Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı - Son Dakika
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Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı

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İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede dedesinin yanında refakatçi olarak kalan ve rahatsızlanan hemşire, iddiaya göre bir ilacın vücuduna enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan hemşirenin doktor arkadaşı, genç hemşirenin ilacı uyumak için kendisine enjekte ettiğini savunurken ilaç şişesinin doktorun üzerinden çıkması şüphe çekti. Doktor ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

17.05.2024 19:48
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde özel bir hastanede feci bir olay yaşandı. Dedesinin yanında refakatçi olarak kalan ve rahatsızlanan hemşire, iddiaya göre bir ilacın vücuduna enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Hemşirenin gözaltına alınan doktor arkadaşı, genç hemşirenin ilacı kendisine enjekte ettiğini savundu.

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Geçtiğimiz 13 Mayıs Günü'nde Beylikdüzü'nde bulunan bir özel hastanede iddiaya göre, hasta olan dedesinin yanında refakatçi olarak kalan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin, sabah hastane odasında ölü olarak bulundu. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri ve savcı geldi.

Hemşire hastanede ölü bulundu, enjekte edilen ilaç doktorun cebinden çıktı

İLACIN ENJEKTE EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerin ardından Bilgin'in koluna anestezi öncesi yapılan bir ilacın enjekte edildiği ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan sorgulamalarda doktor Fatih A.'nın ifadesine başvuruldu. Fatih A. arkadaşı olan Bilgin'in ilacı uyumak için kendi koluna gece enjekte ettiğini söyledi.

İLAÇ ŞİŞESİ DOKTORUN ÜZERİNDEN ÇIKTI

İddiaya göre ilaç şişesinin ortada olmaması üzerine şüphelenen savcılık daha sonra şişeyi doktor Fatih A.'nın üzerinde buldu. İfadesinin ardından serbest bırakılan doktora yapılan itirazın ardından adli kontrol şartıyla salıverildi. Genç hemşirenin cenazesi otopsi incelemesinin ardından Avcılar'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mu null: Çok şüpheli bir durum. Aklımıza her şey geliyor. İnşaallah gerçek sebebi bulunur. 8 1 Yanıtla
    Oğuz Özen: Dr öldğrmüş işte ayan beyan ortada niye salmışlar anlaşılır gibi değil 11 0

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