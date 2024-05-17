İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda - Son Dakika
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Ekonomi

İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda

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Meclis'te görüşmeleri süren fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili cezaların artırılmasını sağlayacak kanun teklifi hakkında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cezaların en az 10 kat artırılacağını belirterek 3 kez stokçuluk yaparken yakalanan işletmelere de kapatma cezasının uygulanacağını söyledi.

17.05.2024 21:56  Güncelleme: 22:32
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat uygulayıp stokçuluk yapanlarla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren kanun teklifiyle işletmelere uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi vererek "Buradaki amaç caydırıcılık. Yani istiyoruz ki ticaret haklı, vicdani ve piyasa şartları içinde yapılsın" dedi.

"PİYASADA İNDİRİMLİ SATIŞLARI SAĞLADIK"

Bakan Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşarak "Denetimler yoluyla 81.000 işletme ve 580.000 ürün denetlemeleri yapıldı ve fahiş fiyat uygulayıp stokçuluk yapanlara ciddi cezalar uygulandı. Marketler, gıda ürünleri, çimento ve hazır beton sektörleri noktasında da son derece yoğun çalışmalar yaptık. Gerek çimentoda gerekse hazır betonda kasım ayında fiyatı arttırmama ve indirme taahhütleri alarak orada indirimler sağladık. En az beş ay boyunca Nisan ayı başlarına kadar marketlerde cumhuriyetin 100. yıl indirim kampanyaları başlattırdık." dedi.

şte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda

FAHİŞ FİYAT CEZALARINDA 10 KAT ARTIŞ

"Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok önemli bazı kanunlarda değişiklik yapılıyor." ifadeleriyle konuşmasına devam eden Bolat, "Rekabetin korunması kanunu, tüketicinin korunması kanunu, lisanslı depocular, kooperatifler, stokçuluk ve fahiş fiyatla ilgili ilgili düzenlemelerde cezalarında ciddi artışlar meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

Stokçulukta yakalanan firmalara kapama cezası geleceğini vurgulayan Bolat, "Bir kere fahiş fiyat denetimler sonucunda fahiş fiyat uygulamalarında asgari ceza, on katı yani 10 bin liradan 100 bin liraya çıkarılıyor kanunda. Kanun 2020'de çıkarılmıştı. Biz onu yeniden değerlemelerle her sene yükselttik. 55 bin TL olan ceza da 100 bin TL'ye çıkarılmış oluyor. Kanundaki rakam 10 bin liraydı, onu 100 bin TL'ye çıkarmış oluyoruz. 100 bin liralık üst ceza limitini de 1 milyon TL'ye çıkarmış oluyoruz.

şte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda

3 DEFA YAKALANAN FİRMALARA KAPATMA CEZASI

Stokçulukta ise bu cezalar, kanunda yazan 1 milyon TL rakamı 12 milyon TL'ye çıkarılmış oluyor. Aslında yeniden derlemeleri uygulayarak biz şu anda bunu 4.5 milyon TL kesiyorduk. Zaten bu cezayı kesiyorduk, 12 milyon TL çıkarmış olacağız asgariyi de 1 milyon TL'ye çıkarmış olacağız. Stokçulukta bir takvim yılı içinde üç defa yakalanan firmalara kapatma cezası geliyor altı güne kadar. Kapatma cezası da uygulanacak. Buradaki amaç caydırıcılık. Yani istiyoruz ki ticaret haklı, vicdani ve piyasa şartları içinde yapılsın.

Tüketicilere alım gücünü daraltacak tüketicilere fahiş fiyat uygulamasıyla istismar edecek uygulamalara gidilmesin. Bu konuda devlet olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun koyucu olarak piyasanın regüle edilmesi ve piyasadaki bu tür uygulamaların ortadan kaldırılması ve bir normalleşme çabaları için bu düzenlemeleri yapıyoruz. Ümit ediyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün yarın inşallah bu kanuni değişiklikler tamamlanmış olacak." diye konuştu.

İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Hukuk, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Muhammed null: -Bir Vatandas Olarak Fakir Fikrim- Arkadas sayin yetkililer yillardan beri hep ayni seyleri okuyoruz dinliyoruz Bu stokculuk yapanlari tv ye cikin Vatandasim bu firma boyle yapti bizde devlet olarak basini ezdik Cezalar yaziliyor pazara iniyoruz zam markete gidiyoruz zam Avrupada cogu yerde devlet diyorki şu standartin var bundan fazla pahaliya satamazsin Bizde kimin eli kimin cebinde belli degil Cikart yasayi deki bundan fazla satamazsin kardesim gida bu vatandasim herseyden nizami alacak digerlerine zam yap devlet nasil ayakta duracak. Millet nasil arkanizda olacak. Hele hele bu milletin gelecegi cocuklar sutu sabit peyniri yumurtayi eti sabitle en azindan gelecegimiz iyi beslensin. Hakkimizda Hayirlisi. 39 1 Yanıtla
    Yunuss Bayern: Maalesef söylenenler hep havada kalır. Fakirliğe devam 15 0 Ali Arslan: YAHU AĞIR CEZALAR HEP YOLDA , NASİL BİR YOL BU BİR TÜRLÜ GELEMİYOR,MİLLET PERİSAN DURUMDA GÜNLÜK ETİKET DEGİSTİRİYOR MARKETLER TALAN VAR HALKİN İLİĞİ KESİLDİ GELEMEDİ YOLDAN AGİR CEZALAR... 4 0
  • Fayton Faytoncu: Valla avrupada yasayan biri olarak cok acik ve net söylüyorum şu anda yunanistan ispanya turkiyeden daha ucuz . Kafayi yemis bunlar sordunmuda kirayi euro olarak ödüyorum diyor lan turkiyede yasiyorsun kira sozlesmesini niye euro yapıyorsun. Once devlet bunun önüne gececek. Bütün isletmelerin kira sozlesmedi doviz üzerine bahaneleride hazır zaten . Bugun dolar 10 liraya düşsün mazot 20 liraya dussun gidin sabah markete oraya buraya bir kuruş indirim yapılmamış olarak gorursunuz bu ahlakla alakali birsey vicdanla alakali bise oda her insanda yok maalesef 27 0 Yanıtla
    Necat Ulucan: Mahkemede dövüzün hükmü geçmiyor öyle olması daha doğru ?? 0 0
  • Hamza Kilic: Daha fahiş fiyatımı kalmış, pahalılıkta Avrupa’yı sollamışız 23 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: Bu marketler en büyük cezayı verin pandemi döneminde hiç bir yer açık değilken iş yapmazken uçaklar kalkmıyordu uçaklar ama sadece marketler ve fırınlar açıktı dünyanın parasını kazandılar marketçilet piyasayı alt üst eden onlar onların üzerine oynayın 19 1 Yanıtla
  • ahmet batìr: para cezası fayda olmuyor maalesef milletten vatandaştan 5 katını geri çıkarıyorlar ne kadar para cezası yazılmış umrunda olmuyor işletmenin o yüzden başka kurallar getirilmeli 17 0 Yanıtla
  • emre kula: Hiç birşey olacağını zannetmiyorum 16 0 Yanıtla
  • The World Lies null: Allah'ın hakkı 3'tür der gibi nedir la bu 3! yakaladın, kapatacaksın. bu kadar basit. 15 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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