Afyonkarahisar Dinar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nde Akıl Zeka Oyunları Eğitimi

Afyonkarahisar Dinar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bünyesinde devam eden akıl zeka oyunları eğitimi, çocukların ve gençlerin zihinsel becerilerini geliştirmeye devam ediyor.

Çocukların ve gençlerin zihinsel becerilerini geliştirmek, problem çözme becerilerini güçlendirmek ve özgüvenlerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim, her yaştan katılımcıya açık olarak devam ediyor.

Eğitimde satranç, mangala, dama, go, sudoku, zeka oyunları gibi çeşitli akıl zeka oyunları öğretiliyor.

Eğitim ile çocukların ve gençlerin dikkat, hafıza, planlama, problem çözme, mantık yürütme gibi becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

Eğitim, Dinar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün tesislerinde ücretsiz olarak veriliyor. - AFYONKARAHİSAR