Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın Yatırımlarıyla Aydın\'da Go-Kart Pisti Hizmete Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları arasında bulunan ve Aydın'ın Nazilli ilçesine yapılan go-kart pistinde 12 adet karting aracı eğitime hazır hale getirilirken, piste gelen Aydın Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler birbirleriyle yarıştı.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde Nazilli'deki go-kart pisti yatırımlarında da çalışmalar titizlikle tamamlandı. Nazilli yüzme havuzu bahçesinde yapılan pistte, sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından teslim edilen 12 adet karting araçları da eğitimlere hazır hale getirildi. Güvenlik kriterlerinin de tamamlanmasının ardından hizmete giren pistin ilk misafirleri ise Aydın Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri oldu.

Geçtiğimiz Ocak ayında ihalesi yapılan 810 metre uzunluk ve 8 metre genişlikteki spor tesisini gezen gençler, karting araçlarına binerek birbirleriyle yarıştı. Kıyasıya mücadelenin yanı sıra renkli görüntülerin de oluştuğu etkinlikte, Aydın Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri doyasıya eğlendi. - AYDIN