Son sözü \'\'Anne beni bir şey ısırdı\'\' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İlyas Akturk:

Pehhh ! Bir de derler ki Türkiye’de ucuz bir şey yok . Kısmen katılıyorum, doğru yani her şey pahalılaştı ama katılmadığım noktası şu ; Her şey pahalılaştı evet de bir şey var ki gitgide ucuzladı . Baksana şuraya İnsan canı ne kadar da kıymetsiz , ne kadar da ucuz .Eften püften bir tahlil yapıp sabiyi göndermişler . İnsan canı ucuz da değil ki , bedava. Şans eseri yaşıyor 85 Milyon + 10 milyon mültecimiz .