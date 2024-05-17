Kobani Davası\'nda tahliye kararlarına itiraz

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Kobani Davası'nda Emine Ayna, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Meryem Adıbelli ile ilgili verilen tahliye kararlarına savcılık itiraz etti.

KOBANİ DAVASINDA 5 TAHLİYE KARARI

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin Kobani Davası'nda önceki gün kararlar açıklandı. Figen Yüksekdağ 30 yıl, Selahattin Demirtaş 42 yıl, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken; Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Gültan Kışanak, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Sebahat Tuncel ve Meryem Adıbelli ise tahliye edildi.

TAHLİYE KARARLARINA SAVCILIKTAN İTİRAZ

Davada tahliye edilenlerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Savcılık, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararlarına itiraz etti.

GÜLTAN KIŞANAK İÇİN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Mahkeme, Gültan Kışanak hakkında "devletin birliği ülke bütünlüğü bozulması" suçundan beraatine karar vermişti. Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 8 yıl hapis cezasına hükmedildi ve Terörle Mücadele Kanunu'ndan yarısı kadar arttırılarak 12 yıl hapis cezası verildi. Gültan Kışanak'ın tutukluluğunda geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Kışanak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Gültan Kışanak

SEBAHAT TUNCEL DE TAHLİYE EDİLDİ

Sebahat Tuncel ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Ayla Akat Aka, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan beraat ederken "silahlı terör örgütü üyeliği"nden ise 6 yıl 6 ay hapis cezası ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yarısı kadar arttırılarak 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklamada geçen süresi nedeniyle Akat hakkında tahliye kararı çıktı.

Meryem Adıbelli'nin "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan beraatine karar verildi. "Silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl hapis cezası 9 yıla artırıldı. Adıbelli'ye verilen ceza tutukluluğunda geçirdiği süre göz önüne alınarak yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verildi. Emine Ayna hakkında "devletin birliği ülke bütünlüğü bozulması" suçundan beraati kararlaştırıldı. Ayna hakkında "silahlı terör örgütü" üyeliğinden verilen 8 yıl hapis cezası yarı oranda artırıldı ve 12 yıl hapis cezasına hükmedildi ve takdiri indirim uygulanarak hapis cezası 10 yıla indirildi. Yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin devam etmesine karar verildi.

Sebahat Tuncel

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine, Ekim 2014'te HDP yönetimi ile PKK sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatılmış, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alınmıştı. Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetmiş, 761 kişi yaralanmış, 197 okul yakılmış, 269 kamu binası tahrip edilmiş, 1731 ev ve iş yeri yağmalanmış, 1230 araç kullanılamaz hale getirilmişti.

Olayların "azmettiricisi" olmakla suçlanan eski HDP eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 108 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezaları istenmişti.