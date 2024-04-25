OnePlus 13 bilinen özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi - Son Dakika
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Teknoloji

OnePlus 13 bilinen özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi

OnePlus 13 bilinen özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi

Geçen sene satışa çıkan OnePlus 12'nin halefi OnePlus 13 için geri sayım artık başladı. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre OnePlus 13, yeni bir tasarıma sahip olacak. Telefonun tasarımıyla ilgili net detaylar henüz bilinmese de, Ace 3 ve Ace 3V modellerine benzer bir tasarım izleyeceği iddia ediliyor. Ayrıca, OnePlus 13'ün kavisli 6,8 inç OLED LTPO ekran, 2K çözünürlük, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcı, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemci gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. OnePlus 12'nin tanıtım takvimini izleyen OnePlus 13'ün benzer bir şekilde tanıtılması bekleniyor.

25.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:14
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Geçen sene satışa çıkan OnePlus 12'nin halefi OnePlus 13 için geri sayım artık başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmazken, bu durum özellikle son dönemde yavaş yavaş değişmeye başladı. Hatta son raporlar telefonun tasarımıyla ve teknik özellikleriyle ilgili kritik detayları gözler önüne seriyor. İşte OnePlus 13 bilinen özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi!

OnePlus 13 bilinen özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi

Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgiler OnePlus'ın yaklaşan amiral gemisi katili modeli OnePlus 13'te yeni bir tasarıma geçeceğini gösteriyor. Bilindiği üzere selefinde dairesel üçlü kamera adasına sahip bir tasarım çizgisi mevcuttu. Ancak gelen son bilgiler bunun yakında değişeceğini iddia ediyor.

Şu an için OnePlus 13'ün tasarımıyla ilgili net detaylar yok. Ancak şirkete yakın bazı kaynaklar telefonun bir süre önce Çin'de satışa çıkan ve dikey kamera kurulumuna sahip Ace 3 ve Ace 3V modellerine benzer bir tasarım çizgisi izleyeceğini iddia ediyor.

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Raporda yer alan diğer bilgiler OnePlus 13'ün kavisli tasarıma sahip 6,8 inç OLED LTPO bir ekranla vitrine çıkacağını gösteriyor. Bu panelin 2K çözünürlüğe sahip olması ve ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcını bünyesinde barındırması muhtemel. Burada markanın önceki modellerde yer alan optik ekran altı parmak izi sensörün aksine daha gelişmiş ultrasonik parmak izi sensörünü test ettiği belirtiliyor. İşlemci koltuğunda ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 mevcut olacak.

Bilindiği üzere OnePlus 12 geçtiğimiz senenin aralık ayında Çin'de ve hemen bir ay sonra ise globalde tanıtıldı. Bu doğrultuda yaklaşan modelin de benzer bir tanıtım takvimini izlemesi söz konusu.

OnePlus 12 özellikleri

ÖzelliklerEkran6.78 inç – LTPO AMOLED

2K çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

1600 nit parlaklık

1 milyar renk

HDR10+, Dolby Vision

Corning Gorilla Glass Victus 2

Aqua TouchİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ön Kamera32 MegapikselArka KameraOIS'li 50 Megapiksel ana kamera + 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 64 Megapiksel makro lensRAM12 GB/ 16 GBDepolama256 GB/ 512 GBBatarya5400 mAh, 100W SuperVOOC şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OxygenOS 145G BağlantıVarFiyat849/ 999 Euro

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji OnePlus 13 bilinen özellikleri, tasarımı ve çıkış tarihi - Son Dakika

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