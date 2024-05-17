3.Sayfa

Vücuduna enjekte ettiği ilaç sonu oldu, şüpheler tek bir isimde toplanıyor

"Anne beni bir şey ısırdı" diyen çocuk hastanede can verdi

Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu.

PENÇE KAPLAN BÖLGESİNDE 1 ASKERİMİZ ŞEHİT

Kuzey Irak'ta Pençe Kaplan operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala silah kazası sonucu şehit düştü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Onb. Recep KABALA şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."