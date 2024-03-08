Devlet Tiyatroları, Macaristan'da düzenlenecek uluslararası tiyatro buluşmasına 'Devlet Ana' oyunuyla katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları, Macaristan'da düzenlenecek uluslararası tiyatro buluşmasına 'Devlet Ana' oyunuyla katılacak

Devlet Tiyatroları, Macaristan\'da düzenlenecek uluslararası tiyatro buluşmasına \'Devlet Ana\' oyunuyla katılacak

Devlet Tiyatroları, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında Budapeşte'de düzenlenecek Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması'nda 'Devlet Ana' oyununu sahneleyecek. Ayrıca, Macaristan Ulusal Tiyatrosu da Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 'Merry-go-Round' adlı oyunu sergileyecek.

08.03.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Tiyatroları, "2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı" kapsamında Budapeşte'de Macaristan Ulusal Tiyatrosunun 6-28 Nisan'da düzenleyeceği 11. Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması'na "Devlet Ana" oyunuyla katılacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Fransa, Gürcistan, Belçika, İspanya ve Slovakya gibi ülkelerin de yer alacağı etkinlikte Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı, Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı, Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği "Devlet Ana" adlı oyun, 20 Nisan'da Macaristan Ulusal Tiyatrosu Büyük Sahne'de seyircilerle buluşacak.

1923'te imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla iki ülke arasında karşılıklı kutlanan kültür yılı kapsamında Macaristan Ulusal Tiyatrosu da 17-27 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek 14. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahne alacak.

"Merry-go-Round" adlı oyun, 22-23 Mayıs'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Salonu'nda seyircilerle buluşacak.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Macaristan, Türkiye, Antalya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatroları, Macaristan'da düzenlenecek uluslararası tiyatro buluşmasına 'Devlet Ana' oyunuyla katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 8 Mart konseri
    15:11 Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 8 Mart konseri

    Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir konser düzenledi. Şırnak Üniversitesi Rektörü ve diğer yetkililerin katıldığı konserde, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri çeşitli enstrümanlar eşliğinde performans sergiledi.

  • Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 8 Mart'ı Köprü Üstünde Kutladı
    15:07 Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 8 Mart'ı Köprü Üstünde Kutladı

    Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü köprü üstünde 41 kadınla halay çekerek kutladı. Manavgat Şükrü Sözen Köprüsü üzerinde 2 gün boyunca performanslarını sergileyen ekip, yoğun ilgi gördü.

  • NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ASEM Sanat Sohbetleri Düzenlendi
    14:42 NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ASEM Sanat Sohbetleri Düzenlendi

    Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından düzenlenen Sanat Sohbetleri programının üçüncüsü sosyolog, eğitimci, masal yazarı Pınar Saklıyan Koçali'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda tasarımın kimlikle başladığı ve iletişim modelinin tasarımını anlatan Koçali, çağdaş ilişki biçimlerini onarmaya ve hayatın sihrini somutlaştırmaya hizmet etmesini savundu.

  • 31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde Vittorio Mezza konser verecek
    14:13 31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde Vittorio Mezza konser verecek

    İzmir Avrupa Caz Festivali, dünyaca ünlü caz piyanisti Vittorio Mezza'yı ağırlayacak. Festival kapsamında 11 Mart'ta Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek konserin yanı sıra, 12 Mart'ta İKSEV'de ücretsiz bir Caz Piyanosu Atölyesi düzenlenecek.

  • Düzce'de Kadın Kursiyerlerin Ürünlerinden Oluşan Sergi Açıldı
    14:09 Düzce'de Kadın Kursiyerlerin Ürünlerinden Oluşan Sergi Açıldı

    Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (BELMEK) katılan 750 kadın kursiyer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergide, el işi, giyim, dikiş nakış, resim, filografi, çini, rölyef gibi 60 farklı branştan eserler yer alıyor. Kadınlar, yaklaşık 4 ay boyunca bu özel güne hazırlanarak sergi için 1000'e yakın eser üretti.

  • Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Girdap' adlı polisiye tiyatro oyunu sahnelendi
    14:00 Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Girdap' adlı polisiye tiyatro oyunu sahnelendi

    Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz ve koruma memurları tarafından 'Girdap' adlı polisiye tiyatro oyunu sahneye konuldu. Oyunu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile öğrenciler izledi. Oyunun yönetmeni Pınar Bulgurcu Ege'ye plaket veren Vali Aksoy ise toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla hazırlanan oyunu sahneleyen infaz ve koruma memurlarına da teşekkür etti. Aksoy, idare ve yargının Eskişehir'de uyumlu çalıştığını dile getirerek, 'Suç ve suçlularla mücadelede işbirliğinin önemi çok yüksek.' dedi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

  • Erzurum'da Kadınlar Atık Maddeleri Sanat Eserlerine Dönüştürdü
    13:59 Erzurum'da Kadınlar Atık Maddeleri Sanat Eserlerine Dönüştürdü

    Erzurum'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar, atık malzemeleri kullanarak sanat eserleri tasarladı. Atatürk Üniversitesi Ata Buz Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, rektör yardımcısı, müze koordinatörü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikle kadınların kendi günlerinde güçlerini göstermeyi amaçladıklarını belirten yetkililer, aynı zamanda sürdürülebilir kaynaklarla atıkların devamlılığını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Kadınların elinden çıkan eserlerin müzede sergileneceği belirtildi.

  • Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Girdap' İsimli Polisiye Tiyatro Oyunu Sahnelendi
    13:24 Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Girdap' İsimli Polisiye Tiyatro Oyunu Sahnelendi

    Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz ve koruma memurları tarafından, 'Girdap' isimli polisiye tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve diğer yetkililerin katılımıyla Anadolu Üniversitesi'nde bulunan Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirildi. Sahnelenen oyunun ardından oyunun yönetmeni Pınar Bulgurcu Ege'ye plaket takdim edildi. Program, infaz ve koruma memurlarına teşekkür edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.


13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
13:40 Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?
13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:56 Irak ve Suriye’de 13 teröristi etkisiz Irak ve Suriye'de 13 teröristi etkisiz
11:42 Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’nin cinayeti Arka Sokaklar’a konu oldu Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 15:28:09. #1.13#
SON DAKİKA: Devlet Tiyatroları, Macaristan'da düzenlenecek uluslararası tiyatro buluşmasına 'Devlet Ana' oyunuyla katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement