz Premier Lig'in zirvesinde yer alan 31 puanlı iki takım Sporting ile Porto'nun nefesleri kesecek buluşması yarın 23.15'te yaşanacak. Son yıllarda Benfica ve Porto arasındaki şampiyonluk mücadelesinin gerisinde kalan Sporting, sezona harika başlayarak liderlik koltuğunu ilk haftalarda ele geçirmişti. Ligde son 3 haftada önce Benfica ardından Guimaraes'e deplasmanda mağlup olan Sporting, rakiplerinin kendisini yakalamasını engelleyemedi. Sezona sıkıntılı başlayan Porto ise son haftalarda artan performansı ve mükemmel savunmasıyla hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentileri karşıladı. Aynı puanda iki şampiyon adayının Jose Alvalade stadyumundaki kapışması yarın akşam 23.15'te D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek. Dev maçı Aykut Aydın anlatırken, duayen spor adamı Ömer Üründül yorumlarıyla maça renk katacak.

Kaynak: DHA
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