Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi

Spor

Ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depremininde futbol dünyasının acı kaybı kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'la ilgili çok konuşulacak bir gerçek ortaya çıktı.

8 AYDIR ÖDEME YAPMADILAR

Deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda olan Yeni Malatyaspor'un eski başkan yardımcısı Ahmet Özköse, "6 milyon para toplandı, Ahmet'in 400 bin alacağı ödenmedi" dedi.

Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özköse, kulübün finansal durumuna erişim sağlanamadığını belirterek, Başkan Adil Gevrek'e istifa çağrısında bulundu. Özköse, Gevrek'in, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp Türkaslan için "400 bin TL alacağını ödeyeceğim" demesine rağmen, sekiz aydır bu ödemenin yapılmadığını vurguladı.

LİGDEN ÇEKİLDİLER

Malatyaspor, 6 Şubat 2023'teki deprem sonrası tesislerinin yıkılması ve sahasının kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle 2022-2023 sezonunun geri kalanında lig maçlarına çıkamadı. Kulüp, 2023-2024 sezonunda ligden çekildi.