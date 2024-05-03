Bakan Şimşek\'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayında enflasyonun beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleştiğini belirterek, "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.

"MAYISTA TEPE NOKTASINA ULAŞIP KESKİN BİR ŞEKİLDE DÜŞMEYE BAŞLAYACAK"

Bakan Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti. Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL'ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor.

Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek" ifadelerini kullandı.