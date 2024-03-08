Devlet Tiyatroları, "2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı" kapsamında Budapeşte'de Macaristan Ulusal Tiyatrosunun 6-28 Nisan'da düzenleyeceği 11. Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması'na "Devlet Ana" oyunuyla katılacak.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Fransa, Gürcistan, Belçika, İspanya ve Slovakya gibi ülkelerin de yer alacağı etkinlikte Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı, Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı, Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği "Devlet Ana" adlı oyun, 20 Nisan'da Macaristan Ulusal Tiyatrosu Büyük Sahne'de seyircilerle buluşacak.
1923'te imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla iki ülke arasında karşılıklı kutlanan kültür yılı kapsamında Macaristan Ulusal Tiyatrosu da 17-27 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek 14. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahne alacak.
"Merry-go-Round" adlı oyun, 22-23 Mayıs'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Salonu'nda seyircilerle buluşacak.
Son Dakika › Kültür Sanat › Devlet Tiyatroları, Macaristan'da düzenlenecek uluslararası tiyatro buluşmasına 'Devlet Ana' oyunuyla katılacak - Son Dakika
Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir konser düzenledi. Şırnak Üniversitesi Rektörü ve diğer yetkililerin katıldığı konserde, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri çeşitli enstrümanlar eşliğinde performans sergiledi.
Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü köprü üstünde 41 kadınla halay çekerek kutladı. Manavgat Şükrü Sözen Köprüsü üzerinde 2 gün boyunca performanslarını sergileyen ekip, yoğun ilgi gördü.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından düzenlenen Sanat Sohbetleri programının üçüncüsü sosyolog, eğitimci, masal yazarı Pınar Saklıyan Koçali'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda tasarımın kimlikle başladığı ve iletişim modelinin tasarımını anlatan Koçali, çağdaş ilişki biçimlerini onarmaya ve hayatın sihrini somutlaştırmaya hizmet etmesini savundu.
İzmir Avrupa Caz Festivali, dünyaca ünlü caz piyanisti Vittorio Mezza'yı ağırlayacak. Festival kapsamında 11 Mart'ta Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konserin yanı sıra, 12 Mart'ta İKSEV'de ücretsiz bir Caz Piyanosu Atölyesi düzenlenecek.
Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (BELMEK) katılan 750 kadın kursiyer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergide, el işi, giyim, dikiş nakış, resim, filografi, çini, rölyef gibi 60 farklı branştan eserler yer alıyor. Kadınlar, yaklaşık 4 ay boyunca bu özel güne hazırlanarak sergi için 1000'e yakın eser üretti.
Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz ve koruma memurları tarafından 'Girdap' adlı polisiye tiyatro oyunu sahneye konuldu. Oyunu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile öğrenciler izledi. Oyunun yönetmeni Pınar Bulgurcu Ege'ye plaket veren Vali Aksoy ise toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla hazırlanan oyunu sahneleyen infaz ve koruma memurlarına da teşekkür etti. Aksoy, idare ve yargının Eskişehir'de uyumlu çalıştığını dile getirerek, 'Suç ve suçlularla mücadelede işbirliğinin önemi çok yüksek.' dedi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Erzurum'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar, atık malzemeleri kullanarak sanat eserleri tasarladı. Atatürk Üniversitesi Ata Buz Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, rektör yardımcısı, müze koordinatörü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikle kadınların kendi günlerinde güçlerini göstermeyi amaçladıklarını belirten yetkililer, aynı zamanda sürdürülebilir kaynaklarla atıkların devamlılığını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Kadınların elinden çıkan eserlerin müzede sergileneceği belirtildi.
Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz ve koruma memurları tarafından, 'Girdap' isimli polisiye tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve diğer yetkililerin katılımıyla Anadolu Üniversitesi'nde bulunan Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirildi. Sahnelenen oyunun ardından oyunun yönetmeni Pınar Bulgurcu Ege'ye plaket takdim edildi. Program, infaz ve koruma memurlarına teşekkür edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
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