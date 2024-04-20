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Valve'ın yakın zamanda CS: GO defterini kapatarak piyasaya sürdüğü Counter-Strike 2 veya kısa adıyla CS2, dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alıyor. Öyle ki her gün milyonlarca kişi tarafından oynanıyor. Peki Counter-Strike 2, en fazla hangi ülkelerde popüler? İşte liste…

Counter-Strike 2 hangi ülkelerde popüler?

Son paylaşılan verilere göre Counter-Strike 2 oyuncularının yüzde 21.7'si Çin'de yaşıyor. İkinci sırada yüzde 10.3 ile Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Rusya yüzde 9.1 ile üçüncü sıradayken, onu yüzde 4.4 ile Brezilya takip ediyor.

Türkiye ise yüzde 3.3 ile beşinci sırada yer alıyor. Bununla birlikte listede yüzde 3.2 ile Almanya ve Polonya, yüzde 2.6 ile Kanada, yüzde 2.1 ile Japonya, Fransa, Birleşik Krallık ve Ukrayna, yüzde 1.5 ile Arjantin ve yüzde 1.3'le Romanya da bulunuyor.

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Counter-Strike 2'nin en popüler olduğu ülkeler şu şekilde sıralandı;