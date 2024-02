Bornova Belediyesi ve İzmir Go Oyuncuları Derneği İşbirliğiyle 12. Smyrna Go Turnuvası Düzenlendi

Yerel

Bornova Belediyesi ve İzmir Go Oyuncuları Derneği işbirliği ile düzenlenen 12. Smyrna Go Turnuvası, 24-25 Şubat günlerinde Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Turnuva'nın ödül töreninde dereceye girenler ödüllerini almanın mutluluğunu yaşadı.

12. Smyrna Go Turnuvası'nın birincisi Tuğkan Eren olurken, ikinci Birand Adal, üçüncü Ulaş Belhan oldu. En başarılı genç oyuncu ödülünü Deniz Yorgun alırken, en başarılı kadın oyuncu ödülünü Hülya Eren, savaşçı ruh ödülünü de Erim Demirbilek aldı. Başhakemliğini Alpay Cemre Çam'ın yaptığı Turnuva'da dereceye girenlere "Nutuk" hediye edildi.

İzmir Go Oyuncuları Derneği Başkanı Merve Yurduseven, go oyuncuları ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, Bornova Belediyesi'ne verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Türkiye Go Derneği Başkanı Eren Kurter de Yurduseven ile birlikte dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, dünyanın en eski ve popüler oyunlarından biri olan "Go" oyununa gönül verenleri Bornova'da buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi. Başkan İduğ, "Bugüne kadar zeka sporlarını ve oyunlarını ön plana çıkardık. Gençlerimizin ve çocuklarımızın bu organizasyonlara gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduk" dedi.