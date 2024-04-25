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Geçen sene satışa çıkan OnePlus 12'nin halefi OnePlus 13 için geri sayım artık başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmazken, bu durum özellikle son dönemde yavaş yavaş değişmeye başladı. Hatta son raporlar telefonun tasarımıyla ve teknik özellikleriyle ilgili kritik detayları gözler önüne seriyor. İşte OnePlus 13 bilinen özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi!

OnePlus 13 bilinen özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgiler OnePlus'ın yaklaşan amiral gemisi katili modeli OnePlus 13'te yeni bir tasarıma geçeceğini gösteriyor. Bilindiği üzere selefinde dairesel üçlü kamera adasına sahip bir tasarım çizgisi mevcuttu. Ancak gelen son bilgiler bunun yakında değişeceğini iddia ediyor.

Şu an için OnePlus 13'ün tasarımıyla ilgili net detaylar yok. Ancak şirkete yakın bazı kaynaklar telefonun bir süre önce Çin'de satışa çıkan ve dikey kamera kurulumuna sahip Ace 3 ve Ace 3V modellerine benzer bir tasarım çizgisi izleyeceğini iddia ediyor.

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Raporda yer alan diğer bilgiler OnePlus 13'ün kavisli tasarıma sahip 6,8 inç OLED LTPO bir ekranla vitrine çıkacağını gösteriyor. Bu panelin 2K çözünürlüğe sahip olması ve ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcını bünyesinde barındırması muhtemel. Burada markanın önceki modellerde yer alan optik ekran altı parmak izi sensörün aksine daha gelişmiş ultrasonik parmak izi sensörünü test ettiği belirtiliyor. İşlemci koltuğunda ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 mevcut olacak.

Bilindiği üzere OnePlus 12 geçtiğimiz senenin aralık ayında Çin'de ve hemen bir ay sonra ise globalde tanıtıldı. Bu doğrultuda yaklaşan modelin de benzer bir tanıtım takvimini izlemesi söz konusu.

OnePlus 12 özellikleri