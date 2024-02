Bornova\'da Smyrna Go Turnuvası Başvuruları Başladı

Yerel

Bornova'da bu yıl 12'incisi düzenlenecek 'Smyrna Go Turnuvası' için başvurular başladı. Bornova Belediyesi ve İzmir Go Oyuncuları Derneği (GOZİM) iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, 24-25 Şubat 2024 tarihlerinde Bornova Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak.

İzmir'in en yüksek katılımlı turnuvalarından biri olan Smyrna Go Turnuvası, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Go oyuncularını biraraya getirecek. Dünyanın en eski tahta oyunu olarak kabul edilen ve Türkiye'de yaygınlaşan Go oyunu için Bornova Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen turnuvaya katılmak isteyenler, 0 533 304 13 17 numaralı telefonu arayarak ya da goizm.org.tr adresinden bilgi alarak başvuruda bulunabilecek.