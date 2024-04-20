Google, Android işletim sistemine özgü standart mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar'a yönelik önemli bir özelliği test ediyor. Ebeveyn denetimi özelliği anne babalara, çocuklarının mesajlaşma aktiviteleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamasını amaçlıyor. İşte detaylar…
Google Mesajlar ebeveyn denetimi özelliğini test ediyor
Bu yeni özellik, ebeveynlerin onayları olmadan çocuklarının mesaj göndermesini engelleyebilecek. RCS desteği sayesinde geniş bir kullanım alanına sahip olan Google Mesajlar, ebeveynler için bu yeni kontrol mekanizması ile daha da işlevsel bir hale gelecek.
Ebeveynlerin çocuklarının mesajlarını göndermeden önce onaylamalarını gerektirecek bu yeni özellik, çocukların dijital güvenliğini artırmayı hedefliyor. İşte yeni özelliğin işlevleri:
Onay bekleyen mesajlar: Eğer bir mesaj ebeveyn onayı gerektiriyorsa, Google Mesajlar uygulamasında mesajın yanında "Göndermek için ebeveyninizden onay alın." şeklinde bir uyarı görünecek. Bu, hem ebeveynlere hem de çocuklara mesajın durumu hakkında açık bir bilgi sağlayacak.
SMS ve RCS desteği: Ebeveyn denetimi özelliği, hem standart SMS mesajları hem de zengin iletişim servisleri (RCS) mesajları için geçerli olacak. Bu, Google Mesajlar'ın sunduğu iletişim biçimlerinin geniş bir yelpazesini kapsayacak.
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Bu yeni ebeveyn kontrolü, Google'ın Family Link uygulaması ile entegre çalışacak. Family Link, zaten çocukların uygulama kullanım sürelerini ve çeşitli dijital izinleri yönetmek için kullanılan bir platform olma özelliği taşıyor.
Özellik henüz geliştirme aşamasında olduğu için, tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ve detaylı işleyişi hakkında bilgiler sınırlı. Ancak, Google bu özelliği önümüzdeki sürümlerle kullanıcılarına sunmayı planlıyor.
Bu yenilik, çocukların dijital dünyada daha güvenli bir şekilde gezinmelerini sağlarken, ebeveynlere de çocuklarının çevrimiçi etkileşimleri üzerinde daha fazla denetim imkanı sunacak. Google, bu yeni özellikle hem çocukları korumayı hem de ebeveynlere güven vermeyi amaçlıyor.
Siz bu yeni özelliği nasıl buldunuz? Sizce de gerekli mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Google Mesajlar, ebeveyn denetimi özelliğini test ediyor - Son Dakika
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