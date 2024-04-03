Togg ile D-Smart GO Güçlerini Birleştirdi - Son Dakika
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Teknoloji

Togg ile D-Smart GO Güçlerini Birleştirdi

Togg ile D-Smart GO Güçlerini Birleştirdi

Akıllı yaşam çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturan Togg, D-Smart GO ile iş birliği yaparak T10X yolcularına geniş bir içerik yelpazesi sunuyor.

03.04.2024 23:12
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Akıllı yaşam çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturan Togg, konforlu ve keyifli bir yolculuk deneyimi için güçlü iş birliklerine devam ediyor. Türkiye'nin öncü yayın platformu D-Smart GO ile iş birliği yapan Togg, en sevilen filmler, tüm dünyada ses getiren diziler, birbirinden heyecanlı spor karşılaşmaları, belgeseller, haber, yemek, çocuk, müzik, ulusal kanallar ile D-Smart GO'ya özel kanalları T10X yolcuları için Tru.Store'da kullanıma sundu.

Togg ile D-Smart GO güçlerini birleştirdi!

Bu sayede T10X kullanıcıları, her ay yüzlerce yeni film, dizi, belgesel ve çocuk içeriklerini izleyebilecek ve canlı yayınları 72 saate kadar geri alabilecek. Trumore uygulaması üzerinden 'Akıllı Cihazım' fonksiyonuna T10X'ini ekleyerek cihaz sahipliği onaylanan kullanıcılar, D-Smart GO uygulamasını kişiye özel gelen SMS üzerinden aktif hale getirdikleri tarihten itibaren 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Togg ile D-Smart GO Güçlerini Birleştirdi

Hareket halinde sürücü ekranı kapanıyor, yayın yolcu ekranından sürüyor

Keyifli bir yolculuk deneyiminde güvenlikten ödün vermeyen T10X akıllı cihazında kullanıcılar, D-Smart GO'yu sadece park halindeyken izleyebilecek. Cihazın hareketiyle birlikte ekran kapanacak ve yayın yolcu ekranından devam edecek.

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Kaynak: Shiftdelete

TOGG, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Togg ile D-Smart GO Güçlerini Birleştirdi - Son Dakika

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