Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş - Son Dakika
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Politika

Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmeden yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Görüşmenin yapıldığı salondaki oturma düzenine Özel'in itiraz ettiği, AK Parti kurmaylarının da "MHP Lideri Bahçeli ile görüşmede de aynı düzen uygulanıyor" diyerek Özel'i ikna ettiği öğrenildi.

03.05.2024 12:14  Güncelleme: 12:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren görüşme siyaset gündemine damgasını vurdu. Sıcak bir ortamda geçtiği öğrenilen görüşmeden yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı.

BOŞ BIRAKILAN KOLTUK DİKKAT ÇEKTİ

CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki tarihi görüşmeye damga vuran görüntülerden birisi de hiç şüphesiz Erdoğan'ın yanında bulunan boş koltuk oldu. Koltuğun neden boş bırakıldığına dair ortaya pek çok komplo teorisi atıldı.

ÖZGÜR ÖZEL DE RAHATSIZ OLDU

Kritik görüşmede boş bırakılan koltuğun CHP lideri Özel'i de rahatsız ettiği öğrenildi. Özel'in oturma düzenine itiraz etmesi üzerine AK Parti kurmayları MHP Lideri Bahçeli ile görüşmede de aynı düzenin uygulandığının anlatıldığı ifade edildi.

İADEİZİYARET TEKLİF EDİLDİ

Özgür Özel, Erdoğan'a, oturma düzenini doğru bulmadığı ve bunun telafisine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bunun üzerine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a dönerek, en kısa sürede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne iadeiziyaret gerektiğini söylediği belirtildi Özel'de bunun üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılacak ziyaretten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli\'nin adı zikredilince ikna olmuş

Özgür Özel, AK Parti, Siyaset, MHP, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Desperado null: chp birinci parti oldu düğün salonu gbi yerde karşıladılar muhtemelen karşılığı gelir:) 9 11 Yanıtla
    sait turk: herşeyde birşey aramayın! Sarayda görüşme olacaktı, kendi aralarında Ak merkezde olmasını kararlaştırdılar. Habersiz yapılan birşey değil, sürtüşme ülkeye yarar değil zarar veriyor 10 1

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SON DAKİKA: Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş - Son Dakika
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