Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Counter-Strike serisinin son oyunu Counter-Strike 2 ya da kısa adıyla CS2 ile birlikte 11 yıllık CS: GO defteri kapandı. Aylardır çok satanlar listesinde liderliği koruyan CS: GO, zirveyi CS2'ye devretti. Ancak Counter-Strike 2, Steam çok satanlarda aylardır sürdürdüğü liderliği devam ettiremedi.

Steam Türkiye çok satanlar listesinde lider değişti!

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, Türkiye için her hafta düzenli olarak en çok satanlar listesini güncelliyor. Böylelikle en popüler oyunları görebiliyoruz. Bu listeye son birkaç aydır her bakıldığında Counter-Strike 2 zirveyi koruyordu. Kısa süre önce ise şaşırtıcı bir şekilde bu durum değişti.

Çok oyunculu savaş oyunu War Thunder, Steam Türkiye'de en çok satanlar sıralamasında liderliği ele aldı. Böylelikle Counter-Strike 2, ikinci sıraya düştü. Söz konusu by iki yapımın ücretsiz olduğunu belirtmek gerekiyor.

GTA ve Red Dead Redemption'dan sonra bir efsane daha mı geliyor?

Son dönemlerde oyuncular tarafından yapılan geri dönüşler, Counter-Strike 2'nin CS: GO'ya kıyasla daha az eğlence sunduğu yönünde. Bu doğrultuda ciddi seviyede bir oyuncu kaybı söz konusu gibi görünüyor.

Öte taraftan Steam çok satanlar listesinde üçüncü sırada ise EA SPORTS FC 24 yer aldı. Hemen ardından onu PUBG: BATTLEGROUNDS ve Lethal Company takip etti. Sıralamanın devamında ise Call of Duty ve Baldur's Gate 3'ü görüyoruz.

Steam'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;