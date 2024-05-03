Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

03.05.2024 12:23  Güncelleme: 12:59
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Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edildiğini belirterek "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!" açıklamasında bulundu.

OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu gelişmeyi "Cesur, Azimli ve Muktedir!" başlığıyla paylaşırken operasyona ait görüntülerle birlikte şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!"

Irak'ın kuzeyinde 32 terörist etkisiz hale getirildi
Irak\'ın kuzeyinde 32 PKK\'lı terörist etkisiz
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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