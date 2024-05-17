Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada annesine kendisini bir şeyin ısırdığını söyleyen 5 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

17.05.2024 21:21
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada annesine kendisini bir şey ısırdığını söyleyen 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BÖCEĞİN ISIRDIĞI BELİRLENDİ

Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay (5), annesine ayağını bir şeyin ısırdığını söyledi. Küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü, muayenede Gökçe'yi ayağından zehirli bir böceğin ısırdığı tanısı konuldu. Ancak çocuğu hangi tür böceğin ısırdığı belirlenemedi.

TAHLİLLER TEMİZ ÇIKINCA TABURCU EDİLDİ

5 yaşındaki çocuk, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisine başlanılan çocuk tahlillerinin temiz çıkması sonrası taburcu edildi.

'Anne beni bir şey ısırdı' diyen 5 yaşındaki çocuk hastanede can verdi

TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDIKTAN SONRA CAN VERDİ

Gece saatlerinde tekrar rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı buradaki ilk müdahalenin ardından küçük kız, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gökçe Erva Kınay isimli çocuk burada hayatını kaybetti.

'Anne beni bir şey ısırdı' diyen 5 yaşındaki çocuk hastanede can verdi

ÖLÜMÜ OTOPSİ SONUCUYLA AYDINLANACAK

Çocuğun ölüm nedeni otopsi sonucunun ardından belirlenecek. Küçük çocuğun cenazesi Böcekli beldesi Demirciler Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Son sözü \'\'Anne beni bir şey ısırdı\'\' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mu null: Mevla sabiye rahmetiyle muamele eylesin. Aileye engin sabır ihsan eylesin. Resmi makamlara da akıl fikir, araştırma ve ufkunu genişletme aşkı ihsan eylesin. 74 2 Yanıtla
  • İlyas Akturk: Pehhh ! Bir de derler ki Türkiye’de ucuz bir şey yok . Kısmen katılıyorum, doğru yani her şey pahalılaştı ama katılmadığım noktası şu ; Her şey pahalılaştı evet de bir şey var ki gitgide ucuzladı . Baksana şuraya İnsan canı ne kadar da kıymetsiz , ne kadar da ucuz .Eften püften bir tahlil yapıp sabiyi göndermişler . İnsan canı ucuz da değil ki , bedava. Şans eseri yaşıyor 85 Milyon + 10 milyon mültecimiz . 45 6 Yanıtla
  • Ali Arslan: Türkiye'de tek bir şey ucuz insan hayatı , ihmaller silsilesi ve sebi sübyan yavrumuz kaybediyoruz,işte bu kadar ucuz bu ülkede insan hayatı. 23 2 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoglu: ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşALLAH oda bir melektir zaten 24 0 Yanıtla

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