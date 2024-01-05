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Steam Türkiye Çok Satanlar Listesinde Lider Değişti - Son Dakika
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Steam Türkiye Çok Satanlar Listesinde Lider Değişti

Counter-Strike 2'nin liderliği War Thunder'a kaptırmasıyla Steam Türkiye çok satanlar listesinde sıralama değişti. CS: GO'ya olan ilginin azalmasıyla oyuncu kaybı yaşandığı görülüyor.

Steam Türkiye Çok Satanlar Listesinde Lider Değişti
05.01.2024 - 14:30,  Güncelleme: 14:32
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Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Counter-Strike serisinin son oyunu Counter-Strike 2 ya da kısa adıyla CS2 ile birlikte 11 yıllık CS: GO defteri kapandı. Aylardır çok satanlar listesinde liderliği koruyan CS: GO, zirveyi CS2'ye devretti. Ancak Counter-Strike 2, Steam çok satanlarda aylardır sürdürdüğü liderliği devam ettiremedi.

Steam Türkiye çok satanlar listesinde lider değişti!

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, Türkiye için her hafta düzenli olarak en çok satanlar listesini güncelliyor. Böylelikle en popüler oyunları görebiliyoruz. Bu listeye son birkaç aydır her bakıldığında Counter-Strike 2 zirveyi koruyordu. Kısa süre önce ise şaşırtıcı bir şekilde bu durum değişti.

Çok oyunculu savaş oyunu War Thunder, Steam Türkiye'de en çok satanlar sıralamasında liderliği ele aldı. Böylelikle Counter-Strike 2, ikinci sıraya düştü. Söz konusu by iki yapımın ücretsiz olduğunu belirtmek gerekiyor.

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Son dönemlerde oyuncular tarafından yapılan geri dönüşler, Counter-Strike 2'nin CS: GO'ya kıyasla daha az eğlence sunduğu yönünde. Bu doğrultuda ciddi seviyede bir oyuncu kaybı söz konusu gibi görünüyor.

Öte taraftan Steam çok satanlar listesinde üçüncü sırada ise EA SPORTS FC 24 yer aldı. Hemen ardından onu PUBG: BATTLEGROUNDS ve Lethal Company takip etti. Sıralamanın devamında ise Call of Duty ve Baldur's Gate 3'ü görüyoruz.

Steam'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;

SıraOyunFiyatı1War ThunderOynaması Ücretsiz2Counter-Strike 2Oynaması Ücretsiz3EA SPORTS FC 2427.99 MENA-USD (-60%)4PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz5Lethal Company5.79 MENA-USD6Call of Duty7Baldur's Gate 331.49 MENA-USD (-10%)8ELDEN RING23.99 MENA-USD (-40%)9Euro Truck Simulator 22.52 MENA-USD (-75%)10Forza Horizon 516.39 MENA-USD (-50%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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