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2023 Yılında Tanıtılan En İyi Taşınabilir Oyun Bilgisayarları - Son Dakika
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2023 Yılında Tanıtılan En İyi Taşınabilir Oyun Bilgisayarları

Nintendo Switch ve Steam Deck'in ardından 2023 yılında birçok teknoloji şirketi el konsolu ürünlerini tanıttı. Steam Deck OLED, Lenovo Legion Go ve diğer modeller bu yılın en başarılı taşınabilir oyun bilgisayarları arasında yer aldı.

2023 Yılında Tanıtılan En İyi Taşınabilir Oyun Bilgisayarları
26.12.2023 - 00:28,
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Bir döneme damga vuran, ancak akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle gözden düşen el konsolu pazarı 2017 ve 2021'de tanıtılan Nintendo Switch ve Steam Deck ile yeniden eski günlerine döndü. 2023 yılı ise taşınabilir oyun bilgisayarları için oldukça verimli geçti.

Steam Deck OLED, Lenovo Legion Go ve dahası

2023 yılında birçok teknoloji şirketi el konsolu ürününü tanıttı. ROG Ally, OneXPlayer OneXFly, OneXPlayer 2 Pro, Ayaneo Air 1S, Ayaneo 2S, Lenovo Legion Go, Aokzoe A1 Pro ve Valve Steam Deck OLED gibi birçok model bu yıl sahne aldı. Bu modellerden en başarılı olanlarına kısaca bir bakalım;

Steam Deck OLED

Oyun dünyasının en güçlü isimlerinden Valve, Steam Deck taşınabilir oyun bilgisayarını 2021'de piyasaya sürdü. Şirket, geçtiğimiz ay OLED ekranlı versiyonunu tanıtarak kullanıcılarının deneyimini arttırmak istiyor. Yeni modelde adından da anlaşılacağı üzere LCD yerine OLED bir panel karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ekranda HDR ve 1.000 nite kadar parlaklık desteği mevcut. Dahası, 7 inçlik standart modele kıyasla 7.4 inç boyutlarında bir ekran kullanıcılara sunuyor.

2023 Yılında Tanıtılan En İyi Taşınabilir Oyun Bilgisayarları

Lenovo Legion Go

Lenovo, Legion ismiyle oyun odaklı modeller çıkarmaya devam ediyor. Öyle ki şirket, akıllı telefon dünyasında da bu isimle cihazlar sundu. Lenovo'nun ilk Windows taşınabilir oyun cihazı olan Legion Go AMD Ryzen Z1 Serisi işlemcilerle destekleniyor. Cihaz, 49,2 WHr'lik iki hücreli bataryasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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OneXPlayer OneXFly

Steam Deck'e nazaran daha küçük ve hafif OneXPlayer OneXFly, 7 inçlik panel ile kullanıcıları karşılıyor. Üst ve alt kısımdaki çerçevelerin olmaması dikkat çeken bir başka unsur. Donanım tarafına baktığımızda AMD'den Ryzen 7 7840U işlemci koltuğunda görüyoruz. Ek olarak 4 TB'a kadar depolama alanı ve 64 GB RAM desteği sunuyor.

Ayaneo Air 1S

Sektöre 2022 yılının başlarında atılan Ayaneo, kısa sürede adını duyurdu. Geçtiğimiz temmuz ayında tanıtılan model, Zen 4 tabanlı Ryzen 7 7840U güç alıyor. Ön panelinde 1920×1080 çözünürlük ve 404 PPI piksel yoğunluğu sunan 5,5 inç AMOLED ekran yer alıyor.

2023 Yılında Tanıtılan En İyi Taşınabilir Oyun Bilgisayarları

Peki sizce bu 2023 yılının en iyi taşınabilir oyun bilgisayarları hangileri? Beğendiğiniz el konsolu modelleri neler? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete
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